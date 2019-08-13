美國說先脫歐再談華為，英國向美「一邊倒」的焦慮

Image caption 博爾頓屬於美國共和黨右翼，他一直反對多邊主義和諸如歐盟，聯合國和世貿組織這樣的多邊國際機構。

特朗普的國家安全顧問博爾頓訪問倫敦會見英國首相約翰遜後許諾說，在同美國簽訂自由貿易協議時，英國「排在第一」。他說美國會集中在製造業和汽車業等關鍵領域簽訂雙邊協議，然後再討論更複雜的領域。

博爾頓還說，「之前的一位美國總統曾說過如果英國離開歐盟，就會在同美國簽訂貿易協議是被排在末尾」。

這似乎說明了美國政府換屆不能保證在英國脫歐的問題上保持一致的立場。BBC記者沃特森在分析中指出了這點。

他說，戰後美國的歐洲政策是扶植一個親美的統一的歐洲，而英國處於這個歐洲的核心。如果特朗普以後的美國政府調整政策，回到戰後的傳統對歐洲政策，那時候的美國政府不僅會把英國脫歐當作一個巨大的失誤，而且會認為這有損美國利益。

Image caption 博爾頓還說，為了英國和美國能夠盡快達成協議，可以把更棘手問題留在英國脫歐後再討論，比如中國，5G網絡和華為等問題。

推遲討論華為問題

博爾頓還說，為了英國和美國能夠盡快達成協議，可以把更棘手問題留在英國脫歐後再討論，比如伊朗，中國，5G網絡和華為等問題。

「顯然在這些問題上我們有看法，我認為（英國）新政府明白這點。他們特別強調要從頭考慮華為的問題，他們是否關注避免讓5G網絡通訊的安全受到影響。」

博爾頓表示美國不希望在這些問題上給英國壓力，因為會有足夠時間討論這些問題，美國要求的就是這些。

目前英國在10月31日脫離歐洲前被禁止同第三國展開貿易談判。但是博爾頓說，英美貿易談判可以在不同行業逐個進行，那樣能加快達成協議。他說美國談判官員不認為逐個達成協議違反世貿組織的規定。

2019年5月美國發表了未來同英國達成貿易協議的談判目標，該草案顯示美國會要求擴大進入英國的食品市場，要求英國允許進口氯洗雞肉和激素牛肉。

BBC記者沃特森說，美國談判目標中還有"美國產品全面進入英國市場"的內容，這樣可能導致英國國民醫療保健的藥品費用急劇上升。

圖片版權 Getty Images Image caption 有分析認為，英美達成貿易協議後，美國的激素牛肉會進入英國的食品市場

向美「一邊倒」會怎樣

BBC記者沃特森就博爾頓訪問倫敦分析了英國脫離歐盟後全面倒向美國意味著什麼。

博爾頓是美國共和黨的右翼，他一直反對多邊主義和諸如歐盟，聯合國和世貿組織這樣的多邊國際機構，因為他們認為這些機構限制了美國在世界上採取行動的自由。

BBC記者說，那麼英國在這方面是否要緊跟美國？過去英國一直把安理會常任理事國的席位和歐盟成員國的地位看作英國在世界地位的決定因素。

另外從貿易方面講，上屆支持脫歐的英國政府曾作出過預測，認為英國脫歐後和美國達成自由貿易協議的影響是在15年期間只能為英國的GDP添加0.1%的份量。

同沃特森接觸過的許多保守黨議員都對脫歐感到焦慮，因為離開歐盟畢竟不像離開一個健身俱樂部，去參加一個網球俱樂部那麼簡單，而是關係到英國的經濟模式，國家發揮作用的模式等，比如英國作為一個多民族國家應該如何運作，應該有何種移民政策。