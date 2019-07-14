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周日（7月14日），香港媒體界舉行靜默遊行，呼籲停止警暴，捍衛新聞自由。

媒體界說，近期香港反逃犯條例抗議活動中，記者遭警察驅趕、辱罵甚至攻擊，凸顯香港新聞自由受到威脅。

香港傳媒工會等遊行組織者稱，如果記者連自身安全都無法保障，發揮第四權角色監察公權運用更是無從談起。

香港媒體界還要求行政長官林鄭月娥兌現競選承諾、捍衛新聞自由。

無獨有偶，這個周末的英國，圍繞警察、記者和新聞自由的辯論也在升溫：警方被指「恐嚇」記者威脅新聞自由；一眾媒體口誅筆伐警方干預；政界捲入，迄今的公開表態是力挺媒體。

警察警告：不要明知故犯！

事件的起因是，英國駐美大使達洛克「差評」特朗普密電曝光，不僅激怒了美國總統，還有可能導致兩國所謂的特殊關係降溫。

周六（13日），英國大都會警察廳宣佈對洩密事件展開刑事調查。牽頭調查的是「反恐指揮部」，該部門也負責處理英國違反《官方秘密法案》的案例。

不過，大都會警察廳助理總監芭素（Neil Basu）在聲明中還警告記者：公開已經造成、或有可能造成破壞的洩密政府文件也可能構成犯罪，會被起訴。

芭素給媒體支招：建議所有社交、主流媒體的老闆、編輯、出版人不要發表已經掌握、或者即將擁有的政府文件，應該交給警察或者還給主人—英國政府。

警察之所以警告記者，是因為已有消息傳出，媒體將繼續爆料更多的大使密電。

事實呢，警察的一番話是忠告也好、警報也罷，記者根本沒有理會。今天（14日）出版的《星期日郵報》發表更多達洛克大使的密電。報紙說，這是在為言論自由而戰。

Image caption 《星期日郵報》7月14日頭版繼續爆料，右上角紅色字體疾呼：為言論自由而戰

記者反擊：你朝鮮學來的招數？

芭素對記者的警告被視作新聞自由受到威脅。大概不會有任何其它話題能激勵更多的大牌評論員迅速拿起筆桿子。

《星期日郵報》今天的評論佔據整整一個版面，還搬出英國現代新聞事業創始人北岩勳爵（Lord Northcliff）的名言：新聞就是某地、某人試圖壓制的東西。該報認為，發表真實、凖確、能夠更好知會選民的重要材料，不應該受到控罪威脅。

在《星期日泰晤士報》眼裏，問題很簡單：記者決定發表什麼，不是警察。

《星期日電訊報》形容警察對媒體的警告「令人心寒」、「前所未聞」、「出手過重」。

小報《星期日太陽報》則懷疑芭素是不是最近剛剛去朝鮮度假學來新招。

卡梅倫時代的英國財政大臣、現任《旗幟晚報》主編奧斯本周六（13日）形容芭素的言論「愚蠢、不明智」，聲明可能是「好像不懂新聞自由」的人寫的。

《金融時報》美國總編輯斯皮格爾（Peter Spiegel）同樣認為，「西方民主國家主要警力發出這樣的聲音令人不寒而栗。大都會警察廳，你想怎麼辦，把我們抓起來？」

Image caption 首相候選人約翰遜和亨特都表示力挺新聞自由

政界力挺：這是媒體應盡的職責

媒體人口誅筆伐的同時，政界高層也紛紛發聲。其中最值得注意的，要數英國首相熱門人選亨特（侯俊偉）和約翰遜均表示：堅決捍衛新聞自由，媒體有權發表符合公眾利益的材料。

現任外相亨特（侯俊偉）說，洩密破壞了英美關係，讓一位忠誠的大使丟了工作，行為人必須承擔責任。但是，他將最大限度地捍衛媒體發表符合公眾利益材料的權力，因為這是媒體應盡的職責。

約翰遜則說，警察調查洩密完全正確，但攻擊媒體是錯誤的，如果有記者因此被控罪，將構成對新聞自由的侵害。

前任健康部長、民主黨議員蘭博（Norman Lamb）則警告，限制新聞自由會讓英國「一路下滑、成為警察國家」。

不過，前國防大臣法倫（Michael Fallon）認為，洩密明顯違背了《官方保密法案》，警方有權採取措施防止更多犯罪活動的發生。

爭議焦點：是否符合公眾利益

面對一系列口誅筆伐，大都會警察負責人澄清，警方尊重新聞自由。

芭素再次發表聲明，自由民主社會，不會試圖阻止記者發表符合公眾利益的報道；媒體在監督國家行為中扮演重要角色。

但是芭素也堅持說，執法機構針對的是破壞《官方秘密法案》的洩密事件，如果不符合公眾利益，公開這些文件也可能構成違法。

爭論中，警察和記者、政客都反覆提及的一個核心點是：公眾利益

但是，是否符合公眾利益？在多大程度上、符合了多少公眾的利益？具體尺度怎樣衡量？由誰來做最後決斷？這些問題非常複雜。

體制和法律的約束固然是白紙黑字，但是這也牽扯到政客、警察、記者的良知和公眾對建制的公信程度，特別是在目前這樣一個假新聞偽新聞盛行、社會撕裂導致兩極化嚴重升級的時代。