英國哈利·波特景區悲劇：女子山間徒步遭雷擊死亡
- 2019年 6月 9日
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英國一名婦女在蘇格蘭高地徒步時被雷擊身亡。
專家指出，雷雨天有些事情必須避免，否則就可能出現此類不幸事故。據科學推算，人被閃電擊中的概率一生只有60萬分之一，難度係數堪比中彩票。
55歲的伊索貝爾·比陶圖斯2019年6月在蘇格蘭本尼維斯山附近地區與六人徒步時被雷電擊中。
這群人求救後被搜救直升機送往附近威廉堡鎮上的醫院，但比陶圖斯女士因傷不治身亡。
著名景點
本尼維斯山區主峰本尼維斯山海拔1343米，是英國境內最高的山峰。
這裏是英國著名景點，吸引英國和世界各地徒步和登山愛好者攀爬，每年約十萬人次攀爬本尼維斯山。
本尼維斯在蘇格蘭蓋爾語中的意思就是頭入雲彩的山。
這座山峰上常年白雪皚皚，雲霧繚繞，怪石嶙峋。
電影《哈利·波特與火焰杯》中部分場景就是在這裏拍攝的。
事發後，專家們再度向公眾警告，在雷雨天氣下，不宜登高，不宜進行戶外球類、攀爬、騎駕等運動，應遠離樹木、電線桿、煙囪等高聳孤立的物體。