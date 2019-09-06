尼斯湖水怪有新說法 科學家稱可能是巨鰻

圖片版權 Getty Images Image caption 尼斯湖水怪在1930年代盛傳一時。

蘇格蘭尼斯湖水怪（Lock Ness Monster）的故事由來以久，使它成為世界最著名的神秘怪獸傳說之一，每年吸引著全世界的遊人前往尼斯湖，希望能親自目睹這一水怪的崢嶸。

但科學家最近在經過對生活在尼斯湖裏所有物種的DNA進行分析後得出結論認為，人們所看到的水怪有可能是生活在湖中的一種巨大鰻魚。

新西蘭研究者試圖通過從湖水中提取的DNA樣本，來對湖中的所有生物進行編目。在經過分析之後，科學家排除了尼斯湖水怪是巨獸的可能性。

同時，研究人員也沒有發現湖中存在所謂史前海洋爬行動物諸如蛇頸龍（a plesiosaur,一種已經滅絶的海洋爬行動物）或巨型鱘魚的證據。

此外，鯰魚和出沒於格陵蘭島的鯊魚也被排除在外。

圖片版權 Science Photo Library Image caption 研究人員否認了水怪是鯊魚的可能性。

科學家研究尼斯湖中物種的目的並不是要找到水怪，而是希望增加對生活在湖中所有物種的了解和知識。

研究發現，尼斯湖中生活著歐洲鰻魚。這些幼鰻在巴哈馬附近的馬尾藻海產卵後，經過5000公里的遷移後，抵達蘇格蘭河流和湖泊。

可能是巨鰻

圖片版權 UNIVERSITY OF OTAGO Image caption 奧塔哥大學教授格梅爾和他的團隊分析了尼斯湖中的生物樣本，認為水怪有可能是巨鰻。

新西蘭奧塔哥大學教授格梅爾（Neil Gemmell）表示，人們總是喜歡神秘的東西。然而，從DNA序列數據顯示，沒有任何證據表明尼斯湖水怪是史前爬行動物、鯰魚、鱘魚以及鯊魚等。

但卻有大量的鰻魚生活在湖中。他還補充說，雖然數據無法決定鰻魚的大小，但至少可以看到數量之眾。因此，尼斯湖中有巨鰻的可能性。

因此，人們所看到的尼斯湖水怪可能是一隻巨型鰻魚。

尼斯湖中的DNA樣本還包括人、狗、羊、牛、鹿、獾、兔子、田鼠、鳥類等。

尼斯湖水怪由來

圖片版權 NESS DISTRICT SALMON FISHERY BOARD Image caption 尼斯湖中生活著歐洲鰻魚。它們在巴哈馬附近的馬尾藻海產卵後，經過5000公里的遷移後，抵達蘇格蘭河流和湖泊。

尼斯湖水怪是蘇格蘭最古老和經久不衰的神話傳說之一。

它不但為無數書籍、影視作品等提供了素材和靈感，同時也刺激了蘇格蘭的旅遊業。尼斯湖是許多遊客遊覽蘇格蘭的必遊項目之一。

尼斯湖水怪的故事已經有1500年的歷史，最早是由一位愛爾蘭傳教士聖科倫巴傳出的。在公元565年，聖科倫巴據說在尼斯河遇到了一個怪獸。

後來在1933年，《因弗內斯快報》（The Inverness Courier)首次登載了一則關於水怪的報道。

該報在奧古斯都堡（Fort Augustus）的記者坎貝爾（Alec Campbell）報道了一名當地酒店經理阿爾蒂·麥凱（Aldie Mackay）看到水怪Nessie(當地人給水怪起的名字)的消息。

在報道中，坎貝爾形容水怪是像鯨魚一樣的動物。當時的編輯埃文·巴倫（Evan Barron）建議使用「怪物」一詞來形容這一神秘動物，於是開啟了尼斯湖怪獸的現代神話。

從此，尼斯湖水怪成為了世上最神秘的未解謎團之一。

1934年，英國一位受人尊重的外科醫生羅伯特·威爾遜在開車經過尼斯湖北岸的時候，聲稱拍下了一張水怪的照片。

但60年後，這張照片被證實是弄虛作假的產物。這張所謂的「怪物」照片，其實是從英國商店中購買的一個玩具潛艇，頭部則由木膩子製成。

其他理論

圖片版權 Getty Images Image caption 在湖中游泳的大象過去也被人誤認為水怪。

其他關於尼斯湖水怪的解釋包括在湖中游泳的大象。1930年代初期，因弗內斯周邊地區經常會有各種集市和馬戲團等活動。

馬戲團裏的大象在休息時，可以允許它們在湖裏游泳。

還有一種解釋是，被風折斷的樹枝落到湖中，隨波漂浮。人們可能誤把樹枝當成水怪。

懷疑論者

圖片版權 Getty Images Image caption 每年大約有10宗關於尼斯湖水怪出沒的報告。

但這些理論都不足以說服史蒂夫·費爾特姆（Steve Feltham）。他是跟蹤尼斯湖水怪時間最長的英國人，因此還被收進了《吉尼斯世界紀錄大全》。

為了尋找尼斯湖水怪，費爾特姆30年前特意從英格蘭南部的多塞特搬到了蘇格蘭。

他表示，該研究並沒有排除其他一些動物的可能性，其中包括海豹。

他說，尼斯湖中有鰻魚這一發現並不奇怪。他從12歲時就知道湖裏有鰻魚，因為他自己就在湖裏打撈過鰻魚。

尼斯湖水怪目擊記錄管理員加裏·坎貝爾（Gary Campbell）平均每年收到10宗在湖中發現無法解釋的神秘物體的報告。

他對科研人員這一最新發現表示歡迎。他表示，這一最新發現不會影響遊客對遊覽尼斯湖的熱情。因為尼斯湖水怪已經成為世界級的「標誌」。

與此同時，蘇格蘭旅遊（VisitScotland）組織的泰勒說，尼斯湖水怪之謎將繼續吸引來自全球各地的遊客。

他說，格梅爾教授的研究結果再次讓人們把目光聚焦在尼斯湖水怪上。

但泰勒說，格梅爾教授的研究雖然為人們提供了湖內生物的詳情，但仍然有一些無法解答的問題。因此，許多遊客希望能夠自尋答案，一探究竟。