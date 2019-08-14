你的器材不支持播放多媒體材料 8月11日示威中，防暴警察被拍下在港鐵太古站內近距離開槍，和在葵芳站內發射催淚彈的鏡頭。

香港抗議活動的不斷升級引發包括英國媒體在內的國際媒體普遍關注。英國主流媒體更是幾乎每日都有追蹤報道和分析評論內容。

近日，英國《泰晤士報》發表外交事務記者凱瑟琳·菲利普的署名文章稱，香港事態發展已令人擔心會不會重演「天安門事件」？

文章引用香港行政長官林鄭月娥的話說，香港已經踏上了「不歸路」。

圖片版權 Reuters Image caption 抗議者在香港機場與警察發生肢體衝突

《泰晤士報》文章說，中國官方媒體報道和展示了大隊裝甲軍車正在深圳與香港交界地區大規模集結的視頻。文章分析認為，從北京近日對香港開動文宣攻勢的變化能看出一些端倪，並開始引發人們的擔憂。

據觀察，在香港「反送中」抗議示威運動初期，中國媒體對此話題幾乎全面噤聲。隨著抗議示威不斷升級，中國宣傳系統開始集中報道抗議示威中的暴力行為。

文章還注意到中國官方渠道對問題的定性和語氣措辭變化。 比如，中國國務院港澳事務辦公室最近指稱香港部分示威者的行為「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」，甚至稱示威者「喪心病狂」，以及《人民日報》在微博上也發佈相關視頻，引述相關法律指，中國武警可以參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件。

香港圍城？

圖片版權 CNA Image caption 香港抗議活動不斷升級，令各界擔憂北京下一步是否會出動軍隊

《泰晤士報》還說，北京原本希望通過林鄭月娥宣佈擱置《逃犯條例》，香港的抗議活動可以平息。但問題是，林鄭月娥雖然宣佈《逃犯條例》「壽終正寢」，卻未能平息民憤， 而民眾要求的是徹底收回這項法律修正案。

《金融時報》和《每日電訊報》也在8月14日頭版報道香港抗議的最新情況。

《金融時報》的標題說，香港機場的衝突令人擔心北京的下一步棋會怎麼走。《每日電訊報》使用的標題則直接引用美國總統特朗普的警告：「北京正在香港邊境部署坦克」，給人一種四面圍城、兵臨城下的感覺。

《泰晤士報》還指出，中國官方媒體已經開始為當局出手干預香港局勢而造勢。不過，分析也指出，北京干預也會面臨巨大的政治和經濟風險，因為香港仍然是全球最具活力和自由的國際大都市之一，香港的經濟繁榮得益於法治和獨立的司法系統。

文章同時指出，對北京而言，隨著深圳和上海等科技和金融中心地位的崛起，香港對北京的重要性正在減弱。而這就更讓人擔心，香港也許會成為又一個「天安門事件」的發生地。

香港人的抗議訴求

美國前任駐華大使博卡斯（Max Baucus）在就香港的最新局勢接受BBC採訪時表示，香港人最擔心的是一國兩制的逐漸消失。

他說，與香港主權移交初期相比，香港社會的自由程度出現了倒退，實現雙普選的希望也變得越來越渺茫。

博卡斯認為，香港局勢在最終穩定之前還會出現進一步惡化，但最終應該會穩定下來。