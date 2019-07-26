英超球星光天化日遇劫匪 倫敦治安成問題
- 2019年 7月 26日
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英超阿森納（阿仙奴）球星厄齊爾和克拉西納茨在倫敦街頭光天化日遭遇打劫之後，更多人倫敦治安狀況感到擔憂。
阿森納俱樂部方面說，事發時是當日下午五時許在倫敦北城富人區（Golders Green）一條安靜街道。兩名球星遭遇蒙面持刀劫匪，凖備劫持兩人架乘的越野車。
手機視頻顯示，克拉西納茨赤手空拳與劫匪搏鬥，並最終得以脫身。
由目擊者拍攝的視頻來自社交平台。視頻圖像顯示26歲的阿森納後衛克拉西納茨奮勇與兩名持刀劫匪搏鬥。
倫敦劫匪成患
倫敦富人區近年來日益成為蒙面持械劫匪的襲擊目標，除入戶搶劫外，在路邊劫持名車也是主要犯罪動機之一。
據稱，同一街區一個不願透露姓名的居民最近已經連續五次遭遇劫匪。這位不幸居民表示，其中一次劫匪得刀就架在他的頸項。
他強烈要求政府採取緊急措施增強警力，否則光天化日之下在家門口會被匪徒打劫，簡直成為世界笑柄。
倫敦大都會警部表示，他們正在對兩名蒙面劫匪打劫的案件展開調查，並表示除兩名球星外，至少另外一人也遭遇同股劫匪。
倫敦北部一些富人區近年來還發生過劫匪白天入室搶劫的惡性事件。