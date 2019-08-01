英國情報部門曾經協助美國FBI調查特朗普「通俄門」

圖片版權 AFP Image caption 2016年美國開始調查特朗普「通俄」時，英國軍情五處負責人弗萊明曾同美國聯邦調查局（FBI）負責人通信討論俄羅斯影響美國選舉問題

最新秘密信息顯示，英國在特朗普私通俄羅斯醜聞的初期調查中曾經發揮作用。英國軍情五處和美國聯邦調查局（FBI）的資深官員曾擔心2016年兩國遇到的「非常狀況」。

據英國《衛報》的報道披露，情報機關秘密通訊顯示，在2016年出現了俄羅斯干預美國總統選舉的指稱後，英國情報官員發揮了主要作用，幫助調查特朗普通俄。之前也曾有報道說英國情報人員為美國調查人員提供所謂特朗普通俄的證據。

在所謂特朗普「通俄門」調查開始後，英美媒體當時還報道過英國軍情六處(MI6)前官員斯蒂爾(Christopher Steele)提供文件說特朗普2013年在莫斯科的飯店嫖娼而且其「性猥褻」內容被俄羅斯特工秘密錄像。

《衛報》報道，在美國聯邦調查局2016年開始調查特朗普競選團隊是否同俄羅斯有勾結時，美國和英國兩名最高級的情報官員曾私下對「特朗普通俄」表示了擔心。

「火力颶風」調查

當時聯邦調查局副局長麥凱布(Andrew McCabe)和英國軍情5處負責人弗萊明（Jeremy Fleming）（現任英國政府通訊總部的負責人）進行了電子通信。兩人的文字通訊時間是2016年8月，弗萊明提到聯邦調查局和軍情五處官員「在我們遇到的非常情況下會面"。

Image caption 2016年7月31日聯邦調查局秘密展開了一個代號為"火力颶風"的反間諜調查，對當時的總統候選人特朗普是否勾結俄羅斯進行調查。

消息人士說，他顯然指這些官員在討論俄羅斯的活動。俄羅斯被看作是要干預西方選舉的國家，英國脫歐公投也被聯邦調查局內一些官員認為是俄羅斯干預活動成功的跡象。

《衛報》報道說，美英兩名情報官員直接的文字交流顯示了聯邦調查局對「通俄」的調查情況，以及英國情報機構似乎在調查初期也發揮過關鍵的作用。

這段交流也說明了美國的一個敏感問題，也就是外國情報機關在聯邦調查局決定調查特朗普競選班子的決策中所起的作用。

2016年7月31日聯邦調查局秘密展開了一個代號為「火力颶風」的反間諜調查，對當時的總統候選人特朗普是否勾結俄羅斯進行調查。

這個後來被稱為「通俄門」的調查後來被特別檢察官穆勒接手。穆勒曾經說俄羅斯有「多次，系統的努力，試圖干涉我們的選舉」。

圖片版權 PA Image caption 軍情六處前官員斯蒂爾曾受僱調查俄羅斯同特朗普的聯繫，他曾發現"證據"證明多年來莫斯科一直發展同特朗普的關係。

不過穆勒在長達448頁的報告中並沒有證實存在特朗普競選和俄羅斯之間存在刑事陰謀，但是他們找到了證據證明特朗普企圖阻礙調查。

俄羅斯干預英國脫歐？

消息人士還說，這兩位情報官員在通訊中還對2016年的脫歐公投結果表示驚訝，脫歐公投結果被一些美國官員認為「警示」。

《衛報》報道說，美國和英國的情報機構經常互通情報，但是聯邦調查局和軍情五處負責人直接的通信似乎表明他們想建立直接渠道討論一個所謂英美正在面臨的問題。

目前英國正在調查支持脫歐游說的資金問題，即是否存在非法的外國獻金。英國國家打擊犯罪調查局正在調查保險高管和政治資助者班克斯（Arron Banks）。英國選舉委員會懷疑他並非800萬英鎊獻金真正的出資者。

班克斯說那些捐給脫歐游說活動的錢並非來自俄羅斯，也不存在俄羅斯的干預。

《衛報》在2017年曾經報道過英國的間諜機構曾經提醒過華盛頓的同行說，特朗普的競選團隊和俄羅斯情報人員有聯繫。熟悉英國情報界的消息人士說，英國政府通訊總部了解到在2015年特朗普周圍的人同俄羅斯特工有過可疑的「交流」。