圖輯：色彩和節拍的盛會——倫敦諾丁山狂歡節

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倫敦市中心舉行諾丁山舉辦第53屆狂歡節，是歐洲規模最大的狂歡節，是繼巴西里約熱內盧之後在世界範圍內排名第二。 狂歡節每年8月的最後一個周末在倫敦市中心諾丁山區舉行。

狂歡節組委會執行董事馬修·菲利普（Matthew Philip）表示，此次活動的主要目的是為了消除社會隔閡。

他說，狂歡節對於倫敦居民來說尤其重要，因為英國目前在許多社會政治問題上存在的分歧比以往任何時候都要嚴重。

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諾丁山狂歡節起源於上世紀60年代，由當時聚居在英國倫敦諾丁山街區的西印度群島移民發起，至今已演變成規模宏大的多元文化節，每年吸引大批來自世界各地的遊客。

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英國諾丁山狂歡節一向以濃郁的加勒比海情調著稱。論服裝和面具，諾丁山狂歡節如同一場奇異華麗的化妝舞會；論音樂，鋼鼓樂隊、卡裏普索歌曲、索加音樂則是英國諾丁山狂歡節的靈魂。

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倫敦諾丁山狂歡節在每年8月底的最後一個周末舉辦，從周日到周一（周一是Bank Holiday，也是英國的公共假期）。孩子們在周日穿著盛裝遊行表演，而大人們則緊跟其後在周一遊行演出。整個街頭遊行活動會持續到晚上9點，然後人們分散進入當地的各個酒吧夜店繼續狂歡。

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伴隨著歡快的拉丁舞曲節奏，狂歡人群開始向諾丁山地區各主要街道聚集，不同膚色的孩子們身著色彩斑斕的服裝，臉上塗著各色顏料，載歌載舞，成為狂歡節彩車遊行隊伍中的最大亮點。

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大約100多萬狂歡者湧上倫敦西區的諾丁山街頭，慶祝這個歐洲規模最大的街頭文化藝術盛會。

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參加狂歡活動的除了當地社區和居民組織的遊行隊伍，還有一些樂隊來自其他國家。幾十萬來自全世界各地的遊客參加諾丁山狂歡節活動，感受不同的文化氛圍。

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每年狂歡節期間，當局都要加強安保措施，部署數以千計警察維持公共秩序。諾丁山狂歡節被認為是整個歐洲地區最大的街道狂歡派對，而對倫敦的警方來說，它也是最具有挑戰性的任務之一。

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狂歡節大遊行沿線的商家早有經驗，提前關門歇業，門窗釘上大木板，以防被"嗨過頭"的狂歡人群衝擊。據了解，在歷年的諾丁山狂歡節中，曾多次發生商店遭打砸搶事件。

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