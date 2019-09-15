英國邱吉爾莊園失竊案 百萬英鎊金馬桶被偷

圖片版權 Getty Images Image caption 價值百萬英鎊、18K金鑄造的馬桶，出自意大利著名設計家之手

位於英國牛津郡的前首相邱吉爾祖宅——布倫海姆宮（Blenheim Palace）周六（9月14日） 爆出一樁偷竊案，引起轟動。

被偷的是正在布倫海姆宮展出的意大利著名藝術家馬利佐·卡特蘭（Maurizio Cattelan ）設計的一個作品——金馬桶。

這個馬桶，名為「美國」（America）用18K金打造而成，價值一百萬英鎊。

周六清晨約4:45分，警方接到報案，有偷竊團伙進入布倫海姆宮，把這個金馬桶偷走了。目前，警方已經拘押一個66歲的男子，懷疑他與盜竊案有關。

由於這個馬桶並非擺設，而是一個可供遊客使用的馬桶，與布倫海姆宮內的廁所管道相連接，因此盜賊偷走馬桶，造成了嚴重的損壞和水患。

金馬桶

2017年，美國《華盛頓郵報》曾經報道稱，總統特朗普要求紐約的古根海姆博物館（Guggenheim Museum）出借一幅梵高的名畫《雪中風景》（Landscape With Snow）。這家博物館回應說，畫因為是珍貴收藏的一部分不能出借，但是可以出借這個金馬桶給白宮。

博物館館長據報道致信白宮說，金馬桶可以「長期」出借，「它當然非常值錢，而且容易損壞，但是我們將提供所有的安裝和維護的說明」。

金馬桶，作為藝術作品，一直被認為是對美國奢靡富有的諷刺。

2016年這一作品在美國紐約展出時，曾吸引了大量的觀眾。人們排隊幾個小時才能等到親手摸摸或用臉貼近金馬桶座的機會。

在布倫海姆宮展出的金馬桶，允許參觀者使用，但每人限時三分鐘。

金馬桶被安裝在布倫海姆宮內，英國前首相邱吉爾出生的那個房間對面。需要使用的參觀者需要預約時間。

布倫海姆宮如今的主人，第12世馬爾博羅公爵（Duke of Marlborough）的兄弟、布倫海姆宮藝術基金會創辦人愛德華·斯賓塞-邱吉爾，最近曾向英國《泰晤士報》表示：「我雖然生下來就口裏含著銀勺子（指錦衣玉食），不過我還從來沒有在金馬桶上方便過，所以很期待金馬桶在布倫海姆宮的展出。」

圖片版權 Getty Images Image caption 位於英格蘭牛津郡的布倫海姆宮，建造於是1705-1722年之間，1987年被列為世界文化遺產，也是世襲的馬爾博羅公爵的鄉間大宅。

他當時開玩笑說，要想撬走金馬桶可不是一件容易的事。

「首先，金馬桶跟管道連在一起，其次，有心偷的人根本不會知道誰是剛剛用過馬桶的人，不知道他們吃過什麼。所以，我沒有派人守著馬桶的計劃。」

布倫海姆宮

位於英格蘭牛津郡的布倫海姆宮，建造於是1705-1722年之間，1987年被列為世界文化遺產，也是世襲的馬爾博羅公爵的鄉間大宅。

這所大宅是英格蘭最大的貴族府邸，當年是安妮女王（Queen Anne）御賜給馬爾博羅一世公爵的住所，獎勵公爵在布倫海姆戰役中的赫赫戰功。

圖片版權 AFP

布倫海姆宮建成後的300年間，這裏成為邱吉爾家族的祖宅。

英國二戰期間著名的首相溫斯頓·邱吉爾（Winston Churchill）就是在此地出生，因此如今人們又把它稱為邱吉爾莊園。

本月，意大利著名「搞怪」藝術家卡特蘭德作品在布倫海姆宮內展出，其中的不少作品頗為怪誕。

其中包括下跪祈禱中的希特勒、趴在噴泉水面的皮諾曹、被隕石砸倒的教宗保羅二世和這個被偷的金馬桶。

英國《衛報》藝術評論員喬納森·瓊斯（Jonathan Jones）曾這樣寫道：「用這個金馬桶就像是把尿撒在瓷器上，而且圍繞在溫斯頓·邱吉爾年輕時照片中，給人一種在英國歷史面前撒野的感覺。」