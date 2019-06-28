圖片版權 Getty Images Image caption 喬納森·艾維爵士（Sir Jony Ive）1967年2月出生於倫敦東北部的欽福德。他2019年離開蘋果成立自己的設計公司，LoveFrom，蘋果在第一批客戶之列。

喬尼·艾維爵士（Sir Jony Ive）將於年底離開蘋果，在加州另闢天地自己開公司的消息驚動了全球。

世界上不知道蘋果iPhone、iPod、iMac的人可能不多，但知道是誰設計了這些「神器」的可能也不多。

這個人就是英國人喬尼爵士，剛離職的蘋果首席設計師。除了大眾熟悉的各種蘋果產品，他還參與設計了加州灣區有「硅谷心臟」之稱的蘋果公司總部園區 - 「宇宙飛船」大樓坐落的蘋果園（Apple Park）。

自1992年飄洋過海到加州入職蘋果，靠一款設計令蘋果起死回生，然後一路走向巔峰，成為當今世界市值最高的公司，艾維在庫比蒂諾度過了近30年人生和職業的黃金歲月。

已故蘋果創辦人喬布斯比艾維年長11歲，生前稱艾維是自己的「靈魂之友」，在公司內唯一的「精神伴侶」。

英國王室分別在2006年和2012年兩度為艾維封爵。

他與30年東家分手的消息通過2019年6月27日《金融時報》獨家專訪的形式公布。

艾維說：「感覺現在是一個自然、平和的時機來完成這個改變。」他指的是從蘋果辭職，自己出去單打這個職業生涯，或許也是人生道路的改變。

蘋果現任首席執行官蒂姆·庫克同時發表聲明，說艾維「對於蘋果涅磐新生所扮演的角色再怎麼強調都不為過」。

圖片版權 APPLE handout Image caption 俯瞰蘋果總部園區，宇宙飛船之比喻並不過分

加入蘋果之前

倫敦V&A博物館一個安靜的角落陳列著一台與眾不同的蘋果手提電腦，iBook G3，蘋果公司1999年推出的新款，外殼光滑、半透明、色彩鮮艷，通體透著嬌萌。展品說明中寫道，這款20年前的設計「掀起了電腦美學革命」。

它那革命性的與眾不同在當時不啻驚世駭俗，習慣了金屬和直角的電腦評論員錯訛之餘忍不住譏諷說，這款iBook只缺一個元素，那就是芭比娃娃圖標；打開後你會發現裏面有口紅、胭脂和眼影。

掀起電腦行業美學革命的就是蘋果設計團隊領頭羊喬納森·艾維爵士。

艾維1967年2月出生在倫敦東北角的欽福德，父親是設計與科技教授，還是一位銀匠。從父親身上他繼承了對動手製作的熱愛。小時候，喬尼會在家畫各種設計圖紙，比如家具、碰碰車和樹屋的組件，等等，父親會時常帶著他和他畫的設計圖到自己任教的大學參加工作坊活動，把設計製作成實物。

中學畢業後，艾維進了紐卡斯爾理工學院（現改名諾森比亞大學）工業設計專業。在他記憶中那段校園生活「有點淒慘」，因為學業沉重。但當年的老師記得這個學生很出色，設計的作業，包括一款助聽器，還得過獎，到倫敦設計學院展覽。

圖片版權 Getty Images Image caption 喬尼爵士的父親是設計教授，他從小喜歡動手做各種各樣的東西，畫設計圖紙。

艾維和蘋果結緣，正是在那段求學時期。蘋果的Mac電腦在藝術、設計圈內深受喜愛。

他2018年獲得劍橋大學霍金學者頭銜，在劍橋辯論社（Cambridge Union）談到剛接觸Mac電腦時的感受，記憶如新。他記得1988年的Mac對於自己這個大學設計專業本科生來說，就是威力巨大的工具，使用過程中，他感到自己跟Mac電腦的創造者心靈相通，「有一種清晰的、直接的聯結」。

他記得自己當時為Mac電腦設計中蘊含並在細節上顯著體現的人文關懷打動，就是在超越基礎的功能性之上的那一層人性關照元素。發之於情，動之於行。他像飛蛾撲火一樣被加州「那群瘋狂的人」所吸引。

他用得獎設計的獎金買了張機票飛美國。當時，微軟和蘋果是個人電腦世界裏勢不兩立的兩大敵對陣營，總部都在舊金山灣區的帕羅奧圖。艾維在帕羅奧圖停了幾天，設法見了幾個設計專家。

就職蘋果30載

那次帕羅阿圖之行機緣再巧不過了。艾維從冷颼颼的紐卡斯爾飛到陽光燦爛的灣區時，硅谷的大佬們正著急需找能讓電腦產品對普羅大眾具有吸引力的設計師。

羅伯特·布朗納的設計事務所注意到了喬尼·艾維。不過艾維和布朗納那時還沒有交集。他從加州回到英國後，先加入了一家初創設計公司，Tangerine, 負責的項目從抽水馬桶到微波烤爐，零零碎碎，林林總總。

於此同時，布朗納先生花了兩年時間，設法把喬尼挖到自己公司，到灣區為一家客戶做設計，那個客戶恰好是蘋果。蘋果公司當時深陷困境，銷量跳水，產品走向迷惘，設計倍受批評。

圖片版權 Apple Image caption 1998年的iMac

1992年，他同意加盟蘋果，但始終心神不定，直到公司創始人史蒂夫·喬布斯重掌大權，才死心塌地留下來，輔佐自己「最好、最忠實的朋友」喬布斯和他的公司度過難關，重獲新生。

1996年，艾維出任蘋果設計室總監。1998年和2001年兩次大手筆，徹底改變了蘋果的生命軌跡。

之後就都是歷史了。喬尼變成了喬納森爵士，全球一代又一代消費者成了蘋果的忠實用戶。他在蘋果首席設計師任上曾接受《每日電訊報》採訪，一語道出天機：「我們設法開發的產品是能夠讓人產生自然而然、水到渠成感覺的那種，讓你覺得那就是唯一可能的合理的解決方案。」

他的設計理念和後來在被全世所熟知的設計語言，其核心就是簡潔、清晰。他說，人們潛意識裏都很挑剔，都很敏感，如果你的設計真心注入了關懷，用戶是能體察到的。

他的設計理念和後來在被全世所熟知的設計語言，其核心就是簡潔、清晰。他說，人們潛意識裏都很挑剔，都很敏感，如果你的設計真心注入了關懷，用戶是能體察到的。

圖片版權 PA Media Image caption 2007年，iPhone 誕生

BBC科技事務記者塞倫-瓊斯說，喬布斯和艾維這一對創意組合在現代商業歷史上屬罕見，沒有它就沒有蘋果的今天。從iMac開始，iPod, iPhone和iPad，每一次新產品問世，都更新了產品設計標凖，令同行奮起追趕。

他的第一個大手筆是1998年的iMac。舉世公認那款設計把蘋果推上設計偶像神壇，令蘋果公司鳳凰涅磐重獲新生，也是那一年最暢銷的聖誕節禮電腦。熟悉蘋果產品介紹的用戶都知道，這個字母「i」的意思是可以便捷上網。

下一個里程碑是2001年的iPod。這條線後來隨著智能手機成為人們聽音樂的首選工具逐漸淡出，但iPod Touch 現在還沒有停產。

然後就到了人類科技史上無比重要的那一年，2007年。iPhone 在那年誕生。

圖片版權 Asa Mathat / AllThingsD.com Image caption 2007年，微軟的蓋茨（右）和喬布斯至少表面上已經握手言和

嚴格說來，喬尼只是iPhone 背後的千人開發團隊成員之一，當然，也是主要推手之一。另一個核心成員是喬布斯。喬尼爵士不可替代的貢獻在於iPhone獨特的外觀和界面設計。從那以後，產品更新迭代，一直到蘋果腕錶和蘋果筆，喬尼爵士名下的專利達到5000項。

作為對比，愛迪生一生獲得的專利只有2300多項。

據悉，喬尼爵士2011年的年薪是3000萬美元，另外還有2500萬美元股票獎金。他的辦公室跟喬布斯的辦公室有秘密通道相聯，喬布斯曾說喬尼在公司的權力僅次於他本人，一人之下，萬人之上。

圖片版權 Getty Images

離開蘋果之後

喬納森爵士在聲明中這麼說：「在度過近30年並經歷了無數項目之後，最令我驕傲的是我們為蘋果打造了無與倫比的設計團隊、流程和文化。」

資深設計副總裁艾維留下的空缺將由兩個人填補： 設計團隊負責人埃文斯·漢奇升為工業設計副總裁，艾倫·戴伊升為人機界面設計副總裁。

關於他的新公司，已經知道的是公司叫LoveFrom, 設在加州，首批客戶中包括蘋果，艾維在蘋果的搭檔馬克·紐森（Marc Newson）會離開蘋果加盟他的新公司。

他說，自己的公司將覆蓋設計領域之外的諸多不同行業，包括「一系列創意設計」。

據他自己透露，在蘋果設計團隊的搭檔、朋友也會離開蘋果，加盟LoveFrom。

有報道說艾維的新公司業務領域之一是可穿戴的高科技產品。還有傳聞說這家公司也將涉獵蘋果專賣店的設計。

對蘋果而言，艾維的離去標誌著一個時代的終結。此刻，蘋果作為高科技行業巨頭在經歷重大、深遠的變化。

圖片版權 Apple Image caption Apple Watch was launched in 2015

喬布斯2011年因癌症不治去世，庫克掌舵。2019年4月，主管零售業務的安吉拉·阿倫茨跳槽，加入網上租房公司AirBnB。

近年來蘋果遭遇不少坎坷，尤其是中美關係冷暖和貿易緊張帶來的銷售衝擊，包括對蘋果產品性價比、售後服務質量差的詬病。

除了競爭對手陣營的挑剔，也有較深層的批判，不過針對的更多是喬布斯和蘋果公司。

一個較具代表性的批評是認為喬布斯的設計哲理不是精確而是法西斯獨裁，蘋果公司極力遮掩使用性方面的缺陷，而為了追求產品的薄和輕巧而犧牲了一些對許多用戶來說必不可少的特性，比如電池從可以拆換變成不可拆換，屏幕穩定性下降，鍵盤變得不堪一擊，等等。

有分析人士指出，再現當年那些里程碑似的創新，現在看來難度極大，尤其是在東西方科技冷戰陰影不斷加重的時刻，前途更顯叵測。

但是，以簡單、歡樂目標的蘋果設計理念創始人喬尼·艾維至少不必擔心自己i在現代商業史上的地位。