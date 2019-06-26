Image caption 坐落在北約克郡的這家炸魚薯條店經常有中國遊客的光顧。

英格蘭北約克郡的一家炸魚薯條店由於大受中國遊客歡迎而成為網紅。

這家名為斯科特（Scotts）的炸魚薯條店每星期接待100多名來自中國的遊客。目前，該店老闆托尼·韋伯斯特（Tony Webster）已經同意計劃在中國成都開設一家一模一樣的炸魚店。

走紅原因

Image caption 中國食客在店裏就餐。

炸魚和薯條堪稱是英國的國菜。許多中國人早在中國國內時就通過課本以及其他途徑，對這道英國國菜有所耳聞。

你的器材不支持播放多媒體材料 英國人為何對炸魚薯條如此癡狂？

然而，讓炸魚和薯條深入中國老百姓人心的重要原因之一，還是因為中國主席習近平2015年訪問英國時與時任英國首相卡梅倫一起吃炸魚和薯條的一條新聞。

而位於約克郡的這家炸魚薯條店之所以如此受中國遊客的青睞，部分原因是因為它所處的地位位置。

它位於倫敦與約克之間的一條主要交通樞紐（Bilbrough附近的 A64公路）附近，許多中國旅遊團隊在遊覽完倫敦之後會經過此地前往約克。

許多中國人還特地慕名前來，就是要品嚐這道名菜，於是讓這家炸魚薯條店在中國人之間火爆起來。

這一消息也引起了英國媒體的關注，包括BBC在內的英國媒體對此紛紛報道。

為了迎接中國遊客，這家飯店還特地把菜單翻譯成中文，並用中文開設了社交媒體網站。

韋伯斯特說，他們的炸魚薯條店在中國幾乎成了「家喻戶曉」的名字。

於是，中國的一個商業團體成員找到了他，希望能在中國南方城市四川成都「複製」一個同樣的店。

炸魚薯條

你的器材不支持播放多媒體材料 每星期有100多中國遊客光顧此店。他們說，他們從課本上了解到炸魚和薯條是英國最出名的食品。

炸魚和薯條可以算是英國最著名的一道美食了。英國是個島國，漁業產品豐富。

為確保炸魚好吃，魚一定要新鮮。英國炸魚所選擇的魚類主要為鱈魚（cod）和黑線鱈魚（haddock）等。

製作時把魚裹上麵糊油炸，搭配炸薯條。

吃的時候還會配上不同口味的調味醬，例如番茄醬等。炸魚和薯條還可以依個人口味撒上鹽、胡椒以及醋等調料。

炸魚薯條也是英國一道很受歡迎的外賣食物，因為它美味價廉。

在英國，炸魚和薯條店比比皆是，許多餐廳和酒吧也都有出售。

英國還有一個社會傳統和習俗，就是在每星期五，人們往往會光顧炸魚和薯條店，品嚐這一傳統食物。