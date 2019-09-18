英國巨型稻草狗雕塑被燒燬 製作者稱不再重建

圖片版權 Helen Brown

一個由稻草做成的巨型狗雕塑在一場意外火災中被摧毀。由於擔心再次被人縱火，相關單位宣佈不會再重建雕塑。

這只巨型稻草狗是英國貝德福德郡舉辦的稻草雕塑比賽的一個參賽產品，它擺放在斯坦布里奇（Stanbridge）的一個農場中。

「萊頓·巴茲爾德青年農夫」（Leighton Buzzard）團隊花了四個小時製作完成這個雕塑。

雕塑比賽主席米奇（Callum Michie）表示，該組織因為這起火災意外而「震驚不已」、「士氣低落」，同時損失2400英鎊。米奇表示，他也擔心如果重建雕塑，意外會「再次發生」。

圖片版權 Oliver Way Image caption 作品付之一炬。

據當地媒體報道，這個名為「貝禮」（Bailey）的雕塑是為了參加雕塑競賽而建，同時也是為了歡迎新成員的加入。

這座長33英尺、寬13英尺的巨型雕塑放在米奇的農場裏。米奇說，最後一次看到雕塑是在上周日。但他妹妹周一打電話給他，告訴他雕塑已「不見了」。

米奇說不會重建，並說：「我擔心他們（縱火者）會再次光臨，事情會重演。」

圖片版權 Glenn Michie Image caption 這個雕塑品是模仿米奇先生手上的愛犬做成。

乾草捆價值約400英鎊，置放雕塑的拖車價值約2000英鎊。米奇希望這筆費用將由保險公司承擔。他說，該組織仍然可以「繼續贏得」比賽，因為他們會將這些作品的照片提交給評委。

對於那些對火災負有責任的人，他補充說：「如果你感到無聊並且沒有任何事可做，請加入我們的比賽中，因為你會獲得更多的樂趣，而不是縱火燒燬作品。」

英國貝德福德郡當地警方稱，他們知道縱火事件，並呼籲知情民眾提供有關線索，與警方取得聯繫。