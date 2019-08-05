英國女子哺乳「悶死」男嬰，母嬰同牀的可與否再引爭議

英國一名母親在為3周男嬰哺乳時睡著了，醒來發現嬰兒呼吸已止，臉上有血……這是英格蘭西北肯布裏亞地方法醫調查報告中的一段文字。

儘管男嬰哈利很快被送到醫院急救，但最終還是搶救無效宣告死亡。

圖片版權 Getty Images Image caption 嬰兒猝死再度成為爭議熱點

對於哈利的死因，法醫最後鑒定有爭議。一名英國內政部委派的法醫堅持認為，死亡原因是被母親身體長時間壓住窒息；而另外一名兒科專家則表示「無法斷定」。

母嬰分牀爭議

儘管母嬰是否應該同榻的爭議已持續多年，但是最新事件仍然再度引發媒體對母嬰同牀而睡安全的關注與爭論。支持和反對方都有權威醫生的論據。

「母親在哺乳之後一定要把嬰兒放回嬰兒牀，」 這是英國法醫在最後版本的調查報告中發出的警告。據法醫報告顯示，本次事件中的哺乳女子血液中無酒精、毒品或藥物痕跡，而嬰兒體內也無異樣或病狀。

此前有研究顯示，母嬰同牀而眠可能會導致嬰兒窒息，猝死的危險增加。英國有關嬰兒猝死的調查顯示，由於母體或被單可能導致嬰兒窒息，因此近三分之二的嬰兒猝死事件發生在哺乳母親牀上。因此，一些育兒專家和機構的建議嬰兒在小牀上獨睡。

同時，也有不少兒科專家堅持，在母親胸前睡眠讓嬰兒更有安全感，睡眠質量會更好。否則，獨睡嬰兒會增加心臟壓力，影響睡眠質量，而且不利於心臟健康和大腦發育。

圖片版權 UK Lullaby Trust Image caption 英國搖籃信託建議嬰兒與父母同牀時周邊不應有枕頭、被褥

各類專家建議

美國兒科學會（AAP）的意見認為：與父母同房間但不同牀睡眠可降低嬰兒猝死綜合徵風險五成，而且還可防止窒息情況發生。因此，美國比較普遍的建議是一歲以下嬰幼兒搖籃房子父母大牀旁邊，哺乳後嬰兒放回搖籃。

另有專家建議，嬰幼兒不宜俯臥，盡量仰臥或側臥。

英國搖籃信託（UKLullaby Trust）不反對父母與嬰兒同牀而眠，但是提出了幾項安全注意事項：

嬰兒周邊不應有枕頭、被褥，以防嬰兒事故窒息或身體過熱；多數幼嬰猝死均與過熱或窒息有關。

嬰兒一定仰臥，不要俯臥。

嬰兒一側牀邊要有檔欄，以防墜落受傷。