英國女孩故事：感受自閉人生 她寫遊戲告訴你

Image caption 潔德和她「閨蜜」、「發小」。自閉症使她從小就很難交上朋友，只有電腦和網絡忠實陪伴

潔德·霍爾-史密斯是倫敦大學戈德史密斯學院的學生，她的人生抱負是設計電子遊戲，寓教於樂的那種，能夠讓玩家對精神健康問題和患者的社交需求有更直觀的了解。

潔德現在27歲。她的自閉症是成年之後才確診的。 這就是說，她從小到大比其他孩子經歷、忍受了更多精神和心理上的磨難。

比如，餐館或咖啡館，再安靜也難免有背景聲音。常人習以為常，但對潔德來說可能是難以忍受的噪音，強烈、兇猛，令人驚恐。

上大學前，潔德發現交朋友非常困難，難得交上的朋友也長不了。大學稍微好一點，但大學生生活常態對她來說還是很難接受，尤其是課餘時間泡酒吧和其他娛樂場所。對於別人是放鬆、享受，對她則是不折不扣的折磨。

她現在正在設計一款遊戲，主題就是自閉症患者為生存而掙扎的狀況；對這些患者來說，活著就是勝利。

她還給自己找了一項艱巨的挑戰，克服常人難以想像的困難，獨自飄洋過海到美國紐約去參加「推動改變的」遊戲節。這個活動為期3天，相當於遊戲界的聖丹斯（Sundance，獨立製片影展）。

Image caption 潔德設計的遊戲腳本素材來自她的親身經歷

第一步

這是她實現人生夢想道路上關鍵的一步。對潔德來說，專業水平和才能都是次要的，首先需要戰勝的是無時無刻不在困擾自閉症患者的噪音威脅、缺乏自信和怯弱。

而且，她要獨自勇敢面對的是紐約大都市，全世界最喧嘩、最強悍、最令人自慚甚至恐懼的地方之一。

潔德對遊戲行業的展銷會並不陌生。她以前參加過，不過是跟其他人一起。單槍匹馬地闖蕩，這還是第一次。

倫敦大學戈德史密斯學院的菲尼克斯·佩里出生在紐約，是潔德的導師。她對潔德的體會無法感同身受，卻也足以替她緊張。

不過，佩里相信潔德有足夠強大的「自我關照」能力，可以讓自己安全度過難關。

Image caption 無怨無悔

電遊夢

潔德上小學時，電腦和互聯網是她最親密的朋友、忠實的陪伴；她跟電腦和網絡在一起的時候很放鬆，很投入。

上大學後，導師菲尼克斯認為她的個人經歷為她設計遊戲提供了最佳素材，據此設計了款很棒的遊戲，就是她在紐約電遊展上最大的優勢。

復古的風格，角色扮演類遊戲，玩家沉浸在自閉症患者的生存空間，遇到並克服各種常人不知的困難。遊戲設計的依據是潔德自己遇到這些情況時的應對方式。

在確診患有自閉症前，潔德有個綽號，「無敵氣包子」，因為她會冷不丁大發雷霆。她設計的遊戲裏有一個角色，類似漫威卡通的怪傑綠巨人無敵浩客。這個角色是女科學家，平時舉止得體，態度溫和。隨著遊戲情節的推進，任務越來越難，視野越來越模糊，焦慮越來越大。

德國人漢妮·弗洛爾是潔德設計這款遊戲的合作伙伴。用一個指示條來體現焦慮程度是漢妮的主意——隨著壓力增大，焦慮程度加深，指示條顏色從綠色變成紅色。

直面挑戰

電遊界的聖丹斯節，參展的電子遊戲有一個共性，即遊戲的目的是為了推動某種改變，比如政治上的改變、健康方面的受益，還有各種殘疾患者的生存狀態的改善。

潔德要設計的遊戲屬於最後一類。

為此，她必須獨自飛到紐約，在電遊節上陳述自己的創意、與潛在投資方談判、設法提高自己的知名度。毋庸置疑，那是個競爭激烈如戰場的環境。

如果經受不了這場考驗，那麼潔德成為電遊設計師的夢實際上就終結了。

潔德去紐約之前已經做過一些凖備，比如參加在倫敦舉辦的動漫展銷會和自閉症展會，體驗類似場合的氛圍對她的精神挑戰，摸索應對焦慮的方式。

其實，她最擔憂的不是紐約的展會，而是機場。

Image caption 紐約、紐約，繁華喧囂得令人恐懼

飛機著陸。紐約用大都市固有的喧囂迎接潔德。

她有備而來。耳朵裏插上耳塞，手裏攥著用來解壓舒緩焦慮的橡膠球，她在擁擠的地鐵和繁忙的大街上過關斬將。

當然，潔德也不是從頭到尾孤軍奮戰。她的德國伙伴漢妮也在紐約。

漢妮出道較早，在電遊圈內小有名聲，又很願意提攜新人。

潔德鼓起勇氣，全身心投入展會上的人際交往，建立關係網，為自己的遊戲做宣傳。這些都能應付。

最可怕的是「跟電遊公司閃約」議程。潔德覺得那就是地獄。這種疾速約會的制勝法道是頂住壓力，保持鎮定。

感覺不錯

潔德是個務實的人。她知道，第一次去紐約就想找到贊助商或者僱主，勝算機會實在不大。

所以，她的計劃是努力完成大學課程，以優異成績畢業，為將來謀職做好鋪墊。

她的導師希望她從紐約帶回來一摞名片，希望她的才華能被某個伯樂發現。

紐約之行結束了。飛機在倫敦蓋特威克機場降落。BBC廣播4台記者在那裏等候潔德。他們問她，感覺怎樣？

她答：此行完滿，無怨無悔，大開眼界，發現了那麼多發展機會，從同行那裏學到了那麼多，而且一隻腳踏已經踏進遊戲製作這一行的大門，在職業道路上邁出了第一步。

「明年我一定會再去，」她說。