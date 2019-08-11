中美貿易戰：美國再度施壓英國就華為5G做出抉擇

在英國政府全力為脫歐做凖備的時候，美國總統國家安全事務顧問博爾頓抵達倫敦，據透露，他為期兩天此行的主要目的是要求英國在中國和伊朗兩個問題上明確立場。特別是在中國問題上，博爾頓將特別在華為5G問題上對英國施加壓力。

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統國家安全事務顧問博爾頓將特別在華為5G問題上對英國施加壓力

英國政府各部門都在為10月31日脫離歐盟而緊急籌備。很多資深外交人士指出，這是英國自從第二次世界大戰以來做出的最大一次地緣政治抉擇，而且多數認為脫歐後英國在國際政壇將更加依賴美國。

美國要求英國抉擇

8月11日晚，博爾頓代表白宮的到訪被廣泛認為有兩重意義：一方面是試圖傳達美國總統特朗普對英國脫歐的支持，鞏固他與英國首相約翰遜（莊漢生）之間的私人友好；另一方面就是要求英國明確脫歐之後在對待中國和伊朗等國家的立場。

就英中關係而言，目前華盛頓最關注的就是英國是否會與美國採取同樣立場——不允許部署華為5G。

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美國的主要觀點是，華為幕後是中國政府，因此使用華為的設備最終會對美國和盟友造成網絡安全威脅。

英國前首相卡梅倫（甘民樂）和梅（文翠珊）都採取了相對務實的中國政策。梅首相任期末，基本認可華為參與英國"非核心"5G業務。

然而，有分析人指出，面對美中關係從貿易糾紛到全方位對抗的趨勢日益明顯，華盛頓不大可能繼續容忍倫敦在關鍵安全問題上走模糊路線。

伊朗核危機立場

除華為問題外，華盛頓還希望英國能夠更明確地在伊朗問題上表態，並與美國保持一致。

迄今為止，英國在伊朗問題上仍然與歐盟立場保持一致——也就是繼續盡力維護伊朗核協議。

不過，自從英國海軍在直布羅陀扣押一艘伊朗油輪以來，伊朗也扣押了一艘在英國註冊的油輪，使得巨大內外壓力，要求倫敦對德黑蘭採取更加強硬的立場。

貿易戰加劇

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華為設備被指涉嫌安全風險而一直受到全球各地的審查，但華為否認其產品有安全風險這一說法。

一些國家指責華為設備可能被中國用於監控，但華為強烈否認這些指控。

2019年8月初，美國政府又頒布臨時規定，禁止美國聯邦政府購買華為等5家中企的電訊設備。除了華為，其他被禁公司包括中興、海能達，海康威視和大華科技。

禁令定於2019年8月13日生效，在最終版本發佈之前，將會有60天時間開放各界評估。

華為在5G技術上已經領先於全球各大開發商。華為表示，已在全球獲得50份商用5G合約，並將超過15萬個基站運往全球市場。

儘管面對美國的壓力華為基本上仍持樂觀態度，但該公司也發出了一些警告。2019年6月，華為創始人任正非表示，在之前一個月裏，華為手機的國際銷售額下降了40%，對其年收入影響高達300億美元。