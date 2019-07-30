倫敦東亞電影節露天放香港電影 場邊現抗議橫幅

倫敦東亞電影節7月28日在倫敦市中心的萊斯特（李斯特）廣場舉辦露天放映活動，吸引大眾目光。電影節在香港倫敦經貿辦支持下，播放了香港電影《如珠如寶》及王家衛的獲獎經典《花樣年華》。圖為導演麥啟光（右二）及演員林盛斌（左二）於《如珠如寶》放映後與觀眾交流。