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最新消息顯示，英國政府在有關中國公司華為是否將被排除在5G移動網絡建設之外的決定上仍然舉棋不定，原本期待做出的決定再度延期。

文化大臣萊特（Jeremy Wright）稍早表示，由於美國政府最近針對包括華為在內一些中國公司所做出的制裁禁令究竟最終影響還不明朗，因此英國政府尚不能做出華為是否參與英國5G移動網絡建設的決定。

美國禁令影響

萊特大臣在議會發言時做出上述陳述。他認為英國政府在美國禁令影響明朗化之前做出任何決定都可能是錯誤的。

美國政府自2019年5月15日起，以國家安全威脅理由對華為等68家相關企業實施實質禁運令。禁令生效不久，美國政府又簽發臨時執照，允許某些公司繼續有限支持華為網絡和設備。

華為公司一再公開否認美國方面的指稱，否認會為中國政府從事間諜活動，並堅持是一件獨立於中國政府的民間企業。

近日，多名議會議員已經質詢英國政府，要求盡快就華為有所定奪，並警告說如若繼續拖延將可能殃及國際關係。

萊特說，由於美國政府的決定可能會影響到未來華為產品的可靠性與可持續供給能力，並且可能有連帶市場影響，因此英國政府理應等待事態明朗化才可能負責任地做出決定。

此前，華為方面已經多次表示對繼續在英國參與5G網絡建設的前景擁有信心。

英國猶豫不決

與此同時，英國多家移動運營商事實上已經開始推出5G服務，幾乎所有都使用了華為設備。

分析人士指出，雖然從某些程度講似乎木已成舟，但是一旦政府最終決定排除華為設備，則這些英國商家則會損失慘重。這也是為何越來越多的英國企業界和政界人士施壓政府盡快抉擇。

據悉，英國國家安全理事會四月曾在首相特蕾莎·梅（文翠珊）的主持下通過允許華為有限參與非核心網絡設備建設的決定。

這一決定由於英國政局變化，預計至少要等待新任首相組閣後才有可能作出。

批評人士普遍對英國政府舉棋不定的態度持無奈與嘲諷的態度，

專家介紹，英國政府原本由2027年全面連通5G網絡的目標，而EE和Vodafone等大型運營商已經全面使用華為設備。

中國駐英大使劉曉明也多次重申，如果英國做出排除華為的決定將對中國未來投資英國發出負面信號。