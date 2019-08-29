英國脫歐：議會被停擺如何阻止無協議硬脫？

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離10月31日英國脫歐最後期限只有短短兩個多月了。這一困擾英國3年多的政治大決定，至今仍然沒有清晰的走向。英國能與歐盟達成脫歐協議嗎？如果沒有協議，英國是否就此強行硬分手。

正是在如此局勢不明朗的關鍵時刻，首相鮑里斯·約翰遜主導的政府拿出了一個震驚英國上下乃至海內外的辦法：報請女王伊麗莎白二世，讓過完暑假即將在9月3日復會的英國議會，從9月10日起接著再休閉五周，至10月14日女王講話後重開。

如此一來，若議會立法阻止英國無協議脫歐，則將沒有充裕的時間。

由於10月31日已經是法定的脫歐日，如果英國議會來不及訂立新法，那麼無論是有協議還是無協議，英國將在這一天自動脫離歐盟。

首相能休閉議會嗎？

當然能。

英國政治中有個專門的術語「休閉議會」（proroguing）。

休閉議會不需要議員投票決定，因為決定權在君主手中，只要首相提出要求或建議，君主就會同意。

因此，約翰遜作為首相，有權要求女王關閉議會，大幅度削減議會對政府的制肘力度。

議會在停擺的情況下，議員們也就不能開展各項工作，包括舉行對政府的不信任投票。

議會正常情況下怎麼休閉？

英國議會正常情況下每年會短暫休閉——通常在4月或5月。

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在議會休閉期間，所有工作停擺，因此很多還未能在議會得以通過的法案，都「胎死腹中」，當然有些還會在議會再開後繼續得以審議。

在休閉期間，議員們的議席不變，在政府內擔任的官職繼續，但是議會不會展開辯論，也不會舉行投票表決。

這與解散議會（dissolving Parliament）完全不同。所謂解散議會，指所有議員放棄議席，開始投入新一輪大選的競選。

新當選的政府關閉議會很正常，這樣才能請女王講話重開議會，宣佈新政府班子的工作計劃。

議會關閉的時間也有長有短。2016年，議會關閉了4個工作日，2014年議會關閉了13個工作日。

而本次，議會將關閉23個工作日，直到10月14日女王講話才復會。

英國智庫——政府研究所（Institute for Government）的麥特·提蒙德-傑克（Maddy Thimont-Jack）說，休閉議會雖然正常，但是現在這個時間節點上休閉議會「顯然爭議巨大」。

為什麼有爭議？

休閉議會不僅削弱了民選議會在如此重大決策過程中的作用，而且同樣也會增加為無協議脫歐作凖備的難度。

因為，首相在沒有議會運作的情況下，不能通過立法緩解無協議硬脫歐所造成的衝擊。這一類的法律，可能涉及調配更多的資金和資源應對無協議脫歐。

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從理論上來講，這也會讓女王直接捲入脫歐爭議的風暴中心。

英國議會的絶大多數議員都反對無協議脫歐。他們可能會想盡辦法阻止無協議脫歐的局面出現。

議員能如何阻止無協議脫歐？

英國議員要阻止無協議脫歐，只有兩個潛在可能辦法：1）掌控議會時間表；2）讓政府下台。

雖然這兩個辦法未必能百分百保證能阻止無協議脫歐，但可能會朝著那個方向發展：

1）掌控議會

這一途徑需要議員們在9月3日議會復會之後立即採取行動，展開經議長同意的緊急辯論；或者在議會9月10日被休閉之前的短短5天時間內通過新法律。

然而法案在5天時間內要通過上、下議院的同意非常困難，儘管曾經有議員在3天之內讓法案得以通過的先例。

2）讓政府下台

有人將此視為「核選項」，也就是議員投票否決政府。反對黨領導人科爾賓已經表示，他將盡早要求舉行不信任投票。

然而這一途徑的難度是，要贏得包括保守黨在內的絶大多數議員支持談何容易，除非首相真的已經到眾叛親離的地步。

法律途徑

除了反對無協議脫歐的議員們正在想方設法阻止休閉議會以外，還有人從法律角度對首相約翰遜休閉議會的建議提出反對意見。

英國著名的留歐派活動人士吉娜·米勒已經向最高法院提交申請，要求對首相的決定展開司法覆核。

另外，前首相梅傑也已經在今年7月提出了司法覆核。

根據英國法律，任何人都可以要求最高法庭覆核政府決定是否合法。