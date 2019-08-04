英國鄉下女孩的網上請願如何上抵議會

Image caption 16歲的英國女孩漢娜·基德納住在德文郡一個偏遠的峽谷農莊。

16歲的中學女生漢娜·基德納（Hannah Kidner）住在英國德文郡達特穆爾（Dartmoor）一個峽谷農莊裏。2018年10月的一天，學校政治課老師布置的一個作業是讓同學們寫作一個網上請願信（online petition ），任何請願內容都可以。

漢娜想，何不寫一個讓學校10點上課的請願呢？她真是累壞了：因為農莊遠離學校，她每天早上6：15起牀，媽媽要起得更早，匆匆吃完早餐，媽媽要開車送她到附近小鎮趕7：20的校車。在鄉間公路上顛簸一個多小時之後，才能抵達學校。還沒上課漢娜就已經累了。她覺得，不管前一天晚上多早睡覺，每天到學校都非常疲乏。

漢娜在生物課上學到充足睡眠的重要性，有科學研究發現，青少年的生物鐘比成年人要滯後。漢娜感到很有道理，這就是為什麼她總是在上午課間休息之後才感覺頭腦清醒。10點上課應該頗有道理。

另外，她也了解到，英國、法國和美國的有些學校都開始試驗在早上10點開課。現在老師既然布置了作業，寫一篇網上請願信，不正是一個好機會嗎？

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什麼是網上請願？

老師解釋了網上請願是怎麼回事：這是英國下議院和政府發起的一個項目，並有一個專門委員會負責處理。

任何一個英國公民都可以發起網上請願，當然有一定規則和要求，如果你的請願信最終有一萬人簽名，委員會將確保相關政府部門給你回信。如果請願信吸引了10萬人簽名，委員會將考慮將你的請願遞交下議院討論。任何英國公民或居民，不論年齡，只要有一個有效電子郵件信箱，都可以發起網上請願。

「我想，這是一個很有趣的請願話題，」漢娜回憶，「讓我們看看會得到多少人的支持。」

除了交作業之外，漢娜將這封請願信按照要求發到英國議會的在線請願網站上。當然，她的請願信發起前必須先得到5個人的支持，而這絶對不是問題，她在課堂裏輕易就找到了5位同學簽名，因為他們班上有很多同學都像漢娜一樣住在偏遠鄉村。

請願發起之後

請願發起幾天之後，漢娜就收到電子郵件，告知她的請願已經成功發起。漢娜想，這件事就這樣了吧，誰會在乎她的請願呢？

秋去冬來，漢娜每天照樣天不亮就起牀上學。她把請願信的事已經忘在腦後。

2019年初，她在社交網站 Instagram 上發現一個陌生人留給她一條信息，問她是不是發起了一個學校應該10點上課的請願信？萬般好奇的她重新上到在線請願網站，發現，她的請願已經收到57,000個簽名，並成為該網站最火的請願！當天晚上，她發現，她的請願簽名已經漲到65,000。

漢娜真沒想到，竟然有這麼多人支持學校在10點上課這個請願！她也不知道，這件事還會怎樣發展。

Image caption 只要有5個人支持，任何英國公民都可以發起網上請願。簽名達到10萬的請願信，將可能提交議會辯論。

網絡時代的民主

自英國在線請願網站於2015年設立以來， 已經成為英國社會政治生活中不可或缺的民主渠道。儘管也有其他民眾發聲網站，如Change.org，38 Degrees，等等，在線請願網站使英國民眾可以直接向政府和當局表達他們的意願和不滿。

2017年大選之後，該網站每周平均收到290封請願信，最多的一周竟然收到2,900封。不過，有一個奇怪的現象-- 至今沒人找到原因 -- 下雨天會收到很多請願信，晴好天收到的請願信明顯減少。

這些請願信不少都與當下時事相關，其中一個有關撤回Article 50，留歐的請願信自2019年2月發起之後，已經收集了600多萬簽名，甚至一度導致議會網站癱瘓。2017年，美國總統特朗普訪英前夕，一封要求取消特朗普訪英計劃的請願信得到160多萬人支持簽名。

同時，也有像女中學生漢娜發起的請願信一樣，雖然沒有吸引媒體關注，但是關係到很多人的實際生活。

Image caption 大衛·斯萊特是英國議會專門處理在線請願事務的工作人員。

哪些人在處理網上請願信

議會大廈的一間辦公室，是議會負責在線請願信的團隊。他們的工作就是向議員們提供支持和建議，並查閲合乎規定的在線請願信。

2018年11月5號這天，一封要求政府禁止向公眾出售煙花，只允許有專營執照出售的請願信最引人注目，收到103,000人的簽名支持。

「上周此時，這封請願信才有大約1,000個簽名，」委員會工作人員大衛·斯萊特（David Slater）說，「但過去的這個周末，英國各地煙花漫天，導致人們紛紛支持禁止隨意煙花燃放，每小時500 簽名的速度，現在，達到每小時3,000 簽名了。」

斯萊特說，很多人是通過「臉書」或 Instagram 這類社交網站看到請願信的。

斯萊特在這裏工作才幾個月時間，但他已經了解每年什麼時間會可能出現什麼樣的請願信，像煙花請願信就屬於這類季節性的。

但是，事實證明，像漢娜發起的這類請願信似乎更容易成功。

2016年，一位女秘書因穿平底鞋上班，被要求回家換鞋，她發起了網上請願信，要求大公司取消這類女僱員必須穿高跟鞋上班的規定，結果請願信得到15萬人簽名支持，不僅被提到議會討論，而且有專門委員會就目前有關法律進行修改。

得到10萬人簽名支持的請願信議題保證能被委員會考慮提交政府白廳進行辯論。委員會也有權力將有些未能得到10萬簽名的請願信提交白廳討論。

圖片版權 AFP Image caption 2016年脫歐公投後，人們在網上發起請願。

漢娜的決定

英國教育部給漢娜的請願信做出了答覆。漢娜和她的同學們一起在政治課上閲讀。

教育部的回復說，對學校的課時並沒有具體法律規定。各個學校可以自行規定上課時間。這是學校的責任，並不由政府部門管理。回信最後結論是 「我們相信，學校校長會支持學生，對最佳上課時間做出決定。」

漢娜覺得，回復很公平。

「我對這個答覆很滿意。」她說，「雖然回復沒有具體說明學校是否應當改上課時間，但承認，他們知道這個情況了。對我來說，這就足夠了。」

之後不久，漢娜和她的父母一起到倫敦，在議會大廈旁聽了議員就這個議題進行的辯論。

生活在鄉村的漢娜，過去的理想一直是想當一名獸醫。現在，看到了英國民主政治的內部運作，儘管只是一瞥，已經促使她考慮，她或許應該到大學學習政治學。「這件事使我意識到，只要有決心，個人是有可能促進社會改變的。」