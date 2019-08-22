英國脫歐：談判進入倒計時 雙方試看誰能敵

Image caption 英國歐盟脫歐談判：看誰先眨眼

英國要脫歐，倫敦和布魯塞爾雙方都擺出了破釜沉舟的姿態。一場「大戰」在即，看看雙方臨戰凖備如何。

英國首相約翰遜本周與德國總理默克爾與法國總統馬克龍談判，各方似乎開始亮出底牌。

作為外交談判，這是探討最後底線之際。作為對各自國內民眾，這也是一個全面的交待。

那麼，如果2019年10月31日，英國與歐盟無法就脫歐達成協議，按約翰遜首相上台的宣言：屆時沒有如果，沒有但是，就要硬脫歐。

那麼，英國和歐盟都做好凖備了嗎？讓我們來看看。

英國

在過去幾個月裏，英國政府各部門都已加緊實施計劃，做好凖備在達不成協議情況下退出歐盟。

有關安排涵蓋交通、醫療、能源、食品和水等領域。

過去一年以來，英國各行業都大量囤積進口物資，從白紙到冷凍食物原料，擔心脫歐談判破裂影響供應鏈。

英屬直布羅陀也做了有關凖備，側重於與西班牙邊界可能出現延誤的問題。那裏每天有成千上萬的人越過邊界。

它還發佈了一些通知，就醫療、駕駛、學習、金融服務、手機漫遊等問題向市民提供建議。

歐盟委員會

歐盟委員會早在2019年4月份就表示，已經為無法達成協議做好了凖備。有關計劃涵蓋公路運輸、商業航班和金融服務等基本安排。

歐盟委員會強調，這些安排不是重覆加入歐盟的條件，如果英國將成為沒有任何過渡措施脫歐的國家的話，歐盟要求各成員國立即在其邊境實施其有關規則和徵收關稅規定。

但該文件沒有提到愛爾蘭和北愛爾蘭的邊界將怎麼處理。

歐盟委員會已經將有關凖備通知所有成員國。

德國

德國政府成立了一個由總理默克爾領導的英國脫歐問題特別內閣。柏林表示，已經做好了應對各種可能性的凖備。

在幕後，德國正在凖備應對無法達成任何協議的情況，其中包括增聘約900名海關工作人員。

德國政府還在社會保障、稅務問題和金融服務領域正式商定新的立法，目的是在無法達成協議的情況下保證穩定的法律環境。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果英國無協議脫歐，德國大眾汽車進口英國將被徵稅10%。

但德國政府表示，它的首要任務是保護英吉利海峽兩岸（德國和歐盟）公民的利益。

德國政府於2019年7月31日批准了《英國脫歐居留過渡法》，如果歐盟無法與英國達成脫歐協議，該法將生效。

這將讓居住在德國的英國公民在9個月的最初期限內，在那裏生活和工作的權利不受改變。但是，在此期間，他們必須申請居留證件。

德國沒有公布官方公開預測英國無協議脫歐對德國經濟的潛在影響。

目前，德國已經面臨經濟衰退的風險。不久前最新數據顯示，德國經濟在4月至6月間萎縮了0.1%。

法國

法國海關為英國脫歐已經凖備了一段時間，並計劃到2020年底增聘約700名員工。

法國將斥資5千萬歐元擴建港口基礎設施，以容納更多官員和海關檢查。

法國政府表示，方便貨車過境的信息技術系統已經凖備就緒，新員工培訓計劃正在實施中，所有相關企業的信息宣傳也正在加緊進行。

如果沒有達成協議，法國將需要新的邊境檢查站來檢查從英國運來的食物、植物和動物。法國計劃增加約300名工作人員進行這些檢查，其中110人已經應聘凖備上崗，另有75人定於9月進行招聘。

圖片版權 Getty Images Image caption 法國將斥資5千萬歐元擴建港口基礎設施，以容納更多官員和海關檢查。

2019年4月11日，歐盟委員會批准法國建立7個新的邊境哨所，為新的檢查做凖備。

法國政府強調，儘管巴黎正在盡其所能進行凖備，但它預計英歐貿易不會像現在這樣順利進行。

2019年1月，法國議會通過了一項法律，賦予政府（而不是議會）通過緊急法令出台新措施的權力，以應對英國無協議脫歐的可能情況。

該法也涵蓋了在法國生活和工作的英國公民權利等問題。法國政府網站上還提供了針對公民和公司的進一步建議。

愛爾蘭共和國

愛爾蘭已經為英國脫歐凖備了很久。

很顯然，無法達成協議的英國脫歐將給愛爾蘭經濟帶來嚴重問題。

2018年委托進行的一項研究估計，與英國留在歐盟的情況相比，無協議脫歐將在2030年之前將使愛爾蘭經濟增長降低7%。

圖片版權 Getty Images Image caption 愛爾蘭和北愛邊境管理是個難題。

2019年6月，愛爾蘭政府估計，英國無協議脫歐可能在兩年內使愛爾蘭失去5.5萬個工作崗位。而長期而言，還將造成另外3萬個愛爾蘭工作崗位的流失。

愛爾蘭2019年2月通過了英國脫歐法案，其中包括一些重要問題，包括允許支付養老金和其他福利問題，繼續跨境鐵路和公共汽車服務、讓愛爾蘭公民像他們現在一樣獲得跨境服務的問題，等等。

但是，對最重要的問題，即愛爾蘭與北愛爾蘭的陸地邊界的未來問題，並沒有出現在立法中。

在2019年7月的應急計劃中，愛爾蘭政府警告說，英國無協議脫歐都意味著愛爾蘭與北愛爾蘭的跨境貿易不可能像現在那麼順利。

愛爾蘭政府表示，在那種情況下，新的邊境檢查是保持愛爾蘭全面參與單一市場和關稅同盟的必要保證。但它沒有詳細說明這種檢查將在何處和如何進行。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果英國無協議脫歐，今後比利時將對英國進口的海產品進行檢疫檢查。

愛爾蘭政府計劃擴大都柏林和羅斯拉爾的港口基礎設施，對從英國運來的貨車和活體動物進行檢查，並容納更多的邊境工作人員。

其它歐盟國家

荷蘭、比利時、西班牙等國政府都發佈了如果英國無協議脫歐情況凖備文件，包括增加海關、檢疫、稅收人員等。

有關文件都保證給與目前居住在這些國家的數萬英國公民一定時間的居留和權利保障，要求其之後申請居留證件等。

一些高等教育免費的國家將要求在該國留學的英國公民支付高額學費。

在歐盟各國裏，西班牙是英國公民永居人數最多的國家，超過30萬英國公民在那裏生活工作或已經退休養老。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國和西班牙將繼續就直布羅陀主權進行討論。

西班牙的凖備措施包括可以保證在西班牙退休養老的英國人的醫療待遇不變，但條件是英國政府也必須對在英國的西班牙公民做出同樣待遇。

西班牙的計劃也將涵蓋直布羅陀，包括西班牙在英國與歐盟今後達成的任何協定中對英國海外領土有關的問題仍有否決權。