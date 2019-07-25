唐寧街貓咪傳奇：流水的英國首相 鐵打的捕鼠大臣

圖片版權 AFP/getty Image caption 首相府「捕鼠大臣拉里」

英國新首相約翰遜（莊漢生）入住唐寧街10號。上任首日便雷厲風行，大幅改組內閣，誓言按期脫歐。

然而，有人說，其實除脫歐重任之外，這位首相官邸的新主人還面臨另外一大「艱巨考驗」，那就是如何贏得老住戶——首席捕鼠大臣「拉里」（Larry）的認可和喜愛。

捕鼠大臣拉里

圖片版權 Getty Images Image caption 貓官拉里是首相府老員工

雖然拉里不斷被首相府工作人員指責「玩忽職守」、「捕鼠不力」，只顧睡懶覺等等，但還是深受大家喜愛。

捕鼠大臣這一職位已有上百年歷史，英國先後幾任首相入住後都要過拉里這一關。

剛卸任的特蕾莎·梅首相（文翠珊）在2016年接受英國《星期日泰晤士報》採訪時稱，她「非常高興見到拉里」，但暗示實際上她更喜歡狗。

在梅首相卸任最後一天的離職演講時，警察特意把拉里吸引走，以免搶了梅首相的風頭。看來兩人的關係已不太可能再改善了。

卡梅倫與拉里

Image caption 卡梅倫與拉里

曾有傳聞說前首相卡梅倫（David Cameron）與拉里不和，遭到他極力否認。

為證明他和拉里的關係非常好，卡梅倫還特意在社交媒體推特上，傳了一張拉里盤坐在他腿上的照片。

卡梅倫卸任時還表示，很遺憾不能將拉里帶走，因為拉里大臣的家是首相府。

原來，拉里是由倫敦動物慈善機構「巴特西貓狗之家」收留的流浪貓；最初收留時拉里只有4歲。

正是因為卡梅倫，2011年拉里才得以入住唐寧街10號擔當「內閣捕鼠大臣」的重任。

從此，他經常出現在首相府的電視鏡頭裏，深受公眾的喜愛。

西比爾

拉里的前任是西比爾（Sybil）。但西比爾並不住在唐寧街10號，而住在隔壁11號。

她其實是當時財相達林（Alistair Darling）的寵物貓。

當時英國的首相是布朗（Gordon Brown），唐寧街10號沒養貓。

為此，布朗發言人還被迫出來否認布朗夫婦不喜歡西比爾的傳言。

漢弗萊

圖片版權 PA Media Image caption 布萊爾夫人切麗與漢弗萊

英國前首相布萊爾入住首相府時，正值首相府第一貓漢弗萊（Humphrey）在任。

漢弗萊當時已為首相府效力8年，卻在布萊爾就職不久後退休。

漢弗萊突然離職後，盛傳他已經被「送終」，最後唐寧街不得不出面解釋，堅持說由於健康原因漢弗萊已經退休，另有養老去處了。

Image caption 拉里的死對頭帕默斯頓

英國首相府任職時間最長的捕鼠大臣要屬威爾伯福斯（Wilberforce）了。威爾伯福斯任 職長達13年，經歷了從希思（Edward Heath) 到撒切爾夫人(Margaret Thatcher)共4任首相。

當然，拉里也有自己的苦衷。他和死對頭、外交部的貓官帕默斯頓（Palmerston）為爭奪地盤已交戰了數次。其中一次拉里還受傷。