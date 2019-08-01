英國小報對梅根王妃由愛到厭的原因剖析

圖片版權 Reuters Image caption 梅根嫁入英國王室，不可避免地成為眾矢之的。

兩年前，當梅根還是哈里王子的未婚妻時，她曾是英國媒體的明星，熠熠發光。媒體稱，梅根為英國王室帶來一股新鮮空氣。但為什麼，僅僅兩年時間，梅根就跌落塵泥之中呢？

今年7月6日，哈里王子和王妃梅根的兒子阿奇·哈里森（Archie Harrison）在溫莎城堡附近的一個教堂受洗禮。與傳統做法不同，小王子的受洗儀式不公開進行。這下本來已對梅根頗有微詞的英國小報徹底被惹惱，對她發起新一輪抨擊。

本周，梅根又上了新聞——她客座編輯英國版《時尚》雜誌（Vogue）。一些小報稱，女王伊麗莎白二世一定會認為這是一個「愚蠢的決定」（《每日快報》）；《太陽報》指責梅根主編的這期雜誌中為什麼沒有在她所謂的傑出女性中包括女王？《每日郵報》則警告梅根不要涉足政壇。

2019年的春夏，對新王妃梅根來說，英國小報的連連抨擊使她十分尷尬。回想僅僅兩年前她還是英國媒體的寵兒，而如今似乎她的一舉一動都受到指責，小報說作為英王室成員，梅根不稱職。

我們來看看這兩年到底發生了什麼，使梅根在英國媒體失寵。

完美的王妃

2017年春天，梅根儼然成為英國媒體的寵兒，包括那些苛刻的小報。《太陽報》甚至頗為浪漫地形容「梅根悠閒地欣賞哈里王子打馬球」。

哈里比起哥哥威廉來說，更輕鬆、豪放一些，曾若干次被媒體爆出有關使用毒品和放蕩派對的醜聞。但英國媒體對哈里王子還是很喜歡，對他總是非常寬容。

媒體曾經也喜歡過梅根，對她敞開懷抱——她似乎代表了近年來英國社會發生的變化。

圖片版權 Press Association Image caption 2017年11月，哈里王子與梅根宣佈訂婚。

去年，小報報道有關梅根的種種負面消息時，還相當的諒解。

首先是梅根的父親對王室婚禮的態度，忽冷忽熱，終究沒有來。其次，女王禁止她最初選擇要在婚禮上戴的頭飾——因為那枚頭飾被認為是俄羅斯製造的。當時因前俄國間諜被毒殺事件倫敦正與莫斯科交惡，英王室不想在世界矚目的王室婚禮上出現任何負面聯想。

而今年春夏，儘管哈里和梅根迎來了他們的第一個孩子，梅根卻成為英國流行媒體抨擊的對象。她所做的一切都受到指責——家居裝修過於奢侈，她的外貌，她在公共場合的舉止行為，甚至她使用社交網絡，等等。

抨擊理由

今年6月，這對王室夫婦重新裝修了他們在溫莎城堡裏居住的Frogmore Cottage ，裝修費高達240萬英鎊，全部由英國納稅人買單。

《每日快報》援引王室圈子裏一位消息來源的話說，哈里與梅根剛搬進新居，就扔掉了一個「豪華地毯」。因為一隻狗狗弄髒地毯，保潔員弄巧成拙地讓污點更糟糕。據報，梅根對扔掉這塊地毯導致增加開支毫不在乎。

圖片版權 Getty Images Image caption 哈里夫婦現在居住的Frogmore cottage 。

梅根的訂婚戒指也引起爭議。據說，這枚戒指最初是哈里王子親自設計的，其上有3枚鑽石，其中兩枚是哈里的母親戴安娜王妃留下的，另一枚鑽石來自博茨瓦納——他倆在那裏度過第一個假日。

婚禮一年之後，梅根決定重新設計這枚訂婚戒指，梅根要加入更多鑽石， 媒體說，這使得哈里王子的初衷設計蕩然無存，僅僅因為「這樣更時髦」。

還有，他倆的僱員紛紛辭職事件。首先是梅根的個人助理梅麗莎·托巴蒂（Melissa Toubati）在2018年秋天辭職；接著，曾經是女王個人助理的薩曼莎·科恩（Samantha Cohen）辭職。

今年3月，梅根最早的一個私人助理艾米·皮克里爾（Amy Pickerill）也遞交了辭呈。皮克里爾的職責是幫助梅根融入英王室的生活。

現在，梅根又被指責一個月內解僱了3個保姆。

根據小報報道，僕人們給梅根起了兩個綽號，一個是Me-Gain（我得到），一個是Duchess Difficult （難纏的公爵夫人），原因是梅根總是大聲說話，並在凌晨給僱員發電子郵件，提出各種要求。

小王子在今年5月的誕生，對這對王室夫婦的形像沒有任何改善。哈里和梅根選擇在社交網站Instagram發表小王子的第一張照片。《鏡報》說，「誰會想在3天之後在Instagram上看到藝術化了的阿奇。他們公布的阿奇照片很時尚。但人們只是想看到哈里、梅根、小王子和教父母在一起的照片。這是英國的傳統啊。王室生孩子保留一點傳統有什麼不對。」

形形色色的指責還有不少。

圖片版權 Chris Jackson Image caption 小報指責梅根過於擺好萊塢範兒。

7月初，阿奇到了受洗禮的時間。

不管是記者還是公眾，都不准參加小王子的受洗儀式。這對夫婦保證稍後將公布阿奇受洗儀式的照片。《每日電訊報》的一篇評論的題目是「給梅根的公開信：阿奇的受洗禮為什麼如此秘密？此舉傷害了我們英國人的感情」。

為此，白金漢宮未作任何評論。

「跟明星們不同，王室成員是要擔當責任的。你不能隨意登上飛機去度周末。王室生活是有很多規矩的。」BBC王室事務記者約尼·戴蒙德（Jonny Dymond）說。

英王室成員不應在公共場合發生爭執，而有人看到梅根與哈里王子曾在公共場所激烈交談。王室成員也不應該為公眾簽名，而梅根總是愉快地為他人簽名。

梅根似乎已經決定重寫王室規矩——很多人為此感到氣憤。

「要理解英王室，最重要的一點是，這無關領導權力，他們要顯示出完美形像，讓所有國民感到滿意。」戴蒙德接著說。

「目前的情況是，雖然這並不是英王室的初衷，但這個家庭已經成為全球名人圈裏的一部分。女王象徵著穩定、服務和犧牲。其他王室成員，他們各有自己的王室職責需要完成，不管多麼微小。他們的面孔登上報紙頭版就好賣，而梅根是其中很重要的一個成員。」

圖片版權 WPA Pool/Getty Images Image caption 小報常常把梅根與凱特相比較。

戴蒙德說，梅根的公眾形像部分是由流行小報打造出來的。「梅根來到這裏就是故事的開始，他們需要故事繼續下去。」他說。

而梅根自己也不斷給小報提供材料。「我們都看到梅根有多麻煩。她能按自己的心意花錢就高興。她目前的形像，令人不得不想到她的成長背景。」戴蒙德說。

哈里不過是第6位王冠繼承人，似乎不太可能最終當上國王，但梅根總是不可避免地被人與她的王嫂凱特相比較。

小報手段

在王室成員中做比較，是流行小報製造矛盾的手段之一。

從1960到1980年代，女王伊麗莎白二世的無暇公眾形像，常常用來與她的妹妹進行比較——瑪格麗特公主擁有情人，酗酒，豪華派對，甚至被人拍到泳裝照。

圖片版權 Hulton Archive/Getty Images Image caption 曾幾何時，小報也常常把喜歡享樂的瑪格麗特公主與她的女王姐姐相比。

1980年代，小報又癡迷戴安娜王妃，同時擠兌她的妯娌當時的約克公爵夫人沙拉·弗格森。嘲笑沙拉家庭地位低，舉止不雅，公共場所跟其他男人在一起，指責她生孩子後身材發胖，等等。

沙拉後來承認，小報戲稱她為「豬肉公爵夫人」（Duchess of Pork）令她陷入嚴重抑鬱。

圖片版權 Anwar Hussein Image caption 1980年代，英國小報又將目光集中在戴安娜王妃（右二）和約克公爵夫人莎拉（左二）身上。

現在，小報又開始將哈里與梅根同威廉與凱特相比較。

媒體誇讚凱特舉止得當，是稱職的母親。當提到梅根時，媒體援引過菲利普親王的一句話「你可以跟女演員出入，但不能跟她們結婚」。

這兩兄弟家庭的裂痕明顯出現是在今年6月的一次慈善活動。哈里和梅根宣佈，他們將不再參與威廉王子的「王室基金會」。他們說，他們將組建自己的基金會，著眼其他慈善項目。

這可就不只是關係到梅根了，而是這兩對王室夫婦出現了矛盾。

BBC王室事務記者戴蒙德說：「你別以為這些報道都對梅根不利。多少年來，王室成員必須證明他們自己有能力對付來自各方的抨擊和壓力。」

「簡言之，作為一個國家，我們公民都希望看到我們想要看到的王室，」他繼續說，「他們激發我們的想像力，與此同時，他們像鏡子一樣反映了我們本身。我們也是這些故事裏的一部分。」