彭定康再評香港局勢：如果中國干預將是災難性的

Image caption 末代港督彭定康就香港局勢說，政治和解是唯一途徑。

香港末代港督彭定康周二（8月13日）在BBC《今日》（Today）節目就香港局勢接受採訪。他認為，結束香港目前局面的唯一途徑是港府有所作為，開始政治和解進程。

他說，希望中國政府和習近平主席能夠促進各方和解，結束這段香港歷史以來極為糟心的局面。如果強行干預，將會出現災難局面。

以下是《今日》節目採訪的問答

彭定康： 就目前香港局勢，我部分同意林鄭月娥剛才的警告，香港的確瀕於失控局面。但是，造成目前這種局面的部分原因是香港當局一直沒有承諾撤銷《逃犯條例》—— 我猜測這是因為他們沒有得到北京點頭。香港當局不僅沒有明確表示撤銷這個條例，同時他們也拒絶設立一個委員會就此進行調查，過去六、七周來，很多人一直強烈要求 —— 包括十分受尊重的香港前首席法官李國能，以及很多香港德高望重的人物。這讓人非常難以理解， 為什麼拒絶設立這個委員會。

我們看看示威抗議的原因，看看警方是如何對付的，很多人認為警方的行為鼓勵了一些少數極端分子的惡行，我毫無疑問地譴責這種暴行。我認為政府拒絶給予公眾任何合理的解釋導致了很多人的憤怒和焦灼，從而激發了更多的暴力。警察方面似乎還與黑社會有勾結，這種事都會激怒公眾。

主持人：林鄭月娥一次次拒絶回答是否是她對目前香港局勢得不到控制負全責，亦或是北京方面作決定 。你確定北京是決策者？

彭定康：我難以想像任何有理智的人處於林鄭月娥的位置會拒絶這麼多人提出的調查要求，他們很多來自主流社會，前公務員，前政界領袖，律師等，都要求設立這樣一個調查委員會。香港現在明顯需要的是開始政治和解進程，我認為這是唯一能解決目前困境，恢復香港和平與穩定的方法。這的確需要香港政府有所作為。

我認為，非常溫和地說吧，對中國政府來說，會產生逆反效果的做法就是給人這樣的印象：如果這一切不立刻停止，他們就可能採取其它措施，從中國歷史上看，我們都知道這種其他措施是什麼。天安門事件之前我正在北京，我也看到BBC有關新疆的報道，如果這種情況發生，對中國來說是災難性的，對香港也是災難。

你的器材不支持播放多媒體材料 8月11日示威中，防暴警察被拍下在港鐵太古站內近距離開槍，和在葵芳站內發射催淚彈的鏡頭。

主持人：你覺得目前局勢會發生這種災難有多少可能性？

彭定康：我非常希望，儘管這種局勢已經持續了10周，中國政府，習近平主席能夠找到一條促進各方和解的途徑，結束這段香港歷史以來極為糟心的局面。我曾經為香港警察隊伍感到驕傲，他們曾被譽為亞洲最優秀的警察力量。

可是現在我們看到的一些警察對付示威者的照片，真是令人痛心。我曾經在北愛爾蘭協助整頓警察力量，我知道，你不能對公眾採取這樣的暴力，否則你就失去了民心。

主持人：說心裏話，當1997年作為最後一任港督將香港主權移交給中國時，你是否一直就知道這一切都是不可避免的 —— 中國是不會容忍在她的境內有這麼個地方實行的是民主制度？

彭定康：當時中國給我們的印象是，中國政府是願意接受香港是自治區這個事實，香港人能自由決定社會的很多事務，香港立法會的選舉，香港特首的選舉，等等。坦率地說，我認為1997年移交後的10到12年間，「一國兩制」系統非常有效。

自從習近平上台後，中國各地的持不同政見者都更受壓制，黨控制了一切，我們可以看到新疆的局面，看到對台灣的壓制，看到對香港的政策也更嚴厲了。我希望我們自己的首相應該像加拿大和澳大利亞總理一樣直言維護香港的自由。

主持人：你認為，鮑里斯·約翰遜為何面對香港局勢一直還沒有表態？

彭定康：我認為他只是口頭上表示了關注。我覺得他應該做的是，例如向正在訪英的美國國家安全顧問鮑頓說，美國應該跟我們立場一致，表示如果中國干預香港局勢，將會出現一場災難。