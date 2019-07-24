英國新首相約翰遜走馬上任 面對脫歐重大責任

Image caption 新首相約翰遜表示，他完全有信心在99天內解決脫歐問題-——在10月31日最後期限之前實現脫歐。

2019年7月24日，英國在罕見的酷暑熱浪中，迎來了脫歐公投後的又一位新首相。

曾經擔任過倫敦市長、英國外交大臣的鮑里斯·約翰遜（莊漢生），在執政保守黨黨內投票中獲勝，應女王邀請成為英國的第55任首相，組建新一屆政府。

新首相約翰遜在唐寧街10號門前發表就職演說表示，英國將基於自由貿易和相互支持的原則與歐盟達成更好的協議。

他說，他完全有信心在99天內解決脫歐問題-——在10月31日最後期限之前實現脫歐。

約翰遜指出，「那些下賭注不看好英國的人士將會輸得精光，因為我們將恢復人們對我們民主制的信任，我們將履行議會對人民一再做出的承諾，將於10月31日脫離歐盟，這裏不存在如果或但是。」

他表示，隨著英國為實現脫歐後的未來做凖備，他將改變稅收政策以鼓勵投資。 他說，他希望獲得更多的自由貿易協議，這些協議已經使數以百萬計的民眾擺脫貧困。

他強調，經過多年的自我懷疑，現在是重新奪回英國歷史性角色的時候了，他說這個角色就是保持寬宏大量，與世界保持接觸。

英國在2016年6月23日舉行公投決定脫離歐盟後，時任首相卡梅倫宣佈辭職。繼任首相特蕾莎·梅在兩年多的時間內，與歐盟多番談判達成的脫歐協議，卻未能獲得英國議會的通過，特蕾莎·梅被迫辭職。

這才有了新首相鮑里斯·約翰遜。英國首相，堪稱世界上最為位高權重的職位之一，手上掌握著8000億英鎊的財政預算、15萬人的軍隊和核武器按鈕。

而如今，對英國上下來說，當務之急是使脫歐得以實現。

圖片版權 PA Media Image caption 英國保守黨領導人鮑里斯·約翰遜成為新一任首相，應女王邀請組建新政府班子。

如何交接

按照英國的傳統，離任首相和繼任首相之間的交接大約在一個小時左右。

離任首相先要到白金漢宮向女王遞交辭呈，並向女王提名「推薦」下一任首相人選。如果執政黨在大選中失敗，那麼離任首相將推薦贏得選舉的反對黨領導人。

緊接著，被提名推薦的繼任人會收到女王私人秘書的傳召覲見女王，之後應女王「邀請」授權組建下一屆政府。

這些政治人物在進入白金漢宮覲見女王時，還被稱為「女士」、「先生」，離開時，他們的正式頭銜變為「首相」。

鮑里斯·約翰遜將是女王伊麗莎白二世在位期間的第十四位首相，而第一位恰巧是約翰遜非常崇拜、被英國民眾選為有史以來最偉大英國人的——溫斯頓·丘吉爾。

在脫歐問題上，約翰遜一直發誓英國要在10月31日完成，用他的話說：「要麼脫要麼死」（do or die)，也就意謂著如果英國和歐盟屆時不能達成協議，他凖備接受無協議脫歐的局面。

梅首相告別

在特蕾莎·梅前往白金漢宮之前，她最後一次參加在下議院舉行的「首相問答」。

圖片版權 PA Media Image caption 特蕾莎·梅和丈夫在唐寧街10號外發表告別演說

期間，英國主要反對黨領袖科爾賓向梅首相致敬，讚揚她「為大眾服務的精神」，但對她執政期間的經濟、無家可歸者問題以及脫歐問題提出批評。

特蕾莎·梅在回答科爾賓的批評時，列舉了自己的政績，包括改善學校、提升就業以及更多人擁有住房。

她說：「政治的關鍵，不是把政府公文轉來轉去，也不是出口成章，更不是成為媒體頭條，而是我們每天所做的改變，影響到這個國家上上下下人民的生活。」

新當選為自由民主黨黨魁的女議員喬·斯雲森問特蕾莎·梅，全國的女性們應該如何對付那些自以為可以做得更好卻不願辛苦工作的男人時，梅回答說：「我給所有女士們的忠告是：做真實的自己，持之以恆、堅持不懈、執著於追求。」

特蕾莎·梅在首相府唐寧街10號門口發表告別演說時再次表示：「希望每個見證過女首相的年輕女孩都知道，她們能取得的成就是沒有止境的。」

英國首相40年

自1979年至今40年，英國已經換了7個首相。下面來看看他們在唐寧街10號門口的照片：

圖片版權 PA Media Image caption 2016年英國前首相特蕾莎·梅和丈夫菲利普

圖片版權 PA Media Image caption 2010年英國前首相大衛·卡梅倫和妻子在唐寧街10號前

圖片版權 PA Media Image caption 2007年英國前首相戈登·布朗和妻子

圖片版權 PA Media Image caption 英國前首相托尼·布萊爾和妻子1997年5月2日進入唐寧街10號。

圖片版權 PA Media Image caption 1992年，英國保守黨首相約翰·梅傑入主唐寧街10號。