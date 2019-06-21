圖片版權 KGPA Ltd / Alamy Stock Photo Image caption 1919年6月21日，德國海軍在蘇格蘭奧克尼群島的法拉島附近自沉戰艦。

一百年前，在蘇格蘭奧克尼群島的法拉島附近斯卡帕灣（ Fara, Scapa Flow, Orkney），52艘德國戰艦一天之內全部沉沒。但德國海軍的這一重大損失，卻並不是由敵軍造成的。

這支停泊在斯卡帕灣的德國主力艦隊——公海艦隊（German High Seas Fleet）全軍覆沒，是艦隊指揮官下的命令，故意自沉防止軍艦成為敵人的戰利品。

這是世界海軍歷史上單日損失艦艇最多的一天。在這一過程中死難的九名德國軍人，也成為第一次世界大戰最後的犧牲者。一周以後，第一次世界大戰的參戰各方簽署了和平協議。

來龍去脈

1918 年11月，第一次世界大戰停戰後，德國公海艦隊全部艦艇接到命令在愛丁堡附近的福斯灣（the Firth of Forth）集結，由盟軍接管扣押。

圖片版權 Courtesy Orkney Library and Archive Image caption 德夫林格級大巡洋艦（The battlecruiser Derflinger ）在這一照片拍攝4分鐘後沉沒，消失在海面上。

德國公海艦隊最現代化的艦艇：9艘戰艦、5艘大巡洋艦、7艘輕型巡洋艦以及49 艘驅逐艦，都在蘇格蘭東部海岸水域交給了戰勝方。

一周時間內，這70艘德國戰艦被押送到蘇格蘭奧克尼群島斯卡帕灣的避風水域，與另外4艘艦隻一起等待交戰各方達成和平協議的最後細節。

它們的最終命運將由在凡爾賽舉行的會議決定。在這片廣闊的港灣裏，德國官兵們全部留在艦艇上等待最後的命令。

在凡爾賽，戰勝國之間對這些艦艇的最終命運舉棋不定，意見不一。英國和美國希望將艦艇一毀了之，而法國和意大利認為可以由盟國瓜分了事。

圖片版權 Courtesy Orkney Library and Archive Image caption 德國公海艦隊在毀艦自沉之前，滯留在蘇格蘭斯卡帕海灣內長達7個月的時間。

奧克尼群島博物館的湯姆·繆爾（Tom Muir）介紹說，「這些艦艇實際上並沒有投降，這就是為什麼當時艦艇上沒有英國軍隊駐扎防止被毀壞沉沒。它們都仍然是德國政府的財產，這一狀況在艦艇停泊在斯卡帕灣的那段時間一直都沒變過。」

繆爾介紹說，當時艦隊總司令路德維格·馮·路易特（Admiral Ludwig von Reuter），完全沒有收到艦隊以外情況的通報。他唯一能獲得消息的渠道，除了英國的指揮官就是《泰晤士報》舊報紙。

和談原本定於6月21日結束，結果卻延期。沒有接到通知的路易特司令官以為和談失敗、全部艦艇將由英國皇家海軍接管，決定艦隊集體自沉，防止落入敵人手中。

《泰晤士報》舊報紙

繆爾說：「馮·路易特已經向各潛艇指揮官發信，告訴他們各艦艇一收到他的信號，全部集體自沉。很有諷刺意味的是，把這些信送到各個德軍艦艇上的是英國的小船。」

1919年6月21日早晨，在斯卡帕灣駐扎的英國艦隊決定趁著難得的好天氣出海訓練。上午10:30分，馮·路易特所在的旗艦埃姆登（Emden）發出了一個看起來毫無危險的信號：「第11段；確認。」 但實際上，這是早就約定好的暗號，下令全體自沉。

遍布在海灣內的各艘德國戰艦過了一段時間才全部收到這一信號。繆爾說，「他們應該等了一會，之後就像潮水一樣，從北向南沉船開始。」

在甲板下，德國水兵開始打開海底進水閥，砸破水管。 繆爾說：「他們故意先從一側進水，這樣艦艇就會先側傾再下沉，要想搶救也更加困難。」

最開始，誰也不清楚發生了什麼，幾個小時後英國海軍才明白這是德國人在蓄意自沉艦艇。

德國海軍官兵乘搭小船離開下沉的艦艇，而英國皇家海軍留守小船上的水兵則想方設法應對眼前的混亂場面。

圖片版權 Courtesy Orkney Library and Archive Image caption 德國一艘驅逐艦上的官兵在毀船自沉後乘搭小木船棄船離開。

除了英國海軍軍人，目睹這一切的普通百姓是一群來自附近學校的學生。他們當時在一輛運水車上專程來看海灣裏的德國軍艦。

當時12歲的萊斯利·索普（Leslie Thorpe）是學生中的一個。他寫道，有一艘德國小船滿載棄艦出逃的官兵，船上沒有掛白旗，結果英國方面用機關槍向船上掃射。

繆爾說：「不應該忘記的是，那一天還有人死傷。我們看到這些照片時，看到巨大的金屬在海上翻滾下沉，你會忘記還有人員傷亡。」

「英國海軍小船上的人接到命令向這些完全沒有自衛能力的德國海軍開槍。他們沒有帶武器，他們不准帶武器，它們也沒有任何武器。」

據信，那一天共有9名德國軍人死亡。

圖片版權 Courtesy Orkney Library and Archive Image caption 英國海軍艦艇靠近德國驅逐艦凖備登船接收

到下午5點，絶大多數德國公海艦隊的艦艇都從斯卡帕灣的海面上消失了。「海登堡」艦（The Hindenburg），艦隊中最大的巡洋艦，是最後一艘沒入水下的艦艇。

1920年代至1930年代之間，沉沒的52艘軍艦中的大多數都被商業機構打撈出海，拆毀出賣。

如今仍然留在水下的7艘軍艦殘骸，被列為預定紀念碑予以保護，即國家重要考古遺址，未經許可不許改動。幾天前有報道說，四艘艦艇正在eBay上拍賣。它們現在歸一個退休的潛水員所有。

繆爾說，「德國公海艦隊集體自沉使得它們不再是和平談判中的籌碼。英國方面覺得這是敵對行為，而德國則認為，海軍沒有讓艦艇落入敵人的手中，是寧為玉碎不為瓦全的表現，維護了國家的尊嚴。」

當時，德國一名高級軍官宣稱，這一集體毀船自沉，洗刷了德國艦隊「投降的恥辱」。