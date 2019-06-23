英國首相熱門人選：傑里米·亨特

圖片版權 EPA Image caption 英國外交大臣傑里米·亨特將與前外交大臣鮑里斯·約翰遜爭奪保守黨黨魁寶座，目標唐寧街10號首相府。

英國保守黨黨魁爭奪戰，即下任首相的決勝競選接近尾聲。對決將在兩位牛津大學同學間展開：一位是前外相和原倫敦市長約翰遜（Boris Johnson），另一位則是現任外相和被不少華人俚稱為「中國女婿」的亨特（Jeremy Hunt）。

亨特表示不會讓約翰遜輕鬆過關，那將是一場終身難忘的對壘。

亨特和約翰遜個人風格迥異，但都出身名門，年齡差不多，都跟前首相卡梅倫差不多時候上牛津大學，跟首相特蕾莎·梅（文翠珊）也是校友，又都在英國政壇久經磨礪，摸爬滾打多年。

亨特是英國政壇最有錢的大臣，擔任內閣大臣時間最長的一位，而且有「亞洲緣」：太太是華裔，出生在西安， 在英國留學、工作，嫁入亨特家。他還曾在日本教過一段時間英語，會說流利的日文。

Image caption 亨特從政履歷：2018年至今 - 外交大臣；2012 - 2018年 - 衛生大臣；2010 - 2012年 - 文化大臣；2007-2010年：影子文化大臣；2005-2007年：殘疾人事務影子部長

英國內閣中的豪門世家

亨特1966年出生於倫敦城南肯寧頓的蘭貝斯醫院，是長子。父親尼古拉斯·亨特爵士是英國皇家海軍上將，當時出任國防部新成立的海軍計劃處主任。母親出身名門。

亨特家族族譜裏有一位大英帝國時代東印度公司的先驅；他還是英女王伊麗莎白二世的遠親。

亨特在薩里郡長大，從英國九大公學之一的查特豪斯公學（Charterhouse）畢業後進了牛津大學，主修哲學、政治和經濟。他在大學期間熱衷政治活動，1987年當選牛津大學保守黨協會主席。

前首相戴維·卡梅倫、保守黨黨魁爭奪戰的對手邁克爾·戈夫和鮑里斯·約翰遜都是他的牛津校友。

畢業後，他在諮詢公司工作了一段時間，到日本教英語，回英國後嘗試創業，試過向日本出口桔子醬之類，都不成功，直到1996年，與友人創辦了在線教育指導公司"熱門課"（Hotcourses），通過互聯網平台向世界各地的大專院校及學生提供各種課程資訊。

這算是趕上了互聯網和在線教育的風口。亨特雖是創辦人，但2005年就退出董事會，不過保留了三分之一以上的股權。

2017年"熱門課"賣給澳洲IDP教育集團，亨特拿到1400萬英鎊，成了英國政壇的"富豪"。

這段經商經歷使他對小企業的艱辛有切身體驗。

亨特在經濟和社會政策上傾向自由主義，2016年脫歐公投時站在留歐陣營，理由是怕脫歐傷害英國經濟，後來則倒戈支持脫歐。

圖片版權 PA Image caption 亨特和約翰遜有很多共同點，出身名門，公校、牛津畢業，都是60後，和前首相卡梅倫和現任梅首相都是牛津校友。

仕途簡歷

經歷過海外教學和商界浮沉之後，亨特於2005年當選自家居住選區的下議院議員，之後十多年先後擔任過影子內閣大臣，文化體育媒體和奧運大臣、衛生大臣和外交大臣。

2005-2010年，工黨執政，亨特先後擔任殘疾人事務影子部長和影子文化大臣。

2010年，卡梅倫當首相，組建保守黨-自民黨聯合政府，亨特進入內閣，主管文化、媒體、體育和奧運會。當時約翰遜當倫敦市長，離倫敦奧運還有兩年時間。

在這個重要崗位上，他拍板為奧運和殘奧會開幕式閉幕式追加一倍的預算，還為民間開展體育活動撥款10億英鎊，鼓勵更多青少年參與體育項目，但效果不清楚。

職業生涯遇險，是在2012年，涉及默多克新聞集團收購天空衛視交易案。作為英國政府主管官員，他在那段時間和默多克的兒子的通信往來和私人關係受到質疑。

文化媒體大臣亨特還跟BBC達成協議，從2010年起凍結電視許可證費六年，這相當於預算削減16%，最後導致BBC裁員2千。

也是根據這個協議，BBC國際台、威爾士語頻道S4C的資金都從BBC的大錢包裏出，BBC還要承擔農村地區寬帶上網的普及。他還批評BBC在業內的壟斷地位和高管的薪水令人關注。

圖片版權 PA Image caption 亨特的醫療系統改革引發眾怒，2016年初級醫生大罷工，是英國40年來第一次

政壇業績

2012年，亨特被調去當衛生大臣，這把交椅一坐6年，創NHS歷史上大臣任期最長紀錄。

有人說亨特是臨危受命，因為當時英國全民公費醫療系統NHS到處是入不敷出的警報，對NHS的需求大幅度增加，看急診的人增多，85歲以上人口也逐年增多，專家估計至少需要每年經費增長4.3%才能維持正常運作，但經濟危機後實行財政緊縮政策，每年撥款增幅只有1%。

為了兌現保守黨競選時承諾2020年實現診所一周七天開門的承諾，大臣亨特要跟初級醫生談新的合約，結果惹了眾怒，英國醫學會決定罷工。英國40年來第一次出現除了急診一切醫療服務暫停的局面。

亨特頂著批評為NHS爭取到了更多撥款。同時，他啟動公立醫院系統改革，設立新的評分、考核、檢查制度，制定病人等候就診時間指標，推行新的老年人照料護理模式。

2018年7月，約翰遜憤然辭去外交大臣職務，梅首相當即任命比約翰遜小兩歲的亨特接手。

作為外交大臣，亨特出的洋相中最為人津津樂道的是有一次去中國訪問，跟中國官員會面時居然莫名起妙地把自己太太說成日本人，而全世界都知道亨特太太是出生在西安的地地道道的中國人。

圖片版權 Getty Images Image caption 亨特比太太年長11歲。據稱在西安的岳父給他一個暱稱，「大米」。

家庭情況

涉足線上教育業務，在亨特而言是商場情場兩得意。

2008年，他在英國華威辦"熱門課"推廣活動，遇到在那裏工作的露西亞‧郭（Lucia Guo，譯音）。當年亨特41歲、露西亞30歲。

亨特對英國《泰晤時報》說，兩人一見鍾情。他從華威大學把郭女士挖到自己公司，一年後兩人在西安舉行中式婚禮。

《每日郵報》說，亨特的岳父叫他"大米"，因為他的名字是"傑里米"，諧音。

亨特夫婦育有三名子女，開了一家地產公司經營豪宅業務。曾有媒體揭發他沒有及時申報這項家庭業務，他後來承認有失誤，認錯並改正。

有一個華裔太太會否令亨特變得親華，是不少人心裏的問號。事實上這件事也確曾給他們帶來過麻煩。

2015年任衛生大臣時，亨特在那年的保守黨全國代表大會上說，削減稅務優惠能讓英國人變得勤勞，就像中國人一樣，結果招到抨擊。

工黨議員海倫‧古德曼（Helen Goodman）在推特（Twitter）上懟："既然中國這麼好，為什麼亨特太太要來英國？"

這條推特當即被批"種族主義"，還有人指責她不該把議員家屬牽扯進政治，最後古德曼刪帖道歉。

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脫歐: 倒戈一擊

約翰遜與英國脫歐事務大臣戴維斯（David Davis，戴德偉）因為不滿新脫歐計劃而辭職，約翰遜在辭職信中表示，英國在與歐盟的談判中"舉白旗投降"，稱脫歐原本是充滿機遇和希望，但這個夢想正在幻滅，目前這方案令英國"半脫歐"，或成為歐盟的"殖民地"。

內閣成員紛紛辭職，首相特蕾莎‧梅任命亨特接任外相。亨特誓言全力支持梅首相。

關於脫歐，值得一提的是特蕾莎‧梅2016年公投時主張留歐，當了首相卻要領導英國脫歐。亨特當年也屬於留歐派，後來卻改變立場，支持脫歐。

他對英國媒體的解釋是，公投時他以為脫歐會影響英國經濟，但後來發現是誤解，而且他在英國與歐盟談判過程中，感受到歐盟的"傲慢"行徑，更堅定了脫歐立場。

所以， 爭奪保守黨黨魁和首相權位的兩位牛津大學同學在脫歐問題上立場一致。