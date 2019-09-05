英國王室：夏洛特小公主上學第一天
- 2019年 9月 5日
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又是一年開學季。英國王室的夏洛特小公主今天（5日）首日上學，萌照一如既往、迷倒一眾王室粉絲。
一早，爸爸劍橋公爵、媽媽凱特王妃和哥哥喬治王子一起送小公主去學校。
喬治王子從2017年起也開始在這裏上學，現在是二年級。夏洛特小公主今年四歲，就讀「學前班」。
夏洛特是英國王位第四順位繼承人。
爸爸威廉王子親自駕車來學校，他說，「（開學）第一天，她很興奮。」
不過從下面這張照片看來，「過來人」喬治王子好像並不是特別開心。
跳過 Twitter 帖子 用戶名 @KensingtonRoyal
Princess Charlotte arrives for her first day of school at Thomas’s Battersea, joining her older brother Prince George. ✏️📚🏫 pic.twitter.com/8l63WEjzcw— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2019年9月5日
結尾 Twitter 帖子 用戶名 @KensingtonRoyal
Thomas's Battersea位於倫敦西南，是一家私立小學，距離劍橋公爵一家的倫敦宅邸肯辛頓宮只有幾英里。
學校共有大約560名學生，年齡在4-13歲之間。
學費每人每學期6429英鎊，不過一家中第二個孩子入讀，學費有所減免，為每學期6305英鎊。