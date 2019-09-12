脫歐前夕：英國重啟PSW簽證歡迎國際學生

圖片版權 Getty Images Image caption 目前在英國留學的45萬海外學生中，中港台留學生佔約10萬人，多年來穩居人數第一。

英國內政部（Home Office）宣佈，將重新開放國際學生畢業後可以留在英國兩年找工作的簽證（PSW）。兩大黨及教育界都表示歡迎。

近10年來，赴美國留學的海外學生人數增長了40%，澳大利亞增長了45%，加拿大猛漲了57%。同期相比，到英國的海外留學生只微升3%。英國大學校長們稱，10年間的此消彼長，PSW簽證的取消是關鍵因素之一。美國和加拿大允許留學生畢業後滯留3年找工作，而澳大利亞允許留學生畢業後滯留4年。

恢復PSW的舉動將推翻當時的內政部長特蕾莎·梅（Theresa May）2012年做出的決定：要求海外學生在畢業後的4個月內離開英國。

現在，英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）說，這一改變將使學生「釋放他們的潛力」，並在英國開始職業生涯。這一簽證將適用於2020年開始來英國攻讀本科或本科以上學位的國際學生 ，他們必須在有詳實移民檢查記錄的機構學習。去年英國約有45萬名國際學生。

圖片版權 PA Media Image caption 2012年時任英國內政部長特雷莎·梅取消PSW簽證。

陷在脫歐的泥沼當中，英國政府此提案意外得到各方共識。除了兩大黨都接受提案之外，高等教育組織尤其大學高層們都表示歡迎，希望重新招回國際學生前往英國就學。根據這個提案，學生必須尋求的工作種類沒有限制，數字上限也沒有限制。

但也有團體持保留意見，「英國移民觀察」（UK Migration Watch）稱這是一個「退步」。

華人迴響正面

2019年1月統計，在英國留學的45萬海外學生中，中港台留學生佔約10萬人，多年來穩居人數第一。

事實上，2012年取消這個簽證，除了引起教育界批評之外，時任內政大臣的特蕾莎·梅也被中國留學生戲稱為「留學殺手」。

在英國從事華人學生申請學校諮商的「津橋留學顧問」(Oxbridge Holdings) 總監Susan Fang 對BBC中文說，2012年的決定確實削弱許多國際學生來英國的興趣，「尤其對那些希望在返回祖國之前可以有在海外工作以獲得職業歷練的有抱負的人才。」 她說。

Susan Fang觀察到，沒有了PSW，一般而言，英國最終留下的是富裕的學生，而他們不一定要擔心未來的就業，因此有可能不需要努力學習。 這也導致具有競爭力的學生可能會去北美和澳大利亞等地。「脫歐前夕，重啟PSW是英國重新向全球優秀人才釋放善意的好消息，」 她表示。

各界反應

圖片版權 Getty Images Image caption 英國官方數據顯示，2016-17年，英國高校學生近20% 都來自海外。

BBC英國內政事務編輯伊斯頓(Mark Easton )說：「特蕾莎·梅當時的目標是將淨移民數量減少到數萬人。此時，約翰遜承諾放棄這一目標，並鼓勵最聰明、最好的人來到英國生活和工作 。」

一貫對移民問題持開放立場的反對黨工黨（Labour Party）也對此表示贊成。該黨影子內政大臣艾博特（Dianne Abott）發表公開聲明說：

「工黨一直聲援，國際畢業生應該能在英國學校畢業之後在這裏工作，因為這使他們能夠為我們的經濟，大學和研究做出貢獻，並幫助我們吸引來自世界各地的最聰明和最優秀的人才。 很遺憾，之前的部長們都反對這個措施。」

英國大學

來自印度的學生史瓦米（Shreya Swamy）表示，這項建議是跨出一大步。但對她而言，這也是個「悲傷的一天」，因為已經來不及幫助已經在英國學習的學生。她剛念完了一個創意藝術的碩士學位，並表示她已經「苦苦掙扎」的找工作，而目前的簽證讓她只有4個月的時間去尋找工作。

圖片版權 Shreya Swamy Image caption 史瓦米

她說，國際畢業生在英國找到工作的機會接近於零，而且他們常被指責為缺乏經驗。她說：「過去幾個月我一直在努力於我的求職計劃，因為在英國似乎幾乎不可能拿到工作」； 」我感到非常無助，幾乎後悔來這裏學習，因為我最終會帶著一張非常昂貴的紙回家。」

前身是英國大學校長委員會的Universities UK首席執行官賈維斯（Alistair Jarvis）對此提案表示歡迎，稱這將有利於英國經濟，並將英國恢復為國際學生「首選學習目的地」。

「有證據表明，國際學生為英國帶來了顯著的積極社會成果以及260億英鎊的經濟貢獻，但這幾年來，英國缺乏給予學生學習後的工作機會，使我們在吸引這些學生方面處於競爭劣勢，「他說。

但「英國移民觀察」主席梅米特( Alp Mehmet)表示，這一決定是一個不明智的舉措，「可能會導致外國畢業生大量囤積在英國」。

「我們的大學吸引了大量海外學生，所以沒有必要將學習簽證變成在這裏工作的後門路線，」他補充說。

圖片版權 Reuters Image caption 約翰遜高喊著"不脫歐毋寧死"接任首相，一再表示10月31日脫歐一天也不拖延。

BBC事實查核：有多少國際學生畢業後留在英國

目前有超過45萬名國際學生在英國大學學習。其中，近三分之二來自歐盟之外，因此需要學生簽證才能進入該國。

每年約有17萬至18.5萬名學生畢業，根據現行規定，他們有四個月的時間轉入另一個簽證，如工作簽證或決定繼續學習。2018年，有6300人從學生簽證轉到工作簽證，這意味著他們在第一年正式獲得了至少2.08萬英鎊年薪的工作。

另有450人獲得了「高價值移民「簽證（high-value migrant）。這簽證通常是給那些在某一領域具有特殊專長的人，或有固定資金投資該國的人。

我們發現每年有近4萬份學生簽證延期，這意味著大量畢業生正在英國繼續學習。這仍然表示，超過10萬名學生沒有正式延長他們的簽證，目前我們沒有可靠的數據表明有多少人離開英國。