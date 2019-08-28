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10月31日英國脫歐最後期限迫在眉睫之際，英國政府已經報請女王讓議會9月10日休會。此舉被認為是英國政府凖備在無協議情況下硬脫歐的鋪墊，讓議會沒有時間立法阻止無協議脫歐。

BBC政治事務編輯昆斯伯格說，現任保守黨首相鮑里斯·約翰遜新組建的政府正在為10月14日舉行一次女王講話做凖備。按照英國議會傳統，女王在議會發表講話，宣佈的都是政府近期將採取的國策方針。

如此一來，英國議會不大可能有時間在10月31日之前通過法律阻止政府主導的無協議脫歐。

Image caption 英國歐盟脫歐談判：看誰先眨眼

近期以來，英國政府為順利脫歐可能「關閉議會」（prorogation）的說法甚囂塵上，也引起了很大爭議。批評者認為，這將剝奪議員們在脫歐如此重大問題上的民主決策權力。

BBC政治事務編輯羅拉·昆斯伯格說，在政府宣佈這一決定之前，只有非常少的政府部長們知道這一計劃，因此肯定會引起巨大的分歧和爭議。

她說，英國政府肯定會爭辯說，這不過是一次例行的女王講話程序，儘管社會上有各種不同意見。

約翰遜首相一直表示，他希望在10月31日與歐盟達成有協議脫歐，但是他也說，英國必須在期限日脫歐，「不能脫毋寧死」（do or die），如果達不成協議他將無協議硬脫。

英國不少議員強烈反對約翰遜如此強硬的立場，他們打算集體行動阻止無協議脫歐情況的發生。就在英國政府宣佈讓議會休會之前的周二（27日），這些反對無協議脫歐的議員宣佈，將通過議會程序阻止無協議脫歐的發生。