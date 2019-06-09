英國哈利·波特景區悲劇：女子山間徒步遭雷擊死亡

圖片版權 Facebook Image caption 伊索貝爾·比陶圖斯在蘇格蘭高地徒步時被雷電擊中身亡。

英國一名婦女在蘇格蘭高地徒步時被雷擊身亡。

專家指出，雷雨天有些事情必須避免，否則就可能出現此類不幸事故。據科學推算，人被閃電擊中的概率一生只有60萬分之一，難度係數堪比中彩票。

55歲的伊索貝爾·比陶圖斯2019年6月在蘇格蘭本尼維斯山附近地區與六人徒步時被雷電擊中。

這群人求救後被搜救直升機送往附近威廉堡鎮上的醫院，但比陶圖斯女士因傷不治身亡。

圖片版權 Northpix Image caption 一架海岸警衛隊直升機、當地山區救援隊和蘇格蘭空中救護服務機構都加入了救援工作。

著名景點

本尼維斯山區主峰本尼維斯山海拔1343米，是英國境內最高的山峰。

這裏是英國著名景點，吸引英國和世界各地徒步和登山愛好者攀爬，每年約十萬人次攀爬本尼維斯山。

本尼維斯在蘇格蘭蓋爾語中的意思就是頭入雲彩的山。

這座山峰上常年白雪皚皚，雲霧繚繞，怪石嶙峋。

電影《哈利·波特與火焰杯》中部分場景就是在這裏拍攝的。

圖片版權 Getty Images Image caption 本尼維斯山區是英國著名景點，吸引英國和世界各地徒步和登山愛好者攀爬，每年約10萬人/次攀爬本尼維斯山。

事發後，專家們再度向公眾警告，在雷雨天氣下，不宜登高，不宜進行戶外球類、攀爬、騎駕等運動，應遠離樹木、電線桿、煙囪等高聳孤立的物體。