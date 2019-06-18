英國女郎奇症：「你吃蘋果我立刻崩潰」

Image caption 瑪格特·諾爾

瑪格特·諾爾有「恐音症」（misophonia），字面意思是「憎惡聲音」。有些噪音真會讓她抓狂到崩潰，沒辦法，只能戴上耳機。

某人舉起一個蘋果，舉到唇邊。牙齒穿透硬硬的果皮，咔嚓......

對28歲的瑪格特來說，這個聲音簡直是無法忍受。「我真受不了，我只能走開，要不就堵上耳朵。」

「那種聲音會讓我立刻緊張、焦慮。身體彷彿在告訴我，有危險，必須離開或者保護自己。」

瑪格特有恐音症。她說，那是大腦功能失調，日常可見的普通聲音會引發強烈的感情反應，包括憤怒、恐懼、焦慮、驚慌。

有這種症狀的人，把感覺和感情連接起來的那一部分大腦——前島葉皮質——過度活躍，與其他部位的連接方式也與常人有區別。

許多聲音可能觸發患者反應，最普遍的通常和吃喝有關：嘎吱嘎吱地啃、吧唧吧唧地喝、咕嘟咕嘟地咽等等。

Image caption 瑪格特：有人拿槍對著我的頭的感覺

瑪格特的觸發聲音包括：嚼薯片、耳語、反覆按動圓珠筆、敲擊鍵盤，最最恐怖的是——折手指的喀喀聲！

她說，「這個聲音給我的反應真是身體上的，對我來說，這是最可怕的。我會從椅子上跳起來，我必須採取行動讓這種聲音立刻停止。其它的觸發聲，我的反應並不是這樣激烈。」

「這和你不喜歡某種聲音不一樣，嚴重多了，完全不一樣。我的五臟六腑都有感覺，像是極度焦慮。或者突然被吞噬、被淹沒，我六神無主，什麼也做不了。」

「如果有人拿槍對凖我的頭，感覺會是完全一樣的。」

圖片版權 Margot Noel Image caption 瑪格特：我從小就有恐音症裝

英國耳鳴協會網站介紹說，觸發音一般是「可控制的人為噪音」，比如用力吸氣。

不過，如果瑪格特自己用力吸鼻子，就沒有問題。

她說，「我想停就能停，不像別人，自己不能控制，感覺威脅更大，而且，你根本不知道對方還會繼續做多久！」

圖片版權 Margot Noel Image caption 瑪格特：弟弟小的時候總會故意折磨我

瑪格特最早的童年記憶之一就是弟弟咂舌頭折磨她。

「我那時大概六七歲，總和弟弟打架。他知道咂舌會讓我難受，我說過幾次，他就覺得自己比我強大了，他比我小兩歲。如果我招惹他，如果我不聽他的，他就咂舌！」

瑪格特的父母不明白為什麼聲音會讓她抓狂，所以只是告訴她「堅強點兒」，或者「忍著吧」。

長大了，瑪格特說，弟弟現在也更懂事了，不過她還是不願意抱怨弟弟有時發出的聲音會讓她痛苦。

「昨天我和弟弟一起吃飯，吃完飯我給他一塊口香糖。他像牛一樣嚼了起來，太恐怖。但我不願意直說讓他小點聲。這樣說總會冒犯別人。」

「他們會覺得這是攻擊或者批評他們，實際上真不是。問題在我本人，但我很難請別人小點聲，因為他們可能會覺得，跟你在一起不能隨心所欲。」

圖片版權 Margot Noel Image caption 瑪格特：我不願意總是讓別人為我改變行為

瑪格特說，雖然從小到大一直有厭聲症狀，但是直到大約3年前才知道「恐音症」這個名字。

「越來越明顯，我有問題，但我不知道到底是什麼問題。有時候上網搜了又搜，但就是不知道該用什麼關鍵詞。"

「有一天，我很生氣，氣到流淚。因為我在看一齣非常棒的劇，但就是不能集中注意力，旁邊有人大喘氣，像快要死了一樣大喘氣。我只能逃回家。搜，再搜，終於搜到了！說實話，那一刻，感覺真好。」

通過谷歌，瑪格特還發現，紐卡斯爾大學在研究恐音症。她電郵聯繫項目負責人庫馬爾博士（Dr Sukhbinder Kumar），向他致謝。庫馬爾回信邀請瑪格特參與。

什麼是恐音症？

恐音症又稱「選擇性聲音敏感」，指的是某種聲音、或者即將聽到某種聲音引發強烈的感情反應。最重要的三大反應包括：憤怒、噁心、焦慮。其中憤怒佔主導。

強烈的感情還伴有強烈的"戰或逃"反應，身體釋放腎上腺素和能量，做好應對威脅的凖備。具體的身體反應可能是心跳加快，呼吸變淺、加速，緊張，發熱，發抖，出汗。

辦公室、特別是開放型辦公室是充滿觸發音的雷區。

家庭生活可能會受影響，伴侶共處難度加大，因為一方的呼吸聲、咀嚼聲可能都令對方大怒。

來源：英國耳鳴協會

圖片版權 Margot Nole Image caption 瑪格特：弟弟長大以後更懂事了

對瑪格特來說，紐卡斯爾大學的實驗非常恐怖。她必須聽觸發音，而且不能有反應、不能閉眼。「我臉上插滿了線，到處都是。他們在研究我對聲音的反應。」

「不是我想半路逃脫，因為我已經明說了我想參與，但他們說我必須停止，因為我反應太強，影響實驗結果。」

「原計劃我要做6項實驗，最後只做了兩項。因為之後我根本無法控制，大哭。」

瑪格特之所以感覺實驗如此難以忍受，是因為她不能用通常的應對手段躲避觸發音。日常生活中她經常帶著耳塞或者耳機，杜絶噪音。

瑪格特說，「離了音樂我根本無法活。我整天戴著耳機，有時並不放音樂，只是時刻凖備著，一旦有情況，耳機可以立刻救我。」

「音樂就像是我的避風港。」

Image caption 瑪格特：戴上耳機，時刻凖備著

瑪格特說，有時候，去看電影都很難。

「比如，我痛恨別人親吻的聲音，讓我噁心。每兩部電影中就有一部包括激吻場面，有些電影裏聲音不大，有些太大，我只能堵住耳朵，等這一段過去。」

但是，在她個人生活中，恐音症迄今並沒有帶來太大問題。她說，「我總是和理解我的人在一起。」

「如果我有個男朋友，我說你別折手指了，他拿我開心。那我絶對不能接受，我肯定會說bye bye。」

「我覺得，如果一個人真的喜歡你，他會努力去喜歡你的一點一滴，包括那些他們可能不懂的。如果真喜歡一個人，應該不願意看到她難過，應該努力讓她幸福。」

瑪格特現在有男朋友，也經常和朋友一起出去，但是她說，恐音症可能會讓患者非常孤獨。

瑪格特為一家廣告公司作自由撰稿人，一人獨住，她形容，這簡直就是「夢想成真」。她說，「我經常獨處，一個人在書房寫東西，就像小烏龜。」

庫馬爾說，目前還沒有科學證實的方法治癒恐音症，但是，認知行為療法有一定療效。

庫馬爾還說，現在也不清楚到底有多少人患有恐音症，不過他說，一次學生調查發現，高達20%的人都有比較嚴重的恐音症症狀。

瑪格特通常並不告訴人們自己的病症，因為並不是所有的人都理解和同情，有些人甚至說她在臆想杜撰。

瑪格特說，「我只能自己想辦法，不能總要別人改變行為。」

瑪格特希望紐卡斯爾大學的研究人員最終會發現新療法，但是她也希望能有更多人懂得恐音症的存在。

「如果在劇院裏我能對旁邊的人直說，抱歉，你能不弄那個聲音嗎？我有恐音症。對方會說，啊，真抱歉。比起治療方法，我更希望看到這樣的情景：

「能和人直說，對方不會覺得我是怪物。」