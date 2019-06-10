英國首相角逐：從中國女婿到「金毛怪咖」
- 2019年 6月 10日
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英國首相特蕾莎·梅（文翠珊）卸任保守黨黨魁後的繼任者之爭如火如荼展開。6月10日晚間，10名候選人名單正式出爐。
這一長串的名單中有不少中國讀者熟悉的名字，比如被稱為中國女婿的外相亨特（Jeremy Hunt）和「金毛怪咖」，前倫敦市長約翰遜（Boris Johnson）。
不過，從提名到確認，這一遴選過程要在7月底才完成。為什麼耗時如此之長？BBC中文用五張圖表帶您了解這場黨魁之爭。
首先，為什麼要耗時如此之久？接下來一個多月會發生什麼？
好，簡而言之，分兩步走。那具體的流程是怎樣的呢？
那這十人中，誰的經驗最豐富呢？
說完候選人，但畢竟他們都是保守黨的黨員們和議員們選出來的，那保守黨的黨員是一個什麼樣的情況？首先，他們年紀都不小。
其次，他們被一些人稱為「非富即貴」。為什麼？來看看下面這張保守黨黨員的社會階層圖。