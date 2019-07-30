倫敦東亞電影節露天放香港電影 場邊現抗議橫幅
香港駐倫敦經貿辦及創意香港支持的倫敦東亞電影節露天影院把香港電影帶到倫敦市中心；支持香港抗議的橫幅也呈現場邊。
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GovHK
倫敦東亞電影節7月28日在倫敦市中心的萊斯特（李斯特）廣場舉辦露天放映活動，吸引大眾目光。電影節在香港倫敦經貿辦支持下，播放了香港電影《如珠如寶》及王家衛的獲獎經典《花樣年華》。圖為導演麥啟光（右二）及演員林盛斌（左二）於《如珠如寶》放映後與觀眾交流。
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Yvonne Yap
香港抗議似乎也蔓延到了倫敦。一些抗議者在電影節邊緣展開橫幅，要求英國首相約翰遜「不要向中國投降」。
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倫敦市中心的萊斯特（李斯特）廣場比鄰中國城，遊人絡繹，是市中心最繁忙的地段之一。
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來自四方的遊人過客難得在倫敦市中心能獲得邊欣賞電影邊駐足小歇的好機會。
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Yvonne Yap
《捉妖記》等優秀影片也得以在倫敦市中心與公眾見面。
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