英國威廉王子接地氣 全家出行乘廉價航空引轟動

圖片版權 Getty Images Image caption 英國劍橋公爵和公爵夫人威廉與凱特和他們的三個孩子

英國媒體在每天鋪天蓋地的脫歐政治消息中，難得地捕捉到了一條轟動的王室「好」消息。

周五（23日），英國多家小報都在頭版頭條刊登了威廉王子和凱特王妃領著3個孩子乘搭廉價航空公司的客機離開蘇格蘭東北城市阿伯丁機場的照片。

王子一家五口此行從英格蘭的諾威治國際機場乘搭廉價航空公司的航班，到英國王室位於蘇格蘭的行宮巴爾莫拉 （Balmoral ）城堡度假，人均機票73英鎊。英國女王伊麗莎白二世和菲利普親王正在巴爾莫拉城堡，威廉王子帶著全家去與他們共度長周末。

媒體公布的視頻顯示，威廉王子下飛機後，兩手共提了4個行李箱，喬治王子和夏洛特公主，也各自拿著自己的背囊緊隨其後。王妃凱特抱著最小的王子路易和保姆跟在他們後面。

有乘客向媒體表示，飛行途中完全不知道自己與威廉王子一家同機，等到飛機在阿伯丁降落後，看到停機坪上有兩輛黑色路虎攬勝車在等人。「突然威廉、凱特和小孩子們都站起來，下飛機了。」

乘客說，完全不知道他們一家人是什麼時候上的飛機，肯定是等大家都入座後悄悄登機的。

還有乘客說，看到王子全家跟他們一起乘搭廉價航空客機，簡直不敢相信自己的眼睛。

王室兄弟

媒體在報道威廉王子全家乘搭廉價航空公司出行的消息時，總將前段時間哈里王子和王妃梅根乘搭私人飛機度假的爭議相提並論。

圖片版權 Daily Mirror Image caption 《每日鏡報》頭版標題是---威廉和凱特的73鎊度假機票。王子帶全家搭廉價航空去蘇格蘭度假，給弟弟壓力山大。

媒體認為，哈里和梅根剛剛對外界大談環保議題，轉身卻搭乘私人飛機在歐洲遊玩，11天中一共坐了4次私人飛機，所造成的溫室氣體排放比他們乘搭民航飛機要高出7倍。

面對輿論批評，哈里王子和梅根為自己辯護說，他們是因為訂不到從倫敦到法國尼斯的民航機票，才搭乘租用費達2萬英鎊的私人飛機。英國歌星艾頓·約翰也公開表示，飛機是他借給王子用的，而且是考慮到哈里王子和王妃以及孩子的保安需求。

但是媒體指出，倫敦飛往尼斯的民航客機在他們出行的那天共有20多個航班，而最廉價的往返機票只需232英鎊。

英國兩位王子在選乘什麼飛機的問題上，小報可謂大做文章。

《太陽報》在頭版頭條寫道：威廉給哈里一個飛行教訓！小標題是：如何去巴爾莫拉卻不變成虛偽的環保王室成員。

《每日郵報》也在頭版大幅標題寫道：威廉和凱特的73鎊機票——給哈里和梅根的一頓頭等教訓。

《每日鏡報》頭版標題是——威廉和凱特的73鎊度假機票。王子帶全家搭廉價航空去蘇格蘭度假，給弟弟壓力山大。

妯娌不合？

威廉和哈里這對王室兄弟，原本就有很大的差異。威廉王子作為王儲查爾斯王子的長子，是英國王位的第二繼承人，而哈里王子繼承王位的可能性，則排在了威廉王子最小的兒子路易之後。

兩兄弟在外界看來關係融洽，感情深厚，但是小報特別喜歡將二人加以比較，他們各自的家庭成員，也成為小報熱衷報道的對象。

社交媒體時代，年輕一代的王室成員也與時俱進在社交平台上與粉絲互動。梅根王妃發佈的照片，經常與威廉凱特公布的照片幾乎同步，又被小報認為是兩妯娌有分歧，彼此爭奪社交平台粉絲的舉動。

這一次，威廉王子的廉價航空出行，恰恰又出現在哈里王子私人飛機度假之後，難免又給人們茶餘飯後增加了談資。

重要的是，威廉王子此行既符合現代環保節能的理念，又塑造了王子出行與庶民同路的親民接地氣形像，算得上貴卻不費的高大上。