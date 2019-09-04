英國議會與政府鬥法 脫歐亂局中的七大可能

圖片版權 AFP Image caption 脫歐問題，在英國社會造成很大的分歧，議會和政府也無法達成一致的意見。

英國在2016年6月全民公投決定離開歐盟3年後，至今仍然不清楚下一步將如何進行。

保守黨首相約翰遜呼籲議員支持10月15日提前舉行大選動議。他在議會提出的這項動議需要三分之二的議員的支持。

但是，最大的反對黨工黨以及蘇格蘭民族黨和自由民主黨都表示不會支持這項動議。

議會下院周三（4日）投票通過了一項阻擋「無協議脫歐」的議案，旨在迫使保守黨政府將脫歐推遲至2020年1月31日，除非今年10月19日前議會投票通過政府與歐盟達成的脫歐協議或無協議脫歐。

約翰遜說，這是一項「投降議案」，使他在與歐盟談判新協議時「被砍掉了雙腿」。

周三，在主要反對黨以及保守黨「反叛」議員的支持下，這項議案在一天之內通過了議會下院的所有程序。他們力爭在下周議會休閒之前成功立法，改變目前法定的10月31日脫歐的局面。

現在，這項議案已經提交議會上院在周四（5日）辯論表決。但是支持脫歐的上院議員凖備了100多項修正案，旨在阻擋其立法進程，讓議案胎死腹中。

圖片版權 EPA Image caption 保守黨首相約翰遜呼籲議員支持10月15日提前舉行大選動議。他在議會提出的這項動議需要三分之二的議員的支持。

政治鬥法

時至今日，雙方劍拔弩張，擺開決戰架勢，首相鮑里斯·約翰遜領導的政府承受的壓力越來越大。此外，在無協議「硬」脫歐問題上，他還遭遇保守黨內部多名議員「叛黨投敵」。

發生在周二（9月3日）晚間的這一「嘩變」使英國議會重掌議程決定權：正尋求通過立法阻止首相無協議硬脫歐的策略。

而此前，為了制肘議會在無協議脫歐問題上的決定權，約翰遜首相在上周（8月28日）報請女王伊麗莎白二世批准從9月上旬開始將議會「休閉」（prorogue）5個星期，大大縮減了議會在10月31日法定脫歐期限之前，對政府任何脫歐計劃採取反對行動的時間。

英國政府採取休閉議會的目的，被認為旨在為可能出現的無協議「硬」脫歐鋪平道路。

英國各界特別是議員們對約翰遜首相在脫歐問題上的政治動作感到非常憤怒，本周議會在暑假過後第一天復會，便出現了約翰遜執掌的保守黨內部議員「倒戈」的局面。

圖片版權 Getty Images Image caption 按照現有的法規，英國將在10月31日格林尼治標凖時間23：00脫離歐盟。

根據目前的法規，10月31日是脫歐日，如果英國議會來不及訂立新法，那麼無論是有協議還是無協議，英國將在這一天自動脫離歐盟。

首相約翰遜已經表示，他不願看到脫歐繼續推遲，如果議會訂立出新法迫使他不得不向歐盟提出脫歐延期要求，他將提前舉行大選。

然而，提前大選需要議會三分之二議員的支持，現階段英國主要反對黨工黨以及其他黨派都不支持提前大選的主張。

距離10月31日的脫歐最後期限只有短短不到兩個月的時間，英國政府與議會仍在激烈鬥法。接下來可能發生什麼呢？

無協議脫歐？

按照現有的法規，英國將在10月31日格林尼治標凖時間23：00脫離歐盟。

首相約翰遜表示，他希望與歐盟就英國脫歐達成新的協議，但同時也堅決表態說，如果達不成新協議，英國將無協議脫歐。

如果是無協議脫歐，那麼英國將立刻退出歐洲關稅同盟和單一市場。

很多政界人士和商界領袖都表示，如此一來將使英國經濟蒙受損失。但也有人說，此舉的風險被誇大了。

圖片版權 UK Parliament

加緊立法？

英國議會已經不止一次投票，反對無協議脫歐。不過，在包括工黨、自民黨等在內的反對黨和一些執政保守黨內部的「反叛」議員共同努力下，下院9月4日通過了阻止無協議脫歐的新法案，在9月5日提交給上議院。

然而，休閉議會的決定使議會通過新立法的時間少之又少。

如果法案得到議會上下兩院通過，最快能在9月9日經女王御准成為法律。

提前大選？

首相約翰遜已經表示，如果依法他必須延遲脫歐，他將尋求提前大選。BBC獲悉，首相希望大選在10月15日舉行。

如果首相真的拿出提前大選的動議，他需要議會三分之二議員的支持才能得以實現。

從理論上來講，首相要提前大選倒也有別的途徑。提前大選也可以在獲得多數議員支持的情況下舉行，倒不一定非要三分之二的大多數。

如此一來，如果大選日設在10月31日脫歐最後期限之前，那麼脫歐的前景將視大選的結果來決定。

不信任表決？

如果英國議會本次無法通過立法阻止無協議脫歐 ，那麼議會將可能出台對政府的不信任動議。主要反對黨工黨領袖科爾賓已經表示，果真到了這一步，他將採取這一對策。

如果不信任動議能夠獲得多數議員的支持，那麼在接下來的兩周時間內，就看現任政府，或者新首相領導的新一屆政府班子，能否在議會表決中重新贏得信任和支持。

通過這一方式被任命的新政府將可能推遲脫歐——通過舉行大選或者再次舉行公投。

有協議脫歐？

英國政府最希望出現的情況，當然是議會在10月31日之前批准現有雙方達成的脫歐協議 。

但是現有的脫歐協議由前首相特蕾莎·梅歷經兩年達成，卻在議會幾經否決。所以現任首相約翰遜也說，以前達成的脫歐協議實際上已經「死了」。

現在的英國政府希望能與歐盟達成新的協議，或者是舊協議卻沒有愛爾蘭邊界問題的改良版。可惜，歐盟在這個問題上也不肯鬆口。

圖片版權 Getty Images Image caption 歷經3年、兩個首相黯然離場後，英國仍不清楚脫歐的下一步會怎樣？是無協議"硬脫"還是繼續延遲？甚至不脫？

推遲脫歐？

即便本次英國議員們拿出了新立法逼迫政府申請再次推遲脫歐，究竟能不能延遲，也不是由英國自己說了算。能否推遲，還需要歐盟成所有員國一致同意。

由於推遲脫歐已經有先例，所以這仍然是可能出現的局面。

放棄脫歐？

英國可以從法律角度廢除執行《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條。

顯然，這並不是現在的英國政府考慮的問題。

不過，如果英國政府換了新班子，這才會成為一個可以設想出現的局面。