圖片版權 Getty Images Image caption 愛潑斯坦的案件令全世界的眼光轉移到了英國王子安德魯身上。

億萬富豪金融家傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）在美國監獄內等候性侵案審訊期間自殺，引發連串疑問，現在關注點甚至落在了一名英國王室成員身上。

安德魯王子與愛潑斯坦之間的關係成為了爭議焦點。後者被指涉嫌性侵和販運未成年少女。

59歲的約克公爵安德魯王子是英女王伊麗莎白二世的第三個孩子，出生時是王位的第二順位繼任人。

現在，一段視頻顯示，安德魯王子曾出現在傑弗裏·愛潑斯坦那座如今已臭名昭著的紐約大宅內。英國王室過去對於那些指控中的性侵罪行，到底知道多少？這是現在英國媒體都想知道的真相。

被記錄在案的性侵者

傑弗裏·愛潑斯坦在2008年就已經被判性侵，最近他又被進一步起訴涉嫌性交易販運，最終他在自己的囚室內自殺。

英國《每日郵報》周日版最近公開了一段視頻，顯示安德魯王子曾出現在傑弗裏·愛潑斯坦的曼哈頓大宅內。

據報道，該影片發生的時間是2010年——即愛潑斯坦第一宗性侵定罪兩年後。

圖片版權 Court of Florida/PA Image caption 弗吉尼婭·羅伯茨（右）自稱曾與安德魯王子發生性關係，但白金漢宮對此予以否認。

影片中，愛潑斯坦首先在畫面中出現。他和一名年輕女性從房子裏離開，該名女性似乎是未成年人。

大約一小時後，畫面顯示安德魯王子在大宅內扶著打開的房門，當時有另一名年輕女性在場。該名女子在英國王子的揮手示意下從房子中離開。

充滿爭議的認罪協議

愛潑斯坦生前是一名對沖基金經理，他在2008年就一項組織賣淫和一項組織未成年人賣淫罪案認罪。

後來他與美國當局達成爭議性協議，幫助他成功避過可能令其被判終身監禁的聯邦法院起訴。

最終，他僅被處以13個月的監禁，之後他作為被記錄在案的性侵者得到釋放。

美國媒體當時對這項認罪協議提出猛烈批評，指其掩飾了愛潑斯坦罪行的嚴重性，而且還終止了聯邦調查局（FBI）的調查，令外界無法知道事件是否涉及更多受害者或者是否有更多權貴人物參與其中。

圖片版權 News Syndication Image caption 安德魯王子（左）在愛潑斯坦性侵罪成之後仍然與他保持著聯繫。

在他的第一宗定罪案件之前，傑弗裏·愛潑斯坦曾與很多權貴人物有交往，當中包括美國前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）和現任總統特朗普（Donald Trump）。

在他身敗名裂之後，他的這些名流好友均遠離了他，但是安德魯王子卻沒有這樣做。

白金漢宮陷入漩渦

除了曝光的視頻以外，還有一張拍自2001年的照片顯示英國王子左手懷抱一名叫弗吉妮婭·羅伯茨（Virginia Roberts）的女子。羅伯茨在一份美國法庭檔案中曾聲稱，安德魯王子曾在她17歲時與她發生性關係，當時就是通過傑弗裏·愛潑斯坦介紹的。

白金漢宮一直對此予以否認，而美國法庭亦未曾接受這一指控。

圖片版權 Getty Images Image caption 安德魯王子是伊麗莎白二世女王與丈夫愛丁保公爵菲利普親王的次子。

對於《每日郵報》周日版公布的最新視頻，白金漢宮回應稱：「王子殿下反對對任何人進行剝削，說他縱容、參與或者鼓勵任何此類行為的說法都是令人憤怒的。」

不過，有一點似乎是無法否認的：安德魯王子在愛潑斯坦被判定為性侵者之後很長時間內，仍然與他保持著朋友關係。對於這一點，無論是白金漢宮還是安德魯王子本人，到目前為止都未曾作出過解釋。

儘管愛潑斯坦已經死亡，但是對於他涉及的性交易販運指控調查以及由此引發的各種枝節，還遠未有結束。全世界都在關注，白金漢宮接下來會說什麼。

BBC前王室事務記者邁克爾·科爾（Michael Cole）認為，王室目前並未充分應對外界的各種指控。

「人們需要答案」

「矢口否認是沒有用的，」科爾在BBC電視台《新聞之夜》（Newsnight）節目上說，「人們需要答案。」

「這是一個非常嚴重的事情，它將會對王子和白金漢宮帶來更多的壞處。」

科爾認為，愛潑斯坦涉嫌的性販運案件中的受害者，接下來至少會在美國發起一宗或者更多的民事訴訟，而這將會令英國王室家庭捲入到美國的司法體系當中。

美國已經有律師要求廢黜安德魯王子的王室地位，理由是他已經是愛潑斯坦性交易販運案件中的一個主要見證者。

科爾說：「無論你地位多高，在美國的司法體系中，法律始終是凌駕在你之上的。」