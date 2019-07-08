圖片版權 Reuters Image caption 英國媒體曝光的外交郵件顯示，英國駐美國大使稱特朗普政府無能、功能失調

英國駐美國大使達洛克爵士（Sir Kim Darroch）涉及美國總統特朗普的措辭尖銳郵件經小報《星期天郵報》（Mail on Sunday）曝光後，特朗普迅速發聲提出批評。

美國總統特朗普說，我們以後不會再跟他打交道。因為英國首相特蕾莎·梅曾表態對駐美國大使達洛克爵士完全有信心，特朗普在推特中對梅的離任表態，稱英國很快就會有新首相是好消息。

達洛克爵士在郵件中批評美國白宮「無能、功能失調獨具一格」；而特朗普則批評達洛克爵士「沒有很好地為英國服務」。

針對達洛克爵士機密郵件被洩露，英國外交部已經展開調查。

這些曝光的郵件，時間跨度為2017年至今的兩年時間。達洛克爵士在郵件中坦率地說出特朗普在與伊朗、俄羅斯和中國關係上的觀點。

伊朗

根據《星期天郵報》曝光的郵件，在一封日期為6月22日的備忘錄中，達洛克爵士說，美國對伊朗的政策「完全沒有章法，一塌糊塗」。

他還說：「美國對伊朗政策要在短期內變得有章法應該是不大可能的。這是一個分歧嚴重的政府。」

根據這些洩密的郵件，特朗普最近宣稱在霍爾木茲海峽緊張局勢中，他收回了導彈打擊的命令，「根本就說不通」。

圖片版權 AFP Image caption 特朗普宣稱在海灣局勢緊張之際自己一度計劃向伊朗發起攻擊。英國駐美國大使達洛克爵士質疑這一說法的可信度。

在洩密的郵件中，達洛克爵士這樣寫道：「更大的可能性是，他從來就沒有全面參與，他擔心他兌現不了在2016年競選總統時的承諾，在2020年（下次大選）會被選民怎麼看。」

但是達洛克爵士在被洩露的郵件中警告說，美國和伊朗對抗的風險仍然存在，因為特朗普總統「周圍更多是一群強硬的鷹派顧問」。

俄羅斯

《星期天郵報》曝光的另一封於2017年寫的短信中，達洛克爵士提及特朗普競選有俄羅斯參與共謀的嫌疑指稱。

儘管那些指稱大部分都屬無法證實的傳言，但是達洛克爵士擔心，當時這些傳言可能是真有其事的。他在被曝光的郵件中寫道：「不能排除最糟糕的情況」。

圖片版權 Reuters Image caption 穆勒調查得出結論認為特朗普競選與俄羅斯沒有共謀

他還特別強調美國政府從第一天開始就被内鬥和白宮內部混亂的消息困擾，還有各種醜聞，所有一切，總是這樣或那樣與俄羅斯扯上關係。

達洛克爵士稱「背景可疑的俄羅斯金融家可能在以前的幾十年裏，在特朗普和庫什納企業面臨破產風險時，曾出手相救。」

今年年初，美國司法部特別檢察官羅伯特·穆勒（Robert Mueller）調查後得出結論說，特朗普競選團隊與俄羅斯沒有共謀幫助特朗普在2016年的大選中擊敗對手克林頓，但是他沒有排出特朗普干預司法的可能。

達洛克爵士對特朗普總統應對危機的能力似乎極為推崇，他寫道：特朗普一輩子身陷各種危機，都挺了過來。他好像是打不倒的。

國際貿易

在寫回倫敦的一封信中，達洛克爵士說：這個凡事「美國優先」的政府，可能會給世界貿易體系帶來某種深重的損害。

他還警告說，特朗普可能 「聲討世界貿易組織，撕毀現有的貿易規章，採取保護主義行動，甚至不惜針對盟國」。

圖片版權 AFP Image caption 美國總統特朗普向產自中國、墨西哥、加拿大和歐盟的商品徵收高關稅

特朗普總統的確針對加拿大、歐盟、墨西哥和中國商品徵收數億美元的高關稅。

達洛克爵士還說美國總統特朗普可能「進一步破壞在氣候變化問題上的國際行動，或者進一步減少聯合國的出資。」

歐盟和中國

作為英國駐美國大使，達洛克爵士還向倫敦表示，特朗普的好戰外交政策甚至疏離了歐盟國家中最傳統的美國盟友。

在達洛克爵士看來，德國總理默克爾和法國總統馬克龍，都想方設法不願與特朗普走得太近。

達洛克爵士說：「我覺得我們不應該跟他們一樣」。

圖片版權 PA Media Image caption 特朗普總統認為，達洛克爵士沒有很好地為英國服務。

但是他警告倫敦， 無論英國下一任首相是鮑里斯還是亨特，都將會尋求與五湖四海的國家達成有利的貿易協議，來彌補脫歐損失，這樣特朗普政府可能都不會讓他的日子好過。

根據《星期日郵報》透露出來的外交通訊，達洛克爵士認為，特朗普一定會繼續向英國施壓，必須在美國和中國之間做出選擇。