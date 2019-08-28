傷心旅館：情侶獨處時該怎樣避免情感陷阱

圖片版權 BBC Three/istock Image caption 傷心分手

年輕人談情說愛，第一次浪漫之旅可能是許多熱戀中的情侶夢寐以求的事。然而，現實生活中並不是每一個假期都以美好記憶結束。情侶假期獨處的時光既能讓愛情升華，也能讓愛化為泡影。這一切都跟兩人的行為舉止有很大關係。

以下三對情侶的故事或許能給我們一些借鑒與啟示：

梅根：在飛機上分手

我叫梅根，今年26歲，來自蘇格蘭城市格拉斯哥。

「我們的關係已經完結」！

也許是因為去希臘小島的長途飛行，機艙中的溫度太熱，我簡直不想再與男友在一起多呆一分鐘。我脫口而出這句話。

幾個月前，我剛上大學，交了許多新朋友。 我和男友的關係已經有些疏遠。其實，我們兩人對此都有所察覺，但卻不願意麵對。

所有這一切突然都在去度假的飛機上爆發出來。之前，我們就總因為我在大學交的新朋友而爭吵。我男友懷疑我新交的朋友中有一個男孩對我有意，並對我說，這讓他心裏很不自在。

我當時覺得男友在指責我，好像我做錯了什麼。我越想越氣，分手的想法在飛機上脫口而出。

於是， 我倆在飛機上開始沉默不語，各自戴上耳機，裝作身邊人好像不存在一樣。

圖片版權 BBC Three/istock Image caption 希臘之旅成為分手之旅。

但是， 我們還要面對2個星期的長假。我們訂的那家酒店員工錯以為我們是蜜月情侶。他們給我們安排了一個大牀房間，而且還送給我們一個大蛋糕，上面寫著：「恭喜」！旁邊還有一瓶美酒。

兩個星期的假感覺如此漫長。白天，我們兩人相安無事。 我每天在游泳池邊曬太陽，我男友更喜歡躲在房間裏，充分利用免費無線上網。

我結交了酒店的一些新朋友，晚上有時跟他們一起出去消遣。

到了晚上，我們背對背地躺在雙人牀上，盡量離對方遠些，而且都穿著睡衣睡覺。

但有一天晚上，我倆都喝多了，跌跌撞撞的回到酒店房間。我們開始講話，連說再哭。

之後，我們最後一次做愛。但事後，我男友主動到沙發上去睡覺。我們誰都不再提此事。

回到英國後， 我把男友的一些物品送到他的工作單位。我再沒跟他說過話，也再沒有去過希臘。

莎拉：在維也納獨自哭泣

圖片版權 BBC Three/istock Image caption 在維也納哭泣

我叫莎拉，來自德文郡。21歲那年我和已經交往了2年的男友去維也納度假，慶祝我的生日。

去維也納度假前，我們就爭吵過幾次，但也未放在心上。我當時並沒有意識到，他已經變了心。

我在酒吧工作。飛行前的頭一個晚上，因為我是晚班，加上旅途的疲勞，我一到酒店就一頭倒在牀上補覺。

男友在中午的時候把我叫醒。我們出去吃午飯。即使那時，我也沒有發覺任何異樣。

我們當時坐在一個咖啡館裏。我男友突然宣佈說，希望結束我們之間的關係。

可想而知我當時的震驚。 我差點噎著，因為，這完全出乎我意料。尤其是我們剛到國外度假，接下來的5天該怎樣度過？

回到酒店後，我開始大哭，我們大吵一架。晚上，我們把牀分開而睡。

第二天早晨，我獨自一人在街上游蕩，最後來到了動物園。

看著動物園裏的大象，我開始淚如雨下。我腦子中能想到的就是希望能快點回家。

雖然這樣，但我發現我愛上了維也納這座城市。好不容易熬到假期結束，回到了英國。

回到英國幾個星期後，我收到了前男友的一個短信。他在短信中向我道歉，說不應該那樣與我分手。我沒有回復他的短信。

邁克爾：浪漫花都變味

圖片版權 BBC Three/istock Image caption 度假是考驗兩人關係的試金石。

我叫邁克爾，今年24歲，來自倫敦。

18歲那年，我結識了第一位男友，當時我們沒認識多久。 但是，我們雙雙墜入愛河。為了慶祝我們的關係，我訂了去巴黎度周末的車票，希望能在巴黎，這個號稱世界浪漫之都的地方度過一個浪漫時光。

這也是我們第一次一起度假。其實，還沒離開英國前，我就意識到我們兩人的性格截然不同。

我男友是一位特別放鬆的人，但我卻屬於非常緊張焦慮型。臨行前，我們就開始吵架，比如，從我們應該帶多少衣服，到我們應該趕幾點的歐洲之星列車等等。

到了巴黎之後，我們的關係更是一路下滑。

我男友想參觀博物館，但我只對夜總會和比較前衛的藝術畫廊感興趣。而且，我當時不願意，也不太懂得如何包容和妥協。

他想參觀埃菲爾鐵塔，但我卻堅決拒絶。我跟他說受不了排那麼長的隊，但其實，我有恐高症。

現在回過頭來看，我當時非常不懂事。我男友也毫不客氣地指出這一點。

他還在大庭廣眾之下對我大喊。當然，我對他也不客氣。結果，我們當時就分道揚鑣，各奔東西。他排隊參觀埃菲爾鐵塔，我則鑽進附近的一個小餐館，消消氣。

當這個所謂浪漫周末快結束時，我們的爭吵多於做愛。我們幾乎都不怎麼說話，相互賭氣。

但在回程的火車上，我決定放下自尊心，向男友道歉。令我值得安慰的是，男友接受了我的道歉，我倆不約而同地流下眼淚。

我告訴男友我愛他，他說他也愛我。回國的旅程於是成了我們秀恩愛的機會。

我們相擁而坐，喝著香檳，甚至拿我們的慪氣開玩笑。

我從那次旅行所學到的教訓是，必須學會如何妥協與接受。不可能什麼都要順著你的意思去做，因為這會給任何一段浪漫關係造成壓力，只能讓事情朝相反方向發展。

第二年夏天，我們又去了羅馬，度過了一個愉快時光。 之後，我們的戀愛關係又繼續維持了4年。