Arsenal star confronts carjackers in London
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英超球星在倫敦街頭遭遇劫匪

  • 2019年 7月 26日

英超阿森納（阿仙奴）俱樂部球星厄奇爾（Mesut Ozil）和克拉西納茨（Sead Kolašinac）在倫敦街頭光天化日遭遇劫匪。

俱樂部方面證實，兩人與匪徒搏鬥之後得以脫身，搏鬥中兩名球星沒有受傷。

視頻顯示克拉西納茨與其中一名匪徒搏鬥。案情發生在倫敦夏令時下午四五點鐘，地點在倫敦北城富人區Golders Green一條安靜街道。

俱樂部方面還表示，兩名球星目前一切無恙、狀態穩定。