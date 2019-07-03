BBC大腕薪酬引爆英國輿論的前因後果

圖片版權 PA Media Image caption 英國廣播公司BBC2019年7月2日公布了年度報告，其中透露的大牌明星薪酬最為引人關注。

英國輿論最關注什麼？至少當BBC公布年度財政報告之日，大家熱議的不是脫歐，不是首相人選，而是明星主持們的工資單！

這也難怪，因為這些錢出自英國每家每戶，來自所有家庭必須繳納的「電視牌照費」（TV Licence）。

要說明輿論對此話題的熱度，先來看看周三的報紙頭版：

Image caption 英國大多數報紙在頭版報道英國廣播公司大腕主持高工資的新聞。

《每日電訊報》突出報道高薪主持人的工資，比上一年增加1100萬英鎊，而在不久前，英國廣播公司宣佈取消75歲以上老人享受的免交電視牌照費（TV Licence）的優惠政策，只有低收入家庭的老人才可以免費。

小報《每日郵報》（Daily Mail）也著重將這兩者相提並論，稱BBC無異於「照著75歲老人的牙齒再狠狠踢上一腳」，讓他們感覺雪上加霜。

另一份小報《每日鏡報》（Daily Mirror）則刊登「工資醜聞」獨家報道，稱BBC公布的明星報酬實際上並沒有包括BBC利用「漏洞」、通過其他獨立製作公司支付給主持人的報酬。

《每日快報》（Daily Express）則毫不掩飾對BBC給大腕主持發高薪的厭惡，說那些省吃儉用繳付電視牌照費的75歲老人們看了這樣的高工資，可能會噁心得要吐。

《泰晤士報》（The Times）則在頭版報道了BBC收到的電視牌照費，十年來第一次減少了，因為年輕一代的觀眾都放棄了看BBC，而轉去看Netflix 這樣的網絡電視服務。

眾矢之的

圖片版權 BBC/Getty/PA Image caption 三位名列工資前十名的BBC女主持。2019年，BBC十大高薪主持人中有三位女性；BBC表示這是在爭取女性平等問題上取得的進步。

讓BBC成為眾矢之的的原因，是7月2日公布的一份名單。這是2018-2019年度，BBC所有年薪超過15萬英鎊的主持人名單。

其中，英國前足球明星，如今主持BBC《今日賽事》、年度體育人物頒獎典禮和世界杯比賽的加利·林內克（Gary Lineker）以175萬-175.49萬英磅，高居榜首。

根據2017年達成的BBC安身立命的「皇家憲章」（Royal Charter，又稱「皇家特許狀」），BBC必須公布年薪超過45萬英磅的明星主持人的名單。

2017月，BBC首次公布了明星主持的工資，引發外界對BBC作為公營機構花大價錢聘請明星主持是否物有所值大討論之外，也讓BBC很多女主持人覺得受到了性別歧視，自此開始了爭取「同工同酬」的活動。

2017年，BBC十位最高薪酬的大腕主持全部是男性；而2019年，前十名中已經有了三位女性，儘管她們的報酬與位居第一位的林內克仍然相差近百萬英鎊。

讓公眾極為不滿的是，這十位大腕主持人的工資總和，比上年增加了1100萬英鎊。

公營媒體

英國政府對BBC大腕主持人工資的增加也表示關注。首相府發言人說：BBC作為公營機構，資金來自電視牌照費，有責任成為提倡同工同酬的領路人。

「我們對BBC的進步表示歡迎，但是BBC也承認還有很大改進空間。與此同時，BBC需要解釋，為什麼增加了主持人的報酬和人員開銷卻表示無法免去75歲以上老人的電視牌照費。」

今年6月11日，BBC宣佈取消75歲以上老人可以享受的免交電視牌照費（TV Licence）的優惠政策，只有低收入家庭的老人才可以免費。預計英國將有370萬老人需要繳付電視牌照費才能看BBC的電視節目。

一邊提高明星主持人的報酬，一邊卻要求75歲以上的老人繳費。兩相比照，BBC一時間成為眾矢之的。英國著名評論人士皮爾斯·莫根（Piers Morgan）就發表評論說，BBC此舉將會讓公眾失去信任，將標誌「BBC走向結束的開始」。

BBC成立於1922年，作為公營的媒體機構，在國際間享有盛譽。而BBC的運營資金，來自英國有電視家庭繳納的的電視牌照費，現在每年為 154.50英鎊。