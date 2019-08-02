英国百年水坝随时崩塌　军方加入抢险
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英國百年水壩隨時崩塌 軍方加入搶險

  • 2019年 8月 2日

英國皇家空軍（RAF）調派一架大型運輸直升機到英格蘭德比郡（Derbyshire），協助搶修一座在大雨中局部崩塌的百年水壩。

位於曼徹斯特（Manchester）東南面約24公里的托德布魯克水庫（Toddbrook Reservoir）已有181年歷史。7月31日連場暴雨過後，堤壩北側塌陷。警方隨即疏散水庫下游惠利橋鎮（Whaley Bridge）6500居民，以防一旦垮堤造成傷亡。

當局向受災居民表示，修復水壩需時多久，目前仍是未知之數。

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