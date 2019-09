圖片版權 AFP Image caption 香港部分學生罷課,要求政府回應訴求。

香港持續了近3個月的抗議行動,一直都是英國各大媒體密切關注的國際消息。

這場從反對香港政府修訂「遣返條例」開始的抗議示威,至今已經向當局提出了五大訴求。而北京中央政府對這五大訴求全部拒絶的強硬態度,也使得香港抗議示威沒有任何減退的跡象。

在此背景下,英國媒體最新報道了多方人士對香港抗議前景的預測,論及中國和英國以及國際社會究竟能有哪些應對選項。

北京態度強硬

《衛報》周日(9月1日)報道的標題是:中國為平息香港抗議將會走多遠?(How far will China go to stamp out Hong Kong protests?)

報道說,有關香港抗議示威中國「高官們所說的『恐怖主義行動』,以及『顏色革命特徵』,都很清楚地表明他們已經排除了任何妥協的可能性。」

圖片版權 EPA Image caption 中國武警部隊最近在深圳進行大規模集結和操練。

「隨著10月1日國慶節臨近,所引發的擔心是中國當局可能會採取更加極端的手段。很多人把10月1日視為北京結束香港動蕩的最後期限,相信北京不會容忍任何活動讓共產黨在中國執政70週年的慶祝活動蒙上陰影。」

《衛報》報道還引述香港浸會大學中國政治問題專家高敬文教授(Jean-Pierre Cabestan )分析認為:「中共想不為局勢所動不干預香港很難。中共是一個政治組織,而不僅僅是一個管理組織。一方面他們過於自信,另一方面又極度焦慮。他們要防止香港成為一個顛覆政權的基地,而這是他們最大的擔憂。」

「香港政府已經暗示可能會啟動緊急法規,讓特首有更大的權限。有人擔心香港政府可能用此法規在10月1日期間關閉互聯網或者允許大規模拘押,防止當天出現抗議。」

《衛報》報道引述香港大學法學教授楊艾文(Simon Young)分析認為,「中國武裝警察作為軍隊i的組成部分,將會是個更顯而易見的選項,因為它的職責就是負責國內安保。」

報道分析認為:「如此一來,將會讓一國兩制無法實行,而社會動蕩卻不一定就此平息。現在越來越多的人在談論香港的『北愛爾蘭化』,就是街頭長期有軍隊駐守,但是抵抗卻在繼續,暴力成為必然。」

英國價值觀

《每日電訊報》周一(9月2日)刊登議員鮑勃·斯利(Bob Seely)的署名文章:英國必須更明確地向中國表達我們的價值觀(Britain must be clearer with China over our values)。

圖片版權 PA Media Image caption 英國政府在脫歐面臨僵局,還有多少精力關心香港事務呢?

鮑勃·斯利也是英國議會外交事務委員會的成員。

斯利寫道:20年前人們希望隨著中國與世界開展貿易,會變得越來越「開放」,專制越來越少。但是形勢卻恰恰相反。

「香港只是一系列敏感點之一。其它的包括北京在南海擴張主權、主宰全球通訊系統的目標和展開緊密地游說活動讓華為進入英國重要的5G基礎設施,以及把一帶一路延伸到發展中國家。另外還包括中國密集的網絡間諜活動和伴隨越來越強硬的口氣對其他國家公開或隱秘地施加影響。」

斯利寫道,「澳大利亞前總理陸克文作為中國問題專家,曾在英國外交事務委員會上這樣告訴我們,『中國尊重強勢卻蔑視軟弱,中國尊重堅定不移卻蔑視搖擺不定。』」

「坦率而言,我們(英國)向來既軟弱又搖擺不定。我們需要為自己的價值觀感到自豪,為捍衛這些價值觀以及我們的各種利益有必要更加堅定不移。」

圖片版權 CHRF Image caption 抗議者促請各國領袖在G20峰會為香港發聲。

國際社會

英國《泰晤士報》周一(9月2日)刊登專欄作家愛德華·盧卡斯(Edward Lucas)的文章:香港危機可能會壞了習近平的派對。

作者認為,中國國慶70週年之際,對香港抗議行動「進行鎮壓將引發國際憤怒反應,而妥協退讓則讓習近平的領導層顯得既軟弱又錯誤。」

「現在怎麼辦?抗議人士看起來並沒有因為中國軍隊威脅干預而有所退縮。他們認為自己的生活反正是危在旦夕,不是現在被屠殺就是以後被奴役。只有很少部分的人使用汽油彈和彈弓,但是出於對警察殘暴打壓的絶望和憤怒,更多人會加入這少數人。」

作者認為,這就給外部世界造成了一個外交難題:是繼續與中國維持良好關係,維持商業好處還是進行對抗。

「北京政權很倚重自己分而治之的能力。但是如果大的工業國家聯合起來行動,會比中國更大、更富、更強。習近平需要外部世界,與我們需要中國一樣多。英國、其他歐盟國家以及我們能調動的盟國應該告訴北京,如果中國大陸干涉香港,我們的代表團將不會參加下個月的國慶慶祝活動。」

作者還呼籲英國改變對「英國海外屬土公民」(BNO)護照的規定,讓這些護照的持有人享有英國公民同樣的權利。

作者在文章最後寫道:「中共(國慶)聚會為我們提供了一個槓桿,應該用起來。」