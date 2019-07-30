英國王妃梅根客串《時尚》雜誌編輯 封面是15名女性和一面鏡子
英國王妃梅根擔任《時尚》（Vogue）雜誌英國版9月刊的客座編輯，關注「打破壁壘」的女性。
15位女性組成雜誌封面，其中包括氣候變化活動家格里塔·桑伯格（Greta Thunberg），和新西蘭總理傑辛達·阿德恩（Jacinda Ardern）。
梅根選擇不將自己的照片放上封面，雜誌主編愛德華·艾寧弗（Edward Enninful）說，「她覺得這是一件很『自誇』的事情。」
梅根說，希望能將雜誌上這些女性帶給她的啟發，帶給讀者。
白金漢宮聲稱，這期雜誌被命名為「變革的力量」，突出15位「開拓創新的變革者，無所畏懼打破壁壘的勇氣將她們集結到一起。」
梅根在今年五月生下第一個孩子，她說，過去七個月她一直致力於這個項目，力圖使其成為「年度最受歡迎的時尚雜誌，聚焦那些對當今世界產生影響的價值觀和代表人物。」
這期雜誌刊登了梅根和前美國第一夫人米歇爾·奧巴馬之間的一段對話。
封面人物包括美國女演員簡·方達（Jane Fonda）、墨西裔美國女演員莎瑪·希恩（Salma Hayek Pinault），美國變性藝人拉弗恩·考克斯（ Laverne Cox,），英國女星賈米拉·賈米爾（Jameela Jamil），美國女演員雅拉·莎希迪（Yara Shahidi）和華裔女演員陳靜（Gemma Chan）；以及模特克莉絲蒂·杜靈頓·賓斯（Christy Turlington Burns），阿德娃·阿波阿（Adwoa Aboah），來自南蘇丹的前難民阿杜特·阿克切（Adut Akech）。
除此以外，女拳手拉姆拉·阿里（Ramla Ali），多元化倡導者希妮德·伯克（Sinead Burke）， 皇家芭蕾舞團首席弗朗西斯卡·海沃德（Francesca Hayward）和尼日利亞裔美國女作家阿迪奇（Chimamanda Ngozi Adichie）也登上封面。
雜誌封面被分為16格，梅根留下一格空位，用一面鏡子來代替，旨在鼓勵讀者在自己的平台上推動變革。
部分封面上的女性還出現在梅根Instagram社交賬戶發佈的視頻中，談論那些她們認為具有「變革力量」的人。
「奇妙的驚喜」
《時尚》雜誌英國版總編艾寧弗說，梅根是首位參與9月刊編發工作的客席編輯，傳統上9月刊被視作《時尚》每年最重要的一期雜誌。
「能在這個時間點，讓這個國家最具有影響力的變革標桿來客席編輯英國版《時尚》，這是一份榮耀，一種樂趣和一個奇妙的驚喜，」他說。
「正如你將看到她的選擇貫穿整本雜誌，她還願意涉足更複雜和細微的領域，不論是涉及女性賦權，心理健康，種族還是特權的話題。」
艾寧弗說，他和梅根從一開始討論到她是否會登上封面。到最後，梅根認為，如果她在封面上，對於這個特殊項目而言，某種程度上會是一件「自誇」的事情。
「相反，她想關注在她所欽佩的女性。」
2016年，《時尚》雜誌英國版創刊滿百年，劍橋公爵夫人凱特曾登上紀念特刊的封面。