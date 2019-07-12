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現代人工作節奏快、時間有限，因此許多人喜歡在辦公桌上完成午餐，既節省時間，還能邊吃邊幹活，兩不耽誤。

根據英國招募公司Glassdoor的一項調查顯示，大約有四分之一的人在辦公桌吃午餐。

人們在辦公室所吃的午餐種類林林總總，從簡單的三名治和零食、到自己帶的便當；從快餐外賣到從餐廳購買的飯菜等等。

這些食品有冷有熱、有的還可能帶有強烈的氣味。而且，在辦公桌吃飯不免會留下一些食物的殘渣，弄髒電腦鍵盤等。

這些都可能會給周圍同事帶來一些影響甚至「不爽」，尤其是當有人吃印度咖喱飯、雞蛋三明治以及魚這些氣味比較刺激的午餐時。

那麼，能有什麼辦法減少這種情況呢？因為畢竟工作單位很少會對員工吃什麼指手畫腳。

員工怎麼說？

Image caption 咖哩午餐可能會讓周圍同事聞到強烈氣味，應盡量避免。

有人建議應該禁止在辦公桌上吃氣味較濃的食品。

丹尼爾在英國的一家科技公司工作，他說他的辦公室在午餐時間經常飄著魚味和中餐味。

他認為，要吃東西都應到指定的廚房區域去，不應該允許在辦公桌上吃食物。

「這樣，不但可以迫使員工離開工作台小憩一會，同時意味著你也不用忍受你周圍同事大聲咀嚼食品的噪音，讓你無法集中精力，」他說。

工程師露茜表示，最好連零食也不要在辦公桌前吃，因為有些人受不了別人咀嚼薯片、蘋果時發出的種種噪音。

僱主怎麼說？

既然這樣，如果僱主乾脆禁止人們在辦公桌吃東西不就更簡單，問題全解決了呢？

英國人力資源公司CIPD的負責人之一德蘇澤認為，僱主絶對不能這樣做。

他說，這將「太過嚴苛或太過家長式作風」。

他說，僱主與其這樣，倒不如盡可能採取一切手段，鼓勵員工午餐時間離開辦公桌吃午餐。

這樣做既有利於員工的身心健康，也對提高公司工作效率有好處。

而且，辦公室經理和老闆應該樹立榜樣，帶頭這樣做。同時，經理也要提醒和鼓勵員工離開辦公桌，讓大腦休息一下。

員工權益

圖片版權 KRIS PIOTROWSKI Image caption 純真飲料公司鼓勵員工在指定地點吃午餐。

在英國，如果你一天工作時間超過6小時，你就有權享有連續20分鐘的休息時間。

而那些年齡在16到17歲的年輕人在工作4.5個小時以後可以享有至少30分鐘的休息時間。

其實，大多數人都明白離開辦公桌休息一會，哪怕只有10分鐘都會讓人感覺更好些。

有研究顯示，這樣做也會提高工作效率。那些不吃午餐的人最終會感到壓力更大、效率更低。最終會導致身心被掏空。

有人不願離開辦公桌是因為工作太忙，而且擔心別人會有想法。

阿伯特是電腦軟件測試公司Abstracta的業務開發部門負責人，他的午餐總是在辦公桌上解決。通常一到了下午他就會頭疼。

最近，由於工作調動他到了南美的烏拉圭。現在每天與同事們一同吃午餐。因為沒有人在辦公桌前吃午餐。

阿伯特覺得這樣特別好，不但有了午餐休息時間，還可以和同事增進感情。有時大家還一起到戶外吃午餐，因為當地的天氣總是很好。

鼓勵措施

圖片版權 JERICHO SAN MIGUEL Image caption 午餐種類林林總總

英國純真飲料公司Innocent Drinks總是鼓勵員工離開辦公桌吃午餐。

他們還規定了中午1點到2點是吃午飯的官方時間，並且設有專門區域供員工就餐使用。

在這裏，員工甚至可以免費享用一些飲料、麵包等食物。

該公司經理多塞特表示，之所以這樣做就是想向員工傳遞一個信息：不應該連續工作不休息。

儘管如此，有些員工真的不想跟同事一起吃午餐。

一名在公共關係工作的女士對BBC記者凱蒂·霍普（Katie Hope）表示，每天和同事在一起已經夠煩了，午餐是自己的時間，為什麼還要跟同事一起吃午餐。為此，別人說她不合群。

這位女士的話不是一點道理沒有。一些人認為午餐的時間是屬於自己的，因此很寶貴。

在一項你將會怎樣利用午餐一個小時的調查中：

36%的人回答說，希望能夠單獨一人享用這一寶貴時光

26%的人選擇和同事一起就餐

23%的人會選擇在辦公桌前吃午餐

16%的人會利用這一事件購物

20%人則瀏覽社交媒體

10%的人利用午休時間鍛煉

那麼，你又會如何選擇消磨你的午餐時光呢？