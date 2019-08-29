Image caption 英國議會下議院原有的三周秋季休會將被延長至五周。

英國女王伊麗莎白二世批准了首相約翰遜（Boris Johnson）提出的暫停議會運作的請求。此舉旋即激怒反對「無協議脫歐」陣營、下議院議員，以至於全國民眾。

英國議會原本每年在秋季休會三周，約翰遜如今等同把休會期間延長至五周。按照約翰遜的計劃，議會將從約9月10日起休會至10月14日，屆時議員想要辯論10月31日「脫歐」安排，尤其是尋求立法阻止無協議「硬脫歐」，從時間上來說，將相當困難。

約翰遜政府聲稱各方議員還將有充分時間辯論「脫歐」安排，但政界批評聲不絶於耳，認為此舉違背民主。「留歐」派更直斥約翰遜「策動政變」。

超過100萬英國網民已簽署一項網上請願，反對暫停議會運作，更有「反脫歐」活動人士到法院提起司法覆核訴訟。

在野工黨領袖科爾濱（Jeremy Corbyn；又譯郝爾濱）形容約翰遜此舉是「砸櫥窗搶劫我們（英國）的民主制度」，為了讓「硬脫歐」成為事實而迫使下議院議員無法通過任何法案。他承諾將設法阻止議會停擺。

內閣辦公廳大臣（蘭開斯特公爵領地事務大臣）邁克爾·戈夫（Michael Gove；又譯高文浩）接受BBC採訪時反駁稱，此舉「絶非」打壓反對「硬脫歐」陣營的政治動作。

約翰遜此前表示，他希望能在10月31日有協議地脫離歐盟，但他情願最終「無協議脫歐」，也不要再次錯過脫歐大限。