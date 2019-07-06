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超過百萬民眾走上英國首都倫敦街頭，見證2019年的驕傲大遊行。這是為LGBT（同性戀、雙性戀和跨性別者）爭取權益的一年一度大遊行。

遊行隊伍從倫敦市中心最繁華的商業大街牛津街附近出發，經過特拉法加廣場抵達英國政府中樞所在地「白廳」。

今年的「驕傲大遊行」是為了紀念50年前發生在紐約的那場改變百萬同志命運的「石牆暴動」。

倫敦市長薩迪克·汗說，他希望這是有史以來在倫敦舉行的最大規模的「驕傲大遊行」。

來自600個團體、組織和行業的3萬人也參加了這次的遊行。在倫敦時間下午1：25分，皇家空軍的紅箭特技飛行隊，還從遊行隊伍上空飛過助興助威。

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曾經參加倫敦第一次驕傲大遊行的唐·培佩爾（Don Pepper）說，如今的情況與當年已經大不相同。

他說，那一天大約只有1000個人上街遊行，他們都穿著平日的衣服，「沒有人可以打扮，也沒有人男扮女裝。」

「那時候開車經過的人都會衝遊行的人破口大罵要他們滾開，而現在人們在兩旁歡呼。」

「當時遊行結束後也沒有任何娛樂活動，我們就是坐下來一起野餐就結束了。」

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