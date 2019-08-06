英國脫歐：無協議脫歐前景引發四大擔憂

圖片版權 Getty Images Image caption 英國議會塔樓前飄揚著歐盟與英國的旗幟

自從約翰遜（莊漢生）接替特蕾莎·梅（文翠珊）出任英國首相以來，10月31日有無協議也「一定脫歐」幾成英國政壇和媒體的唯一關注話題。

那麼，無協議脫歐於國於民具體意味著什麼？ 從政界到民間，人們的主要擔憂又是什麼呢？

何謂無協議脫歐？

無協議脫歐，指的就是英國在未與歐盟達成任何「離婚協議」情況下，單方面脫離歐盟。

簡而言之，如果出現無條件脫歐狀況，10月31日午夜一過，英國便自動退出歐盟、歐洲單一市場和關稅區。換而言之，英國與歐盟國家間將重現理論上的關稅壁壘和邊境管制。

圖片版權 Getty Images Image caption 主張無條件脫歐的脫歐黨，五月在英國各地的歐洲議會選舉中慶祝勝利

無協議脫歐也意味著英國將退出歐洲法庭（ECJ）和歐洲警察組織（Europol）等歐盟司法與執法組織，以及十多個歐盟內部的協會和組織。

財政方面，英國也將停止向歐盟預算繳納約90億英鎊（約110億美元）的年度成員費。

在前任首相特蕾莎·梅與歐盟達成的脫歐協議中，曾有過21個月一切照常的脫歐過渡期條款，給英國和歐盟雙方時間來梳理「離婚」後的種種繁瑣分家細節。

如果英國與歐盟在10月31日之前無法達成脫歐協議，則緩衝過渡期就不存在了。

英國政界和民間如今繼續在脫歐問題上呈現「撕裂」狀態：反脫歐一方認為無協議脫歐將引發經濟災難，甚至警告可能由於恢復邊界而導致北愛脫離英國和暴力重現。支持脫歐的人士則反駁認為，任何暫時的混亂和困難都會很快過去，脫歐對英國這個以國內消費和服務為主的經濟體將影響有限。

無協議脫歐之後人們普遍擔心的四大影響分別是：英歐貿易關係，北愛邊界，「離婚帳單」和雙邊常住公民待遇。

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英歐貿易關係影響

在無協議脫歐情況下，英國也自然沒有時間和可能很快與歐盟達成一個貿易協定。

多數專家意見認為，一旦無協議脫歐，英國與歐盟之間的的貿易關係就將還原到「世界貿易組織」（WTO）基本條款。

世貿組織基本條款就意味著：英國和歐盟國家之間在無貿易協定之前將可能出現關稅；英國和歐盟國家之間的海陸空邊境將重新設置關口；英國出口的商品和服務可能無法進入歐盟統一市場。

儘管英國政府已經表示，不會對歐盟國家的商品與服務徵收關稅，但是歐盟迄今為止尚未作出同樣承諾。

圖片版權 Getty Images Image caption 北愛居民舉行反無協議脫歐抗議——圖為一男子錘砸象徵性分割南北愛爾蘭的「壁壘」

北愛邊界「壁壘」重現

對英國政府來說，最頭痛的恐怕還不是與歐盟的貿易關係，而是關係國家統一的北愛邊界問題。沒有人知道一旦出現無協議脫歐，南北愛邊界問題將如何處理。

與此同時，已經有一些南北愛爾蘭的民族主義者表示，一旦恢復邊界，很可能引發新一輪的暴力衝突，使得北愛和平進程遭受重挫。

英國和愛爾蘭政府迄今為止均表示不願在北愛看到實際邊界。

支持無協議脫歐的人士認為，完全可以通過現代科技手段實現「無形」邊界。而歐盟方面則堅持，脫歐之後需要針對諸如限制商品、危險化學品等的邊界管制。

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英歐「離婚帳單」

支持無協議脫歐的人士認為，如果由於歐盟不合作而導致無協議脫歐，那麼英國完全有理由不支付前政府與歐盟協定的390億英鎊的「離婚帳單」。

不過，反對人士則指出，拒絶執行國際承諾將使英國信譽掃地，並可能造成英國與歐盟官司打到國際仲裁法庭，因而長期損害雙邊關係。

即使沒有法律問題，英國與歐盟的關係也會因此長期受到影響。

對英歐公民影響

對於英國和歐盟國家的公民來說，英國無協議脫歐的影響也會十分直接。

首先就是雙邊來往旅行將恢復額外邊境檢查。

其次，目前居住在英國的歐盟公民和住在歐盟國家的英國人都可能需要重新申請正式永久居民身份。

另外，從越境醫療保險到手機漫遊收費等都很可能受到影響。目前在歐盟內，各成員國公民均享受公費醫療和與國內收費水凖平價的手機漫遊服務。