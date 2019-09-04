你的器材不支持播放多媒體材料 約翰遜在脫歐議案於議會投票受挫後的發言。（英文）

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英國政府在議會提出法案，試圖避免無協議脫歐的局面，但是在第一階段已遭到反對派議員以及保守黨內的反對者投票否決。

下議院議員投票以328票對301票，取得了議程的控制權。這意味著他們可能會推出法案，尋求推遲英國脫歐的日期。

作為回應，英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）表示，他將提出動議，提前舉行大選。

英國工黨領袖傑里米·科爾賓（Jeremy Corbyn，郝爾彬）則表示，法案應該在大選舉行前通過。

總共有21名保守黨議員加入了反對派的一方，對政府議案投下反對票，當中還包括一些前內閣成員。

在投票後，英國首相府唐寧街10號表示，那些反叛的保守黨議員黨鞭將會被剝奪，這實際上將會將他們清除出議會。

唐寧街10號原以為，威脅清除出議會以及進行大選，將把那些想要反叛的議員拉回來。

在投下反對票的保守黨議員當中，在任時間最長的是前司法大臣克拉克（Ken Clarke）。克拉克在接受BBC《新聞之夜》（Newsnight）節目採訪時說，他仍然是「一個主流的保守黨人」，但是他覺得他的政黨已經面目全非。

他說，首相「喧鬧的個性」使得「保守黨政府組成了一個最右翼的內閣」。

首相約翰遜表示，議員們的法案將會把脫歐談判的控制權「拱手相讓」給歐盟，並且會帶來「更多的搖擺，更多的延期和更多的疑惑」。

約翰遜對議員們表示，他沒有選擇，只能著力推動10月份舉行英國大選：「這個國家的人們將不得不作出選擇。」

此前議會投票結果意味著，議員將會在周三（9月4日）掌控下議院事務。

這將令他們有機會引入跨黨派的法案，迫使首相要求將脫歐日期推延到1月31日，除非議員們能在10月19日之前通過一項新協議，又或者投票贊成無協議脫歐。

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BBC了解到，英國政府有意在10月15日舉行選舉。在那之後兩天後，歐盟就將在布魯塞爾舉行決定性的峰會。

要在英國的《固定任期議會法》（Fixed-term Parliaments Act）之下要求舉行大選，約翰遜將需要工黨的支持，因為他要在英國650名議員當中得到三分之二的支持。

不過，科爾賓表示，反對黨議員以及保守黨反叛者們所支持的立法方案應該會在任何大選舉行前就獲得通過，從而「將無協議脫歐排除」。

他還補充說：「在國內並沒有大多數支持無協議脫歐。」

在野黨的影子司法大臣里查德·伯根（Richard Burgon）表示，他不相信約翰遜，認為首相會在10月中旬要求舉行大選，然後改變脫歐日期。

他表示，首相可能會「改變日期，於是在大選期間我們就會在無協議的情況下硬脫歐」。

他對BBC表示：「我們想要先確保無協議脫歐不會發生，做到這一點之後，我們想盡快舉行大選。」

BBC的首席政治事務記者楊恩（Vicki Young）表示，英國政府正在將局麵包裝成工黨領袖試圖阻止脫歐，而這也將會是他們在大選當中所持的立場。

蘇格蘭民族黨（SNP）在議會中的黨首伊恩·布萊克福德（Ian Blackford）表示，議員們表達了「非常清晰的觀點」，支持立法阻止無協議脫歐，這讓他感到高興。

「鮑里斯·約翰遜和他的政府必須尊重議會成員代表各自陣營選民利益的權利，」他說。

「對，必須要進行一次大選，但是前提是要先保證（脫歐死線）延期。」