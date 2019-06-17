中國領導人習近平即將訪問朝鮮

圖片版權 Xinhua Image caption 最近幾年金正恩多次訪問中國。

中國最高領導人習近平將在6月20日至21日訪問朝鮮。這將是中國最高領導人14年以來第一次訪問朝鮮。

最近幾年，朝鮮領導人金正恩多次走訪中國與習近平會面。

中國最高領導人上一次訪問朝鮮是2005年：胡錦濤2005年10月到朝鮮訪問三天。當時朝鮮最高領導人金正日，即金正恩的父親，到機場親自迎接。

在習近平訪問朝鮮之前，金正恩與美國總統特朗普今年2月在越南河內舉行的第二次朝美峰會沒有達成任何成果，儘管兩位領導人在2018年6月12日首次在新加坡舉行了會晤，並簽署「歷史性協議」，朝鮮承諾全面去核化。

本次習近平的平壤之行，正是在中國與美國貿易戰日益升級的背景下宣佈的，距離習近平參加在日本舉行的20國集團峰會也僅有一周的時間。

中國官方在宣佈習近平這一國事訪問行程時稱，「此訪正值中朝建交70週年之際，對兩國關係具有承上啟下、繼往開來的重要意義。」

2018年，美朝峰會期間，BBC記者沙磊曾對中、朝關係有如下分析：

中國想要什麼？一個詞，穩定。

反過來說，中國肯定不想要的，是邊境上出現更多核冒險政策。

中國太清楚朝鮮的偏執，也不相信美國那位不按常理出牌的總統。中國確實擔心，如果再有一場口水仗，局勢可能會惡化為軍事失誤和衝突升級。

在這種背景下， 回歸外交與對話看上去像符合北京的目的。