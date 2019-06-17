圖片版權 Getty Images Image caption 英國脫歐已經讓兩位首相黯然下台。新首相將如何處理脫歐這一棘手難題。

當人們關心中美貿易戰是否升級、伊朗美國關係是否繼續惡化、香港反送中游行示威會有什麼結果的同時，英國正在熱火朝天進行的首相競選，實際上同樣對未來的世界局勢不無影響。

隨著英國脫歐陷入困局，首相特蕾莎·梅宣佈下台，英國執政保守黨內立刻開始了新黨魁、即新首相的競選。

經過參選人確認和第一輪投票，競選人已經從最初的13人，減少到現在的6人。他們將在周二（6月18日）晚間參加由英國廣播公司BBC直播的電視辯論。

這6個競選人分別是：

鮑里斯·約翰遜（前外交大臣、前倫敦市長）

傑里米·亨特（現任外交大臣）

邁克爾·戈夫（現任環境大臣）

多米尼克·拉布（議員）

桑吉·賈偉德（現任內政大臣）

羅里·斯圖爾特（現任國際發展大臣）

圖片版權 Getty Images Image caption 保守黨黨魁競選獲勝者將成為英國下一任首相，接替特蕾莎·梅。

目前，支持率最高的是鮑里斯·約翰遜。根據6月12日英國保守黨對1521名黨員所做的調查，約翰遜的支持率高達53.6%，超過了其他5名競選人的總和。而在英國社會層面，約翰遜也是博彩公司最青睞的候選人。

然而，最終的保守黨領袖究竟會是誰，仍需要等待全體保守黨黨員對最後兩名競選人的投票表決。

這一結果將在7月22日開始的那個星期揭曉。

脫歐

英國走上脫歐之路至今，已經有大衛·卡梅倫和特蕾莎·梅兩位保守黨首相黯然下台。接下來的這位新首相，同樣將面對脫歐棘手問題。

實際上，這幾位候選人在脫歐時間表問題上的表態，算是他們之間最大的分歧。

在周日（６月１６日）晚間於電視４頻道舉行的辯論會上，參加辯論的５位競選人在如何落實脫歐問題上展開激烈辯論。而鮑里斯·約翰遜選擇不參加這次的辯論，招致各方面的批評。

在辯論中，５名競選人最激烈的交鋒，也涉及脫歐究竟該是無協議還是有協議。

英國原本計劃在今年３月２９日脫歐，但是由於特蕾莎·梅首相與歐盟達成的脫歐協議，一直無法得到議會大多數的支持，歐盟同意將脫歐時間延長至１０月。

無論是誰成功當選英國下一任首相，都無法逃避幾個關鍵問題：如果與歐盟的協議換湯不換藥，英國議會仍然不會同意；如果既換湯又換藥，歐盟那邊會同意嗎？能趕在延期的10月31日脫歐大限前往成嗎？達不成怎麼辦？無協議脫歐嗎？

什麼是無協議脫歐？

用通俗的話來比喻，就彷彿無協議離婚，雙方就財產分配、孩子撫養權等等關鍵問題都談不攏的情形下仍然脫離了婚姻關係。

無協議脫歐，意味著英國在一夜之間離開了歐盟單一市場和關稅聯盟，同時也離開了歐洲法庭、歐洲刑警組織等歐盟機構。

英國也不再是歐盟藥品管理、商標管理等等監管機構的成員。

如此一來，英國不再為歐盟的財政支出做貢獻，目前英國每年向歐盟貢獻90億英鎊。

根據特蕾莎·梅與歐盟達成的協議，英國原本將進入為期21個月的過渡期，為雙方提供一些喘息的空間，讓彼此關係暫時保持原樣，繼續為貿易協議談判。

無協議脫歐可能性多大？

在首相特蕾莎·梅與歐盟達成的脫歐協議三次在英國議會被否決後，英國的脫歐期限延遲到10月31日。

為了避免在10月31日無協議脫歐，英國政府可以有三個選項：1）在期限之前為脫歐協議立法；2）要求歐盟繼續延期；3）放棄脫歐。

很多英國政界人士都反對無協議脫歐，他們認為這會損害經濟，也會在英國北愛爾蘭與愛爾蘭之間恢復邊界關檢。但有些人士支持無協議脫歐，他們說即便有混亂，亂局應該會很快解決。

貿易怎麼辦？

如果真的無協議脫歐，那麼英國與歐盟將沒有時間就貿易協議達成一致。

雙邊貿易最開始將根據世界貿易組織的架構，也就是說英國出口到歐盟國家的貨品將會被徵稅。有些公司擔心，這樣會使自己的產品失去競爭力。

英國政府已經表示，如果貿易無協議，歐盟貨品進入英國將免去關稅。但歐盟方面卻不必同樣免去英國貨品的關稅。

按照世貿組織的貿易條款，那麼所有商品將在邊界間檢查，英國各大港口的貨品通關將大排長龍。

另外，英國的各大服務行業也將失去進入歐盟單一市場的保證。

在2016年6月英國公投做出脫歐決定後，英國的脫歐談判以及脫歐僵局一直都是外界關注的焦點。新的首相能帶領英國走出困局嗎？這無人能給出肯定的答案，但卻是英國上下對寄予新首相的最大希望。