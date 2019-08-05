「我最愛她們倆」，正在自家菜園為捲心菜除草的克里斯蒂娜·斯特拉特（Christina Strutt）抬抬頭，提了提蓬鬆的裙擺說道。

她接著身一轉，嗅了嗅花圃中的幾簇白玫瑰，夕陽中玫瑰已映得粉紅。

Image caption 「捲心菜與玫瑰」設計人克里斯蒂娜·斯特拉特在自家花園漫步

斯特拉特家居英格蘭西南古城巴斯（Bath）郊外的一處典雅別緻的鄉間別墅。巴斯古城最早於約2000年前古羅馬時期的溫泉浴池得名，歷史悠久，周邊也保留有大量英倫古風城鄉建築。

這位英國馳名的設計師雖已年過花甲，但童心未泯。她說，捲心菜和玫瑰花可是世界上最美的兩種植物。也正因為如此，她還把穿自己設計服裝的女生都暱稱為「漂亮的捲心菜」。

不知時尚為何物

在斯特拉特看來，世間最淳樸的東西往往才是最好的「時尚」。

曾經是著名《時尚》雜誌女記者的斯特拉特，早已看盡時尚圈百態，在創立經營自己的品牌近20年之後，依舊堅稱「不知道時尚是何物」。

她直截了當地說：「我愛坐在街角看匆忙行走的路人，觀察人們的穿著，如果看到有人穿我設計的衣服，會由衷地開心，她們就是我的『捲心菜女孩』。有趣的是，我並沒有發現有人穿廣告中數千英鎊的衣服走來走去。也可能她們不會走在大街上。」

圖片版權 Christina Strutt Image caption 「捲心菜與玫瑰」設計

不做廣告，斯特拉特的品牌仍然受到諸多大牌明星的喜愛。美國演員格溫妮絲·帕特羅（Gwyneth Paltrow）、 和英國演員海倫娜·伯翰·卡特（Helena Bonham Carter）都是她的粉絲。

在斯特拉特「小樹屋」工作室，桌面上擺有兩本雜誌，裏面有維多利亞·貝克漢姆和凱特王妃身穿「捲心菜和玫瑰」衣服的圖片，雜誌封面是《時尚》雜誌英國版100週年紀念刊。

Image caption 王妃凱特和「辣妹」貝克漢姆都是她的「粉絲」

最近，她的品牌和設計圖案被一本家居雜誌收載，朋友問哪裏可以買到，她卻說：「可以去借來看、或是買本二手的，沒有必要買全新雜誌。」

斯特拉特從不按倫敦時裝周的時間表做衣服，也因此被視為是一位「反時尚」的設計師。她說：「我不懂為什麼人們要在夏天就決定冬天穿什麼，在冬天想著夏天要穿什麼。」

推崇「慢時尚」 喜歡攢古董

她同時推崇「慢時尚」。對當今時尚界穿完就扔、追潮流的現象，在她看來「荒謬至極」。

圖片版權 Christina Strutt Image caption 掛滿古董瓷器的牆

斯特拉特家廚房櫃子裏擺滿古舊瓷器和書籍，她說：「我就喜歡收藏這些盤子、杯子還有碗。有許多是我婆婆傳給我的。」

她喜歡法式呂內維爾精品古瓷，因為那是以粉色為基礎的設計。斯特拉特說：「我在巴斯一個古董店發現了一套呂內維爾盤子，喜歡上邊有的掉瓷，有的有金邊，和有些褪色的樣子。"

斯特拉特指著廚房那一面被收藏品佔滿的牆，臉上流露出滿足的笑容。她強調說：「我的收藏數不清，循環使用總是好事。我牆上每一寸都掛著盤子和畫，這是個整體，很重要。每一件又都那麼美。」

「我讀過的所有書都在書牆上。書是我們最好的見證人，這種積累無法被取代」 ，她接著說。

Image caption 「我讀過的所有書都在書牆上。書是我們最好的見證人，這種積累無法被取代」

屋裏除了藝術藏品外，還有兩面藏書牆。此刻，她寧靜的表情中不經意地流露一絲滿意的微笑。

她回頭看了一眼書牆，說：「牆上的書架已經快盛不下積攢多年的書了，可我還是要繼續保存。我喜歡這樣繁多的羅列，就像我設計的有很多褶皺的裙擺一樣。」

有業界評論說，斯特拉特的設計給人們傳遞的與其說是時尚，不如說是一種希望回歸人性傳統和自然的生活方式。 當被問到自己如何看待自己風格時，她表情嚴肅地說：「我唯一目的就是創造出一些美的東西，讓傳統魅力傳承下去。也許這樣的東西會給人們帶來他們想要的生活方式。」

田園別墅就是靈感

據說，當年她毅然決然搬出倫敦，告別都市生活的原因很簡單，就是真心想和丈夫一起到鄉村定居。朋友圈當時都覺得她離開倫敦的都市生活，會很快讓她覺得乏味不堪。然而，她在鄉間一住就是四十餘載。

在事業方面，這位如今英國時尚界幾乎無人不知的設計師，最初只是為了讓女兒能過上更好生活才開始在鄉間小屋創建了「捲心菜媽媽」品牌。講到這裏，她從屋裏拿出一塊沒鎖邊、做舊印花的方巾，說：「這是我的第一個設計，取名『蜜蜂』，我女兒結婚時候的宴會，餐桌方巾上印的就是它。」

圖片版權 Christina Strutt Image caption 鄉間別墅的花園

細看方巾，上面的印花真是洗過多次的樣子，不光是年頭久遠。斯特拉特說：「當時為了做舊，我把印花棉布拿來洗了又洗。我就一門心思喜歡做舊印花在白色棉布上，可是根本找不到這樣的布。於是我自己動手做。

一本英國著名家居雜誌評論認為，斯特拉特設計的圖案，是從她喜歡的瓷器收藏那裏得到靈感，一直保留舊舊的玫瑰印花。

扎根在英格蘭鄉村，「捲心菜與玫瑰」已成為Aldingly和Country Brocante的忠實追隨者。斯特拉特說：「我的設計是寧靜日子的一種表現，夏日在英國鄉村野餐，沿著海岸散步，可以俯視傍晚燈光閃爍的海洋，或是冬季的夜晚，在蜷縮在壁爐旁，讀書的愜意。」

堅持獨立 我行我素

根據英國《BoF》的一份報告稱，當今時裝產業「變化」是永恆的主題，競爭日益激烈。斯特拉特和她的「捲心菜與玫瑰」想要在其中生存，絶非易事。在網絡電商和大牌時裝佔據市場的今日，繼續經營獨立品牌和實體店壓力巨大。堅持獨立經營需要有足夠的自信和定力。

Image caption 斯特拉特在工作室繪製新設計圖案

據悉，從2017年至今，英國奢侈品牌的專賣店已經關門6000多家。即使是大品牌連鎖店都在不斷通過數字化和社交媒體平台吸引越來越多年輕消費者。英國本土品牌Top Shop甚至為讓消費者願意進入實體店，在店裏裝了水滑梯和VR體驗裝置。

此前，英國時裝品牌店Jigsaw曾想要買下斯特拉特的品牌，讓她「不用再設計，直接等著收錢」，被她堅決回絶。這也促使「捲心菜和玫瑰」回歸到純粹的獨立品牌。

在各種市場壓力下，「捲心菜與玫瑰」在2018年底把在倫敦切爾西的實體店搬回大本營巴斯。不過，斯特拉特仍然充滿自信地說：「喜歡『捲心菜與玫瑰』的人，無論我們搬到哪裏，都會找來。」