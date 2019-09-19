英國前首相回憶錄問世 脫歐始作俑者卡梅倫透露內情
英國脫歐僵局變成亂局之際，「始作俑」者前首相卡梅倫（David Cameron）的回憶錄出版，亞馬遜網上書店預售階段即登上政治類書籍暢銷榜榜首。
2008年世界金融危機爆發，全球經濟受重創，歐元區債務危機警報不斷，中東阿拉伯之春政局動蕩，伊斯蘭極端組織ISIS甚囂塵上，歐洲遭遇難民危機，歐盟內部分歧加劇。
2010年，保守黨在連續三次大選失敗後大翻身，卡梅倫上台，保守黨和自民黨組建了70年來第一個聯合政府。
他在任的六年（2010-16）是英國政壇多事之秋，脫歐更是現代歷史上最具爭議的政治事件之一，影響波及全球而至今難以突破僵局。推動英國經濟復蘇，推行福利制度改革，同性婚姻合法化，蘇格蘭獨立公投， 這些近年來人們記憶中的大事，在卡梅倫的回憶錄裏都可以找到脈絡。
回憶錄書名 For the Record， 9月19日英國首發。
那是卡梅倫眼中的2010-16英國政壇紀實，還有他和全家住在唐寧街10號6年的生活點滴和感想。
英國脫歐佔了書的主要篇幅。卡梅倫在回憶錄中陳述了這件事的前因後果，來龍去脈。
熟悉英國政壇內外的人看完這本書發現，細節挺多，但要是指望在那裏找到可以用做人身攻擊或製造流言蜚語的素材，很可能會失望。
公投後的抑鬱和沮喪
2010年，43歲的卡梅倫入主唐寧街10號，成為英國二百年來最年輕的首相。削減赤字和緊縮財政是他任期內最主要、最艱難的兩個目標。
2015年，情況變了。那年保守黨的競選宣言中寫入了一個承諾，次年將就英國退出歐盟舉行全民公投。
卡梅倫是留歐派；在投票結果出來前一直深信英國脫不了歐。公投結果宣佈幾小時之後，他宣佈辭職。
發表辭職聲明時的冷靜從容，掩蓋了他的真實心理狀況。
很顯然，前財相、保守黨同仁喬治·奧斯本很不客氣地訓斥過首相：「我早就告訴你別弄那個XX的什麼公投」。
卡梅倫在回憶錄中承認，公投結果對他打擊巨大，他陷入了「極度的抑鬱和沮喪」，而且心裏非常清楚，「有些人永遠不會原諒我」。
離開唐寧街之後，他非常低調，基本上處於公眾視線之外，對自己的兩兩名繼任 - 特蕾莎·梅（Theresa May）和鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）不加評論。
重新登台是在今年9月中旬。《泰晤士報》9月13日發表了卡梅倫回憶錄節選和作者專訪，話題涉及約翰遜、脫歐和脫歐公投。
這是3年來卡梅倫首次打破沉默，公開談論公投，以及自己任首相期間犯過的錯誤、後悔的事、不眠之夜、眼下英國政壇的亂局，談到牛津校友和曾經的好友戈夫，還有繼任特蕾莎·梅和鮑里斯·約翰遜。
卡梅倫和約翰遜是牛津大學校友，算是老熟人，同為保守黨成員，不過這麼多年來關係不是特別好，時有齟齬磕絆。
BBC政治事務記者海倫·凱特（Helen Catt）說，卡梅倫沉寂多年後重返媒體頭版，而且是在脫歐僵局如此緊張的時刻，意味深長，對約翰遜來說則可能是件壞事。
卡梅倫在回憶錄中斥責約翰遜在脫歐陣營扮演的角色，跟脫歐派同伴邁克爾·戈夫（Michael Gove） 兩人的作為「令人驚詫」。
他重申，當初決定舉行脫歐公投沒有錯，對現在的僵局和亂局則到「心痛」；如果再次公投有助於打破目前的僵局，那也不應該排除這種可能性。
「我覺得我們可以做到離開（歐盟）但還是朋友、鄰居和伙伴。我們能達到那個地步，但我希望能快進到那一刻，因為（現狀）令國家痛苦，看著也痛苦。」
談到現任首相約翰遜，卡梅倫「希望他成功」，但他的策略和計劃似乎有點南轅北轍。
卡梅倫認為不應該無協議脫歐，為此或許不該排除再次公投的可能性。
很傷感情
在《泰晤士報》接受專訪時，卡梅倫談到脫歐這件事對他個人的打擊之一，是傷害了他和朋友的友情，包括為此跟大學時代就是好友的戈夫交惡。
約翰遜和戈夫都是保守黨要員，後來成了脫歐陣營的骨幹。
回憶錄中寫到，戈夫不但加入了脫歐陣營，還公開批判卡梅倫和他的權貴小圈子都屬於特權階層，不懂民間疾苦，這讓卡梅倫倍感錯愕、痛心；戈夫不但「背叛」了老朋友，也背棄了自己的價值觀。
卡梅倫說，他後來和戈夫也有過交談，但不多；跟同樣是牛津校友的約翰遜也有過一些交流，主要是發手機短信。
相比之下，與戈夫交談更不容易，因為「邁克爾跟我曾經是很好的朋友」。
至於特蕾莎·梅，卡梅倫不吝讚譽之辭，還透露有一段時間跟梅短信來往頻繁，吐苦水和傾聽 -- 千辛萬苦談成個協議草案，結果被強硬分子投票否決，真的令人「抓狂、憤怒」，很多共同語言。
對還是錯？
卡梅倫回憶錄部分節選內容和他跟《泰晤士報》的獨家專訪發表後招致不少批評。
《衛報》在「卡梅倫回憶錄揭示的真正失敗之處」大標題下發表了部分讀者來信。
人們批評保守黨的緊縮財政政策、權貴階層與社會和民眾脫節嚴重、脫歐公投決定完全錯誤，卡梅倫作為首相在脫歐問題上的失策。
利茲讀者派伊認為，卡梅倫的敗筆是對自己的職責理解錯誤。作為首相他應該就英國的歐盟成員資格對英國的利弊做出評估，而不是就脫歐舉行全民公投。顯然卡梅倫認為留在歐盟對英國有利。而舉行公投就等於把保守黨眼中的選民利益置於國家利益之上，他忘了首相的職責是組建政府為國家和民眾的利益服務。他錯在這裏。
另一位讀者認為卡梅倫錯在誤判形式，盲目樂觀，事先既沒有做好留歐宣傳，也沒有做最壞打算，一廂情願地認為事情會按自己的願望發展。
卡梅倫說，脫歐公投是「必須的」和「無可避免的」，有讀者指出這裏概念模糊，到底是對保守黨還是對國家利益來說如此？在卡梅倫和代表特權階層、權力頂層的人看來，兩者也許就是同一回事？
類似這種基於階級對立的觀點較普遍，多年來一直貫穿英國政治生活和政策辯論。
其他逸事
除了脫歐的曲折和恩怨，卡梅倫回憶錄還透露了不少鮮為人知的事，解開了一些早年人們心裏的疑惑。
為什麼卡梅倫出生貴族卻多年不參加貴族的傳統活動 - 打獵？為什麼後來又跟工黨領袖科爾賓一起舉起了獵槍？
他家有宜家（IKEA）家具，還是副首相克萊格幫他一起組裝的。
在首相鄉間別墅一次同僚家庭友誼足球賽時，約翰遜在場上誤傷了自己的孩子。
- 在伊頓公學上學時曾偷吸大麻
卡梅倫坦陳，他16歲那年曾和兩個朋友偷偷划船到泰晤士河中間一個小島上吸大麻，在島上「飄飄欲仙」地度過一個下午。
後拉來被叫到校長辦公室，他又對安德森校長撒謊，說自己在學校只吸過一次毒，然後為了自圓其說不得不把「謊話編得越來越複雜」。
他差一點因此被開除，最後受到的懲罰是不許出校門一周，並罰款20英鎊。
- 跟妻子討論同性婚姻問題
卡梅倫說，推動同性婚姻合法是他最感自豪的政績之一。而這主要應該歸功於妻子薩曼莎；是她說服了自己支持同性婚姻合法化。
他在回憶錄中透露，他一度囿於瑣細而無視大局 - 人們應該能夠跟「自己愛的人」結婚。是妻子幫他意識到這一點，不再鑽牛角尖。
- 當著女王的面爆粗口
卡梅倫小時候上的是貴族學校，在伯克郡Heatherdown Preparatory School。在那裏他第一次見到女王，卻在無意間說了髒話。
那是一次聖誕聖詩禮拜，他在誦經台上讀聖經，結尾忘了說「感謝上帝」，當時就意識到這個錯誤，下意識地脫口而出爆了個粗口Oh, shit!
- 為什麼不讓戈夫當教育大臣
卡梅倫一直跟戈夫稱兄道弟，說戈夫在大學裏是個「充滿熱情和魅力的奇人」。
但是，做為教育大臣，戈夫喜歡長篇大論地說教，且自我陶醉，話題也是海闊天空，從伊斯蘭極端主義到經濟學，無所不包。卡梅倫在書中透露，戈夫經常性地超越職責範圍口無遮攔，影響很不好。
以至於他有一次跟戈夫通電話，直接告訴戈夫，「把教育部管好就行了，別再對世間萬物評頭論足。」
- 網球隊比賽不讓自己上場
卡梅倫在牛津大學讀書的時候曾經當過網球隊隊長。當時他的領導才能就初露端倪。
一件事充分說明了這一點：他必須做一個艱難的決定，不讓一名重要隊員上場。這個隊員就是他本人。
「事實上我的隊友們水平都比我高得多，我往往不得不把自己留在場外。」
後來的事實證明，水平不及隊友絲毫無損卡梅倫對網球的熱愛。他是溫布爾登貴賓席上的常客，也不時跟副首相克萊格來一場友誼賽，2011年還跟約翰遜較量過球藝。
- 公投結果揭曉前後
脫歐公投揭曉前夕，卡梅倫耳朵裏灌滿了留歐票佔多數的保證，開始籌劃內閣改組，大臣任免事宜。他凖備讓約翰遜當國防大臣。
第二天起來，世道變了。他曾發誓不管公投結果如何，都會堅守崗位，那天早上食言了。
公投結果公布幾個小時之後，卡梅倫宣佈辭職。
他在回憶錄裏寫道，自己和妻子「非常冷靜」地做好了打開唐寧街10號大門去面對記者和鏡頭的凖備。
實際上，薩曼莎當時情緒太不穩定，幾乎無法自持，結果喝了杯杜松子酒才定了神，鼓起了勇氣。那是早上8點10分。
那天上午，他們的兒子埃爾文原本要在學校參加一個關於人權的劇目表演，在其中飾演當首相的父親。
據卡梅倫回憶錄的記述，埃爾文那天跟老師說，為了父親，他要照常參加演出；「他的表演讓觀眾席上的家長們熱淚盈眶，」卡梅倫寫道。
埃爾文作為首相的兒子什麼感受？書裏有一個細節：他說，別人來跟我交朋友，跟我說話，就因為我是首相的兒子。
卡梅倫夫婦有一個兒子幾年前因罕見的神經系統疾病不治身亡，全家悲慟之情在書中讀來令人心裏切切。
哦，還有，卡梅倫辭職後，約翰遜給他發了個手機短信，說卡梅倫當首相6年，「我絶不會幹那麼長時間」。